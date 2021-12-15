فورد اكسبديشن Ford Expedition 2022 سيارة عائلية من الطراز الأول، متعددة الاستخدامات، بمساحات داخلية واسعة، ومريحة، لخوض مغامرة ممتعة، ومثيرة، مع أفراد العائلة والأصدقاء، تقدم اكسبديشن أداء مذهل، وسلس على الطرقات الوعرة، تملك أحدث تقنيات مساعدة السائق على القيادة بكل آمان، حتى أنها تأتي بنظام القيادة الذاتية دون مسك المقود، أيضا مع حزمة stealth edition الخاصة بالأداء سوف يخوض مالك السيارة تجربة قيادة فريدة لا مثيل لها.

مواصفات فورد اكسبديشن Ford Expedition 2022 السيارة العائلية المميزة

تم إدخال العديد من التحسينات على اكسنديشن ليكون التصميم الخارجي أكثر جرأة مع شباك أمامية أقوي وأكثر بروزا من العام الماضي، كذلك المصابيح حصلت على تصميم جديد سواء الأمامية أو الخلفية، الإطارات من اللمسات التي تمنح السيارة المزيد من المظهر الجمالي والشرس مع إطارات ضخمة قياس 33 بوصة، تصلح للسير على أصعب الطرقات والتضاريس، تملك أيضا نظام تعليق رياضي.

تصميم Ford Expedition 2022 الداخلي

تأتي سيارة فورد اكسبديشن الجديدة بالعديد من الفئات لتناسب جميع أذواق العملاء ب 6 طرازات قوية، بألوان متنوعة مبهرة، التصميم الخارجي جذاب وملفت للعين، أما المقصورة الداخلية عنوان للرفاهية، رحبة الجلوس بها ممتع، مع 3 صفوف للمقاعد، تم تزويدها بأحدث تقنيات الترفيه والمعلومات، يسهل التعامل معها، شاشة بقياس 12 بوصة تعمل باللمس، نظام صوت مذهل ب 22 مكبر من نوع BANG/ OULFSEN، مقاعد الصف الثالث قابلة للطي للحصول على المزيد من المساحة.

وسائل أمان فورد اكسبديشن 2022

سر قوة السيارة بجانب المحرك القوي، والهيكل المتين، وسائل السلامة التي تملكها، لذا تأتي مركبة فورد الجديدة بمجموعة مميزة من أنظمة الأمان من تحذير لتجنب حدوث الاصطدامات، واكتشاف النقطة العمياء، وتجنب كل ما يأتي من أجسام على جوانب السيارة، ولا يستطيع السائق اكتشافها، تدعم وجود مستشعر الحافة، الذي يساعد قائد المركبة على اكتشاف حواف الطرق، والحفاظ على مسار السيارة داخل الحارة المخصصة لها، نظام الفرامل العكسي المميز الذي ينبه السائق على ووجود مشاة، أو سيارة قادمة.

يوجد أيضا نظام يساعد على اكتشاف وجود المقطورات، وعند الانعطاف يدعم الفائد نظام التقاطع الذي يساعده على معرفة حركة السيارات القادمة خلال انعطافة.