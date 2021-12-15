السيارة العائلة الفخمة ..سيارة فورد ايدج ٢٠٢٢ مواصفاتها من الداخل والخارج ومميزاتها وأسعارها المميزة في السعودية

سيارة فورد ايدج ٢٠٢٢، تعد سيارة فورد ايدج ٢٠٢٢ من أعلى أنواع سيارات الدفع الرباعي المتاحة في جميع الأسواق العربية، حيث تناسب السيارة كل محبي الفخامة والشكل الرياضي الحديث، ويوجد بالسيارة كل وسائل الأمان والدقة، وكل أنواع التكنولوجيا الحديثة، حيث أن سيارة فورد ايدج قد عمل عليها المصممون على قدم وساق، لكي يقوموا بتصميم سيارة مختلفة تمامًا عن ما سبق، وتناسب العديد من الناس. سيارة فورد ايدج ٢٠٢٢ مميزات سيارة فورد ايدج ٢٠٢٢ قد نالت سيارة فورد ايدج ٢٠٢٢ على شهادة الجودة من حيث الأمان.

على شهادة الجودة من حيث الأمان. يوجد بالسيارة مصابيح عالية الجودة والإضاءة أثناء الليل.

ويوجد بالسيارة جهاز حساس لتحديد اتجاهات المشاة على الطرق، كما يوجد بها جهاز يعمل على عدم الاحتكاك أثناء الركن.

يوجد بالسيارة كاميرات مراقبة واستشعار خلفي، ومكابح تعمل أثناء الطوارئ.

و يوجد بالسيارة تطبيق إلكتروني خاص بمغادرة المشاة.

يوجد بالسيارة نظام لوحي يعمل باللمس ويحتوي على تطبيقات للتسلية.

ويوجد بالسيارة Wi-fi كما يوجد منفذ USB وراديو.

كما يوجد بالسيارة محرك يحتوي على ٤ أسطوانات.

تحتوي السيارة على ٨ سرعات مختلفة.

تعمل السيارة بعزم دوران ٣٧٩ نيوتن/متر التصميم الداخلي والخارجي للسيارة فورد ايدج 2022 يوجد في السيارة ٥ مقاعد تعمل بالكهرباء ويمكن طيها لتوفير المساحة.

تحتوي المقاعد على مفارش واقية مصممة من الجلد، كما أن كل مقاعد السيارة يتوفر بها نظام التبريد والتدفئة.

يوجد بالسيارة موانع للضوضاء لتساعد الراكب على الشعور بالراحة.

تبلغ المساحة الداخلية للتخزين في السيارة إلى ٣٩.٢ قدم مكعب.

وتبلغ مساحة الشحن في السيارة على ٧٣.٤ قدم مكعب فهذه المساحة تعتبر من أكبر المساحات في التصميمات السابقة.

الهيكل الخاص بالسيارة متوسط من حيث الحجم.

طول السيارة ٤٧٩.٥سم وارتفاعها ١٧٣.٤سم، وعرض السيارة ١٩٢.٧سم.

قاعدة عجلات السيارة ٢٨٤.٩سم.

وزن السيارة ١٧٩٥كجم.

يوجد بسقف السيارة فتحة بانوراميه، كما يوجد بالسيارة مصابيح LED ومقابض. التصميم الداخلي والخارجي للسيارة فورد ايدج 2022 أسعار سيارة فورد ايدج 2022 سيارة فورد ايدج في السعودية تباع بسعر ٢٢٥٠٠٠ ريال سعودي.

و سيارة فورد ايدج في البحرين تباع بسعر ٢٠٠٠٠دينار

سيارة فورد ايدج في الكويت تباع بسعر ١٦٠٠٠دينار كويتي.

و سيارة فورد ايدج في الأمارات تباع بسعر ١٩٩.٣٩٥درهم أماراتي.

