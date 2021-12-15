هيونداي ستاريا 2022 عرض تقسيط من الوعلان ومصرف الراجحي بالتفصيل 

نقدم لكم عرض تقسيط سيارة هيونداي ستاريا 2022 من شركة الوعلان في المملكة العربية السعودية مع مصرف الراجحي. ابتداء من 30/11/2021 و ينتهي بتاريخ 31/12/2021. السيارات المشمولة بالعرض هي هيونداي ستاريا 2022 Smart.

تفاصيل تقسيط هيونداي ستاريا 2022 سمارت

وبإمكانك اختيار السيارة الانسب لك، تعبئة نموذج طلب التقسيط، ومن ثم ارساله ليصل مباشرة الى الوعلان – هيونداي و بنك الراجحي، وبدورهم سيقومون بالتواصل معك بأقرب وقت لإبلاغك بالخطوات التالية لإكمال عملية التمويل.

القسط الشهري : 1507 ريال سعودي.

الدفعة الأولى: 0 ريال سعودي.

مدة التقسيط: 60 شهر.

رسوم التمويل. صفر.

رسوم إدارية صفر.

دفعة أولى صفر في المائة.

الدفعة الأخيرة 40%.

العرض ساري لنهاية شهر ديسمبر 2021.

مميزات التقسيط من بنك الراجحي لـ سيارة هيونداي ستاريا 2022

نظام الحماية من السرقة نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS) نظام المساعدة في صعود المرتفعات (HAC) مساعد تجنب الاصطدام الأمامي (FCA) مساعد تجنب الاصطدام في النقاط العمياء (BCA) الوحدة اللاسلكية للتذكير بارتداء حزام المقعد (WM-SBR) نظام المساعدة على الخروج الآمن (SEA) نظام تنبيه الراكب الخلفي (ROA) أجهزة استشعار لتنبيه السائق

تأتي ستاريا بتصميم خارجي مستوحى من سفن الفضاء. كونها تتمتع بمظهر انسيابي منحني على نحو سلس ومتناسق. كما تتألق السيارة بمقدمتها الجريئة التي تتضح لنا من خلال المصابيح الأمامية النهارية المصممة بشكل عامودي ولافت للنظر . ونوافذها العريضة التي تمنح شعوراً بالرحابة والمساحة الواسعة. في حين نجد لمسات نهائية من الكروم والنحاس على كل من شعار الشركة، والشبكة الأمامية. والمصدات الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى المرايا الجانبية. الأمر الذي منح السيارة منظراً متميزاً وفريداً من نوعه يوحي بمدى عصرية وحداثة المركبة. كما ترتكز هذه السيارة الحديثة على عجلات ذات تصميم جذّاب جداً المتمثل في الرسومات الماسية الأنيقة شديدة اللمعان، والتي تتوفر بقياس 17 بوصة.

طول 5.253 ملم

عرض 1.997 ملم

ارتفاع 1.990 ملم

طول قاعدة العجلات 3.273 ملم

الأسود بالكامل

الأسود والبيج

الأسود والأزرق.

مميزات السيارة هيونداي ستاريا 2022 من مصرف الراجحيالشكل الخارجي هيونداي ستاريا 2022 من مصرف الراجحيأما عن الأبعاد الخارجية للسيارة فهي تأتي بـ:أما عن ألوان هيونداي ستاريا المتوفرة للتصميم الداخلي للمركبة، فهي:

لاندكروزر مستعمل سعر رخيص يقل عن 140ألف ريال سيارات مستعملة السعودية