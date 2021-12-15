الفخامة والتميز.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدة في الأسواق بأسعار ومواصفات خيالية

سعر ومواصفات سيارة تويتا بيلتا من أهم ما يبحث عنه الكثيرون وهذا ما سنتحدث عنه بالآتي من الفقرات القادمة حيث تعتبر أنواع السيارات الفاخرة من أبرزها السيارة من الطراز الياباني الأقوى تويوتا والتي تعتبر من الموديلات القوية والمميزة والتي من الممكن أن تكون الأولى في عالم السيارات، وبالنسبة للسيارة موديل بيلتا لها مميزات تجعلها هي الأفضل من بين موديلات السيارات وأهم مواصفاتها وتكلفة شرائها نتعرف عليها من خلال الآتي من الفقرات القادمة، حيث أن السيارة تعد ممتلئة بالكثير من المزايا في تجهيزاتها الداخلية، والتي تعد من أقوى عوامل الجذب لتلك السيارة، وفيما يأتي أيضا توضيح لأهم المعلومات التي تخص أسعار السيارة.

سعر ومواصفات سيارة تويتا بيلتا

من بين أكثر المواصفات هي توفير كل سبل الراحة والأمان أثناء القيادة لتلك النوعية من السيارات والتي تعد أكثر تميز، وبالنسبة لأهم تلك التجهيزات التي تتعلق بعوامل الأمان فهي تعد من أهم ما يتوفر بالسيارة لرحلة قيادة آمنة وأكثر متعة من خلال موديل بيلتا طراز تويوتا الياباني الفاخر، وبالنسبة للمواصفات العامة الخاصة بالسيارة نذكرها من خلال الآتي من الفقرات القادمة:

مواصفات السيارة تويتا بيلتا

من بين أهم مواصفات سيارة تويتا بيلتا ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

السيارة تحتوي على محرك بالقوة مائة وثلاثة حصان.

عزم دوران المحرك يبلغ مائة ثمانية وثلاثين نيوتن لكل متر.

السعة لمحرك تويوتا بيلتا تبلغ ألف وخمسمائة سي سي.

السيارة من مقاعد مميزة بالمقصورة الداخلية عددها سبعة من المقاعد مصنوعة من الخامات الأجود.

المقاعد الخلفية لديها قابلية الطي لتوفير مساحة داخل السيارة.

السعة الداخلية للصندوق الخلفي كبيرة.

الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيك المقسم

الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيك المقسم لأربعة من السرعات المتدرجة.

تكلفة الشراء للسيارة من موديل بيلتا:

السيارة بالأسواق المحلية السعر الخاص بها يعد متراوح ما بين مائتين خمسة وثلاثين إلى نحو مائتين خمسة وسبعين ألف جنيه مصري، وهذا على حسب الفئة التي تكون السيارة منتمية لها، وكل المعارض التي لديها التوكيلات الخاصة بالموديل تتوفر فيها سيارة بيلتا بتلك الأسعار.