سيارة فورد ايدج في قطر تباع بسعر ١٩٥٠٠٠ريال قطري. أسعار سيارة فورد ايدج 2022 الوسوم

سيارة فورد ايدج ٢٠٢٢، تعد سيارة فورد ايدج ٢٠٢٢ من أعلى أنواع سيارات الدفع الرباعي المتاحة في جميع الأسواق العربية، حيث تناسب السيارة كل محبي الفخامة والشكل الرياضي الحديث، ويوجد بالسيارة كل وسائل الأمان والدقة، وكل أنواع التكنولوجيا الحديثة، حيث أن سيارة فورد ايدج قد عمل عليها المصممون على قدم وساق، لكي يقوموا بتصميم سيارة مختلفة تمامًا عن ما سبق، وتناسب العديد من الناس. سيارة فورد ايدج ٢٠٢٢ مميزات سيارة فورد ايدج ٢٠٢٢ قد نالت سيارة فورد ايدج ٢٠٢٢ على شهادة الجودة من حيث الأمان.

على شهادة الجودة من حيث الأمان. يوجد بالسيارة مصابيح عالية الجودة والإضاءة أثناء الليل.

ويوجد بالسيارة جهاز حساس لتحديد اتجاهات المشاة على الطرق، كما يوجد بها جهاز يعمل على عدم الاحتكاك أثناء الركن.

يوجد بالسيارة كاميرات مراقبة واستشعار خلفي، ومكابح تعمل أثناء الطوارئ.

و يوجد بالسيارة تطبيق إلكتروني خاص بمغادرة المشاة.

يوجد بالسيارة نظام لوحي يعمل باللمس ويحتوي على تطبيقات للتسلية.

ويوجد بالسيارة Wi-fi كما يوجد منفذ USB وراديو.

كما يوجد بالسيارة محرك يحتوي على ٤ أسطوانات.

تحتوي السيارة على ٨ سرعات مختلفة.

تعمل السيارة بعزم دوران ٣٧٩ نيوتن/متر التصميم الداخلي والخارجي للسيارة فورد ايدج 2022 يوجد في السيارة ٥ مقاعد تعمل بالكهرباء ويمكن طيها لتوفير المساحة.

تحتوي المقاعد على مفارش واقية مصممة من الجلد، كما أن كل مقاعد السيارة يتوفر بها نظام التبريد والتدفئة.

يوجد بالسيارة موانع للضوضاء لتساعد الراكب على الشعور بالراحة.

تبلغ المساحة الداخلية للتخزين في السيارة إلى ٣٩.٢ قدم مكعب.

وتبلغ مساحة الشحن في السيارة على ٧٣.٤ قدم مكعب فهذه المساحة تعتبر من أكبر المساحات في التصميمات السابقة.

الهيكل الخاص بالسيارة متوسط من حيث الحجم.

طول السيارة ٤٧٩.٥سم وارتفاعها ١٧٣.٤سم، وعرض السيارة ١٩٢.٧سم.

قاعدة عجلات السيارة ٢٨٤.٩سم.

وزن السيارة ١٧٩٥كجم.

يوجد بسقف السيارة فتحة بانوراميه، كما يوجد بالسيارة مصابيح LED ومقابض. التصميم الداخلي والخارجي للسيارة فورد ايدج 2022 أسعار سيارة فورد ايدج 2022 سيارة فورد ايدج في السعودية تباع بسعر ٢٢٥٠٠٠ ريال سعودي.

و سيارة فورد ايدج في البحرين تباع بسعر ٢٠٠٠٠دينار

سيارة فورد ايدج في الكويت تباع بسعر ١٦٠٠٠دينار كويتي.

و سيارة فورد ايدج في الأمارات تباع بسعر ١٩٩.٣٩٥درهم أماراتي.

سيارة فورد ايدج في قطر تباع بسعر ١٩٥٠٠٠ريال قطري. أسعار سيارة فورد ايدج 2022

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة العائلة الفخمة ..سيارة فورد ايدج ٢٠٢٢ مواصفاتها من الداخل والخارج ومميزاتها وأسعارها المميزة في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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