الفخامة والقوة اليابانية.. سيارة سوزوكي كروس S-Cross 2022 الجديدة كليا بتقنيات حديثة ومبتكرة

سعر ومواصفات سيارة سوزوكي S-cross من أهم ما يحرص عدد كبير من مفضلي متابعة عالم السيارات أن يتعرفوا بالتفصيل علية، حيث أن السيارة من طراز مميز وذات هيكل خارجي قوي، من خلال هذا المقال نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيارة والتي تعد من أقوى السيارات وتسم بالحداثة والعصرية، وكذلك تعتبر من أهم أنواع الموديلات التي تعتبر من أهم أنواع السيارات التي تجمع ما بين الحداثة والعصرية، وعراقة التصميم مع اتساع المقصورة الداخلية، وسوف نوافيكم بالعرض الكامل الآتي عن أهم المواصفات الخاصة بالسيارة، وتكلفة الشراء الخاصة بموديل سيارة من نوع سوزوكي إس كروس.سعر ومواصفات سيارة سوزوكي S-cross
من أهم ما يتساءل عنه الكثير من الناس من محبي السيارات ومفضلي اقتناء ماركة سوزوكي هو التكلفة للشراء وأهم التجهيزات الخاصة بالسيارة ما سنقوم بالعرض له من خلال المواصفات الاتية:
مواصفات سيارة سوزوكي إس كروس cross
- حجمها ليس بالكبير، والمحرك بسعة تبلغ ما يعدل ألف سي سي.
- المحرك متوفر بالسيارة من ماركة سوزوكي إس كروس بالقوة سبعة وستين حصان.
- عزم دوران المحرك يبلغ ما قيمته تسعين نيوتن لكل متر.
- تتوفر فيها خاصية الثبات أثناء القيادة.
- السيارة من الطراز القوي الياباني الفريد.
- التسارع من الصفر