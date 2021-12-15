مواصفات وأسعار سيارات كيا في السعودية 2022 kia من كوريا الجنوبية

العلامة التجارية كيا من أشهر العلامات التجارية في السيارات والمحببة للجميع، فهي تتمتع بالتصميم المميز والمواصفات الرائعة والإمكانيات التي تتناسب مع مقتني السيارات من النوع كيا، كما انها تتميز بأداء جيد للمحرك وتجربة قيادة مميزة، فيما يلي نستعرض المزيد من التفاصيل حول مواصفات وأسعار كيا في السعودية 2022 وانواع سيارات كيا المختلفة.

مواصفات سيارات كيا وأسعارها في السعودية 2022

تتميز كيا بإنتاج مجموعة متميزة من السيارات التي تحمل العلامة التجارية كيا kia لشركة كيا موتورز من كوريا الجنوبية، وأبرز تلك السيارات:

سيارة كيا سورينتو.

كيا سيراتو.

كيا سول.

سيارة كيا ريو.

سيارة كيا نيرو.

كيا سيلتوس.

كيا سبورتاج.

سيارة كيا تيلورايد.

سيارة كيا بيكانتو.

كيا بيجاس.

كيا k5

سيارة كيا سونيت.

كيا اوبتيما.

كيا كارنفال.

سيارة كيا موهافي.

سيارة كيا كادنزا.

كيا ستينجر.

كيا K900

أسعار ومواصفات كيا سول في السعودية

تعد سيارة كيا سول هي من أصغر السيارات من النوع كروس بالسيارات الكورية، وتتمتع بالمواصفات المتعددة أبرزها حجم السيارة الصغير المناسب للسيدات وللشباب، وبالنسبة لأسعار السيارة في المملكة العربية السعودية فتأتي على النحو التالي:

فئة 1.6L MPI A/T تبلغ قيمتها في السعودية 79.233 ريال سعودي.

سعر سيارة كيا سول فئة 2.0L MPI A/T يبلغ 82.698 ريال سعودي.

سعر ومواصفات كيا نيرو في السعودية

هي من نوع السيارات التحت المدمجة الهجينة والتي تتمتع بالأبعاد الصغيرة، فهي مناسبة للسيارات العائلية الصغيرة وللشباب، وأسعارها في السعودية تأتي على النحو التالي:

الفئة الاولى يبلغ سعرها في السعودية 110 ألف ريال سعودي.

الفئة الاعلى من السيارة تبلغ قيمتها 115.600 ريال سعودي.

أسعار ومواصفات كيا سيلتوس في السعودية

من سيارات الكروس أوفر، وهي تتناسب مع الشباب وطلاب الجامعات، وأسعارها في السعودية، وتبدأ أسعارها من 75 ألف ريال سعودي، وهي قيمة تتناسب مع العديد من الفئات، كما أنها تتميز بالمواصفات المختلفة ولعل أبرزها ارتفاع خلوص السيارة عن الأرض.

سعر ومواصفات كيا سبورتاج في السعودية

تأتي سيارة كيا سبورتاج الاكثر انتشارًا في السعودية من سيارات الكروس اوفر بقيمة تبدأ من 82.610 ريال سعودية للفئة 2.0L MPI LX FWD.

كما تبلغ قيمة الفئة 2.0L MPI EX FWD من كيا سبورتاج بقيمة تبلغ 89.551 ريال سعودي.