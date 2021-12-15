تقسيط سيارة الاحلام كيا سبورتاج 2022 الجديدة كليا ومميزاتها وأسعارها في سوق السيارات السعودي

تقسيط سيارة الاحلام كيا سبورتاج 2022 الجديدة كليا أبرز مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2021 ومميزاتها وأسعارها في سوق السيارات السعودي، نقدم لكم اليوم كل ما يخص سيارة كيا سبورتاج 2021 الجديدة في الأسواق والتي استطاعت أن تتفوق على السيارات المنافسة لها في السوق ومن نفس جيلها وفئتها، وأكثر شيء يميز السيارة هي أنها تنتمي لسيارات كيا اليابانية التي يبحث عنها كل مشتري في السوق لأنها تتميز بموثوقية عالية ومواصفات متميزة، وكل ما يخصها سنقوم بتوضيحه بالتفصيل في السطور القادمة.

أبرز مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2021

نوع هيكل السيارة هو الكروس أوفر.

محرك قوي تبلغ سعته حوالي 1.6 لتر (1600 سي سي).

أقصى عزم دوران 161 نيوتن لكل متر.

تبلغ أقصى سرعة للسيارة حوالي 201 كيلو متر في الساعة الواحدة.

قوة المحرك حوالي 140 حصان.

معدل استهلاك السيارة من البنزين 7.5 لتر لكل 100 كيلو متر.

ارتفاع السيارة عن الأرض يبلغ 170 مللي متر.

تصميمها الخارجي جذاب يناسب الفئة الشبابية إلى حد كبير.

خاصية دخول السيارة بشكل ذكي بدون استخدام المفاتيح وتشغيلها عن بعد.

المقاعد مريحة ومصنوعة من قماش عالي وفاخر في الجودة.

المحرك ليس أفضل المحركات ولكنه سريع الإستجابة ونشط جدًا.

المصابيح الأمامية مضيئة بشكل قوي وتعمل بالليد الحديث.

قطع غيارها متوفرة بشكل كبير في الأسواق وعملية بيعها عملية سهلة نظرًا لأنها سيارة خرافية.

الكاميرا الخارجية تعمل بزاوية كاملة تكمن السائق من رؤية كل الطريق.

مميزات سيارة كيا سبورتاجأسعار ونظام تقسيط سيارة كيا سبورتاج في سوق السيارات السعودي

تبدأ أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي من سعر 97 ألف ريال سعودي في الفئة الأولى وحتى سعر 133 ألف ريال سعودي في الفئة الأعلى.

المحرك ضعيف من حيث القوة ويدور بلفات كبيرة بالنسبة لعزم دورانه.

عزله للضوضاء الخارجية ضعيف وذلك ابتداءً من السرعات المتوسطة أيضًا وليست العالية فقط.

وزنها خفيف حيث أنها تميل بشكل كبير على المنعطفات وبسرعة كبيرة.

تجهيزات ووسائل الأمان داخل السيارة تختلف باختلاف فئة السيارة وهذا ليس ميزة وإنما عيب كبير.

تفوق عليها منافسيها في نظام التوجيه الخاص بالسيارة.

هيونداي توسان.

ميتسوبيشي إكلبس.

أوبل جراندلاند.

عيوب سيارة كيا سبورتاجالسيارات المنافسة لها في السوق