الأكثر أداءً وقوة|| أقوي سيارات السيدان في السوق السعودي لعام 2021

الأكثر أداءً وقوة|| أقوي سيارات السيدان في السوق السعودي هي ما سنقدمه في مقالنا اليوم حيث يقدم لكم سوق السيارات السعودي حزمة من السيارات الكورية التي تتميز بمواصفات رائعة وأسعار مناسبة للفئات المجتمعية المختلفة من سيارات سيدان الشهيرة حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن 5 سيارات حيث أن السيارات الكورية تتمتع بموثوقية عالية لما فيها من مميزات عالية وانتشرت منذ فترة إصدارها حتى هذه اللحظة.

أفضل سيارات السيدان الكورية المتوفرة في السوق السعودية لعام 2021

تقدم لكم حزمة من السيارات الكورية المتوفرة بمواصفات متميزة في الأسواق السعودية وسنقوم بعرض مواصفات كل سيارة على حدة.

هيونداي سوناتا 2021

محرك السيارة يحتوي على 4 أسطوانات ومقترن بناقل حركة أوتوماتيكي.

حجم الحقيبة الخلفية للسيارة يبلغ 453 لتر.

سعرها في السوق السعودي يبدأ من سعر 87 ألف ريال سعودي وحتى سعر 125 ألف ريال سعودي.

سعة محرك السيارة 1600 سي سي ومقترن بفتيس حركي يعمل أوتوماتيكيًا.

قوة المحرك الحصانية تبلغ 191 حصان.

أقصى سرعة إليها السيارة 190 كيلو متر لكل ساعة.

عزم دوران المحرك 154 نيوتن لكل متر.

التسارع يبدأ من الصفر حتى 100 كيلو متر في غصون 11 ثانية.

سعرها في سوق السيارات السعودي يتراوح بين 63.250 ريال و 85.250 ريال سعودي.

المحرك سعته 3500 سي سي ومرتبط بفتيس أوتوماتيكي مكون من 6 أسطوانات.

قوة المحرك 286 حصان وأقصى سرعة للسيارة هي 230 كيلو متر لكل ساعة.

تتراوح أسعارها في السوق السعودية من 116.600 ريال وحتى 158.400 ريال سعودي.

المحرك تبلغ سعته 3300 سي سي وقوته الحصانية حوالي 284 حصان.

يقترن المحرك بناقل حركي يعمل بشكل أوتوماتيكي ومكون من 6 أسطوانات.

السرعة القصوى للسيارة هي 235 كيلو متر في الساعة الواحدة.

قدرتها على التسارع تبدأ من نقطة الصفر (نقطة السكون) حتى قطع مسافة قدرها 100 كيلو متر في فترة زمنية 7.2 ثانية.

أسعارها في سوق السيارات السعودي تبدأ من 137.610 ريال سعودي.

المحرك يتحرك بسعة 2000 سي سي وقوته مقدرة بالحصان قدرها 252 .

يحتوي المحرك على 4 أسطوانات في الناقل الحركي الأوتوماتيكي.

يترواح سعر السيارة في سوق السيارات السعودي من سعر 193.125 ريال سعودي إلى 277.075 ريال سعودي.

2. كيا سيراتو 20213. هيونداي أزيرا 20214. كيا كادينزا 20215. جينيسيس جي 70 2021