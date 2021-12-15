الأسطورة وصلت.. سيارة تويوتا رايز 2022 في السعودية بالشكل الجديد بمواصفات وأسعار تنافسية

سيارة تويوتا رايز 2022 في السعودية، نتعرف من خلال المقال عن السيارة المميزة من الماركة العالمية تويوتا رايز والتي تعتبر من بين أهم السيارات المتميزة والتي لها العديد من المواصفات والتي تعد الأكثر تميز، وبالنسبة للمواصفات الأساسية والتي تتعلق بالتجهيزات للسيارة فهذا ما سنوضحه عبر الآتي من مجمل الفقرات القادمة، والتي نخص فيها بالذكر أهم المعلومات عن التجهيز الخاص بالسيارة من الداخل ومقصورتها الداخلية، وفيما يأتي توضيح لتلك المواصفات وأهم الكماليات التي تتمتع بها السيارة وتساعد في أن تكون رحلة القيادة أسهل وأكثر إمتاعا.

مواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 في السعودية

السيارة من تلك الماركة تحمل كل مواصفات التميز والتي من الممكن أن يبحث عنها مختلف العملاء من الراغبين في الشراء لهذه الماركة من السيارة، وبالنسبة لتجهيزاتها ومكوناتها الداخلية فهي تتمتع بالكفاءة الشديدة والإنتاج الياباني التقني الأكثر تميز، ومن أكثر المواصفات التي تمتاز بها سيارة طراز تويوتا موديل رايز ما يلي:

السيارة تضم العديد من المميزات وباقة متنوعة من التجهيزات التي توفر راحة وأمان القيادة.

الطول الخاص بالسيارة يتخطى الأربعة مترات.

عرض السيارة يقدر بنحو ما يعدل متر ونصف.

القاعدة تقدر بالارتفاع الذي يصل لنحو واحد وسبعة من عشرة متر.

عرض السيارة يقدر بنحو ما يعدل متر ونصف. القاعدة تقدر بالارتفاع الذي يصل لنحو واحد وسبعة من عشرة متر. التقنية الخاصة بالاتصال الإلكتروني والذي يكون ما بين الهاتف الذكي مع كل بيانات وأدوات السيارة من النوع الإلكتروني.

الصندوق الخلفي الخاص بالسيارة يعد من النوع الكبير في الحم، والسعة الخاصة به تبلغ ثلاثمئة تسعة وستين لترا.

السيارة تتوفر بمحرك يعد قويا يبلغ من القوة ما يعدل ثمانية وتسعين حصان.

عزم الدوران الخاص بمحرك السيارة تويوتا رايز يبلغ مائة وأربعين نيوتن لكل متر.

السعة الخاصة بالمحرك تقدر بحوالي واحد لتر.

المحرك من النوع الثلاثي الاسطوانات.

السيارة من تلك الماركة العالمية تويوتا موديل رايز تعد متوفرة بالكثير من التجهيزات من بينها مصابيح الليد.

المرايا مطورة بالتقنية التي تعمل بالكهرباء.

ناقل الحركة مميز تم صنعه من خام جلد طبيعي.

النظام المكيف من الداخل مع شبكة واي فاي ووصلات يو إس بي

أهم التجهيزات لسيارة تويوتا رايز 2022 في السعودية