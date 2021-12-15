فخامة السيارات»» مواصفات سيارة بيجو 3008 موديل 2022 الجديدة في الاسواق

فخامة السيارات»» مواصفات سيارة بيجو 3008 موديل 2022 مواصفات وأسعار سيارة بيجو 3008 2022 الجديدة وأبرز مميزاتها وعيوبها هي موضوع مقالنا اليوم وتعد هذه السيارة التي كشف عنها وكيل الشركة المصرية “مانسكو” الوكيل الرسمي لعلامة شركة بيجو في جمهورية مصر العربية وتم إصدار السيارة بـعدة فئات مختلفة حتى الآن وتنتمي السيارة إلى فئة السيارات الرياضية “إس يو في” متعددة المهام وسنوضح لكم في مقالنا كل ما يخص السيارة حيث أنه من المتوقع أن تنتشر السيارة في أسواق السيارات العالمية والمحلية في بدايات العام القادم. مواصفات سيارة بيجو 3008 2022 الجديدة مواصفات سيارة بيجو 3008 2022 الجديدة محرك قوي رباعي الأسطوانات سعته تبلغ 1600 سي سي وقوته حوالي 165 حصان.

أقصى عزم دوران 240 نيوتن لكل متر.

المحرك الرباعي يقترن بمحرك أوتوماتيكي ذو 6 سرعات.

تسارعها يبدأ من السكون حتى 100 كيلو متر لكل ساعة في غصون 8.9 ثانية.

معدل استهلاك البنزين يبلغ 6 لتر لكل 100 كيلو متر.

أبعاد السيارة الثلاثة تأتي كالآتي: 4447، 1841، 1615 مللي متر على الترتيب.

حجم الحقيبة الخلفية للسيارة 520 لتر.

شاشة خاصة بلوحة العدادات مقاسها يبلغ 12.3 بوصة.

أما شاشة عرض الوسائط الترفيهية أو المعلومات يبلغ مقاسها 8 بوصة.

تدّعم خواص الهواتف الذكية المتطورة مثل نظام آبل كار بلاي ونظام أندرويد أوتو.

منافذ يو إس بي و إيه يو إكس.

الدخول الذكي.

تشغيل السيارة عن بعد.

النظام الصوتي مكون من 6 مكبرات صوتي عالية الدقة والجودة.

الاتصال بالواي فاي والشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.

مقعد السائق الأمامي يعمل بالكهرباء.

كشف النقطة العمياء.

الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

حساسات تساعد في ركن السيارة. عيوب بيجو موديل 2022 عيوب بيجو موديل 2022 الموديل يعد جديدًا تمامًا ولذلك لم يتم الكشف عن عيوب ظاهره وبمجرد كشف أي عيوب عنها سنقوم بالإفصاح عنها في موضوع جديد منفصل. أسعار بيجو موديل 2022 في السوق المحلية أسعار بيجو موديل 2022 في السوق المحلية تختلف الأسعار في سوق السيارات الواحد باختلاف فئة السيارة وجاءت أسعار سيارة بيجو الجديدة كالآتي:- بلغت أسعار الفئة Active Pack وهي الفئة الأولى حوالي 518.900 جنيه مصري.

بينما الفئة الثانية Allure Pack بدأت أسعارها من 568.990 جنيه مصري.

وجاءت الفئة الثالثة وهي “جي تي” جاءت بسعر 644.990 جنيه مصري.

أما الفئة الرابعة بلغت أسعارها 649.990 جنيه مصري. الوسوم

فخامة السيارات»» مواصفات سيارة بيجو 3008 موديل 2022 مواصفات وأسعار سيارة بيجو 3008 2022 الجديدة وأبرز مميزاتها وعيوبها هي موضوع مقالنا اليوم وتعد هذه السيارة التي كشف عنها وكيل الشركة المصرية “مانسكو” الوكيل الرسمي لعلامة شركة بيجو في جمهورية مصر العربية وتم إصدار السيارة بـعدة فئات مختلفة حتى الآن وتنتمي السيارة إلى فئة السيارات الرياضية “إس يو في” متعددة المهام وسنوضح لكم في مقالنا كل ما يخص السيارة حيث أنه من المتوقع أن تنتشر السيارة في أسواق السيارات العالمية والمحلية في بدايات العام القادم. مواصفات سيارة بيجو 3008 2022 الجديدة مواصفات سيارة بيجو 3008 2022 الجديدة محرك قوي رباعي الأسطوانات سعته تبلغ 1600 سي سي وقوته حوالي 165 حصان.

أقصى عزم دوران 240 نيوتن لكل متر.

المحرك الرباعي يقترن بمحرك أوتوماتيكي ذو 6 سرعات.

تسارعها يبدأ من السكون حتى 100 كيلو متر لكل ساعة في غصون 8.9 ثانية.

معدل استهلاك البنزين يبلغ 6 لتر لكل 100 كيلو متر.

أبعاد السيارة الثلاثة تأتي كالآتي: 4447، 1841، 1615 مللي متر على الترتيب.

حجم الحقيبة الخلفية للسيارة 520 لتر.

شاشة خاصة بلوحة العدادات مقاسها يبلغ 12.3 بوصة.

أما شاشة عرض الوسائط الترفيهية أو المعلومات يبلغ مقاسها 8 بوصة.

تدّعم خواص الهواتف الذكية المتطورة مثل نظام آبل كار بلاي ونظام أندرويد أوتو.

منافذ يو إس بي و إيه يو إكس.

الدخول الذكي.

تشغيل السيارة عن بعد.

النظام الصوتي مكون من 6 مكبرات صوتي عالية الدقة والجودة.

الاتصال بالواي فاي والشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.

مقعد السائق الأمامي يعمل بالكهرباء.

كشف النقطة العمياء.

الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

حساسات تساعد في ركن السيارة. عيوب بيجو موديل 2022 عيوب بيجو موديل 2022 الموديل يعد جديدًا تمامًا ولذلك لم يتم الكشف عن عيوب ظاهره وبمجرد كشف أي عيوب عنها سنقوم بالإفصاح عنها في موضوع جديد منفصل. أسعار بيجو موديل 2022 في السوق المحلية أسعار بيجو موديل 2022 في السوق المحلية تختلف الأسعار في سوق السيارات الواحد باختلاف فئة السيارة وجاءت أسعار سيارة بيجو الجديدة كالآتي:- بلغت أسعار الفئة Active Pack وهي الفئة الأولى حوالي 518.900 جنيه مصري.

بينما الفئة الثانية Allure Pack بدأت أسعارها من 568.990 جنيه مصري.

وجاءت الفئة الثالثة وهي “جي تي” جاءت بسعر 644.990 جنيه مصري.

أما الفئة الرابعة بلغت أسعارها 649.990 جنيه مصري.

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