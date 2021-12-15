بورش ماكان PORSCHE MACAN 2022 عنوان الفخامة والرفاهية

بورش ماكان PORSCHE MACAN 2022 السيارة الأسطورية لعشاق الذوق الرفيع، ومحبي خوض المغامرات، والأداء القوي، كل ذلك وأكثر مع إصدار ماكان الجديد، حقيقة الأمر وقبل الخوض في مواصفات تلك المركبة، إذا كنت تبحث عن سيارة عائلية، أو عملية بشكل كبير، فبورش ماكان ليس الخيار الأمثل لك، على الرغم من إمكانياتها الجبارة، لأن مساحتها الداخلية ضيقة نسبياً، وسعرها باهظ، فهي تنتمي لفئة الشباب المغامربشكل أكبر، فما هي أهم مميزات بورش ماكان 2022 وعيوبها والأسعار إليكم التفاصيل.

مواصفات بورش ماكان PORSCHE MACAN 2022

ماكان من سيارات الدفع الرباعي التي لا يمكن أن ينكر أحد قوتها، على الطرقات، تمنحك قيادة رائعة، مع ثبات مذهلة مع السرعات العالية، ذلك الإصدار يأتي بأكثر من محرك من النوع التوربيني، يمنحها قوة خارقة في الأداء، سيارة راقية، فاخرة، لكن مازالت تمتلك تقنيات بديهية بالداخل، كما أن العديد من الشركات المنافسة تقدم خيارات أفضل للمركبات من ذات الفئة، وبالأخص من حيث المساحة الداخلية الخاصة بالمقاعد الخلفية.

تصميم بورش ماكان 2022 الداخلي

المقصورة الداخلية مصنوعة من أجود الخامات، تتسع لخمس أشخاص مقاعد الصف الأول مريحة جداً، لوضع الرأس والقدم، تصميم أنيق لأصحاب الذوق الرفيع، المقاعد الخلفية ضيقة، غير مريحة للأشخاص البالغين وبالأخص المساحة المخصصة للقدم، تناسب الأطفال بشكل أفضل، كما أنا مساحة التخزين في الخلف قليلة سعتها 17،2 قدم، يمكن زيادتها من خلال طي المقاعد الخلفية فتبلغ 52،9 قدم مكعب.

قوة أداء PORSCHE MACAN 2022

تأتي سيارة ماكان بثلاث أنواع من المحركات المذهلة، تمنح السيارة الأسطورية أداء خارق على الطرقات، الفئة الأولي الأساسية تملك محرك تيربو تصل قوته إلى 261 حصان، رباعي الأسطوانات أما الفئة الأعلي s تملك محرك سداسي الأسطوانات بقوة 375 حصان، فئة ال gts محرك سداسي أيضا لكن تصل قوته إلي 434 حصان، جميع الفئات تملك ناقل حركة سريع وأتوماتيكي 7 سرعات.

أسعار بورش ماكان 2022 السعودية

سيارة Macan 2022 تتوافر ب ثلاث طرازات قوية، الاختلاف الواضح بينهم هو قوة المحرك، لكن باقي الاساسيات تتوافر في الجميع، مع بعض الكماليات التي يتم إضافتها حسب رغبة العميل، الفئة الأولي سعرها بالمملكة 247،000 ريال، الفئة الثانية s يبلغ سعرها 322،190 ريال، والثالثة ب 462،550 ريال، قد تختلف الأسعار بشكل طفيف من مكان لأخر.