دبابة الصحراء ... سيارة تويوتا أف جي كروزر 2022 بمواصفات ومميزات خارقة وأسعارها رائعة

سيارة تويوتا أف جي كروزر 2022 ،تتميز سيارة تويوتا أف جي كروزر تصميم كلاسيكي جذاب كما أنها مصممة للسير في الطرق الوعرة هي سيارة رياضية وهي من إنتاج شركة تويوتا، وتعد من سيارات suv وتشتمل على العديد من أنظمة الأمان والسلامة والمزايا الداخلية وعلى المستوى الخارجي في التصميم تجعلها خِيار مناسب للعديد من محبي السيارات.

سيارة تويوتا أف جي كروزر 2022

يتكون محرك السيارة من 6 أسطوانات مساحة تبلغ 4 لتر.

و يعمل محرك السيارة بقوة تصل إلى 268 حصان أي ما يعادل 5600 سي سي.

عزم الدوران السيارة يصل إلى 380 نيوتن لكل متر مطعم من خلال نوصل حركة أوتوماتيكي يتميز بخمس سرعات.

تعتمد في عملها على نظام الدفع الرباعي المؤقت.

وتشتمل على قفل دفرنس خلفي وتعمل من خلال نظام الزحف.

اتصل سَعَة خزان الوقود إلى 159 لتر.

و تستهلك السيارة الوقود بمعدل 9.8 كيلومتر لكل لتر.

تحتوي المقصورة الداخلية للسيارة على 5 مقاعد شاملة السائق.

يبلغ طول السيارة 4670 مليمتر بينما عرضها يصل إلى 1905 ملليمتر بينما يبلغ ارتفاعها 1830 مليمتر.

مواصفات سيارة تويوتا أف جي كروزر 2022

تتميز سيارة تويوتا أف جي كروزر على المستوى الخارجي بوجود عجلات مصنوعة من الألمنيوم مقاس 17 بوصة.

على المستوى الخارجي بوجود عجلات مصنوعة من الألمنيوم مقاس 17 بوصة. كما تحتوي على أنوار أمامية من الهالوجين كما يوجد بها مرايا جانبية يمكن التحكم بها كهرباء.

توفر كشافات ضباب أمامية كما توجد عتبة جانبية صنعت في الصين أما الملصق الجانبي فهو مصنوع في جنوب أفريقيا.

بينما المزايا الداخلية للسيارة متعددة حصان مفارش المقاعد مصنوعة من القماش ويمكن التحكم يدويا في مَقْعَد السائق.

مقود الحركة تم تغطيته نوع من الجلد ويتوفر داخل السيارة مكيف هوائي يعمل يدويا.

توجد واقيات الشمس أمامية وجانبية.

كما توفر السيارة عدادات لقياس الميلان والبوصلة لقياس درجة الحرارة الخارجية.

تتميز بوجود نظام صوتي وثمن سماعات كما تدعم ابل كار بلاي.

تدعم البلوتوث ويوجد بها منفذ usb.

تتميز بوجود شاشة لمس بمقاس 7 بوصة.

تتميز بنظام تحكم في التوازن كما تدعم الفرامل المانعة للانزلاق.

يوجد بها نظام مراقبة ضغط الإطارات كما تدعم نظام يؤدي إلى توقف المحرك عند التعرض للسرقة.

مميزات سيارة تويوتا أف جي كروزر 2022

يبدأ سعر تويوتا أف جي كروزر std من 146,970 ريال سعودي.

أف جي كروزر std من 146,970 ريال سعودي. أما سعر تويوتا أف جي كروزر 1 من 156,975 ريال سعودي، أما الفئة 2 فيبلغ سعرها 167,095 ريال سعودي.

أسعار تويوتا أف جي كروزر 2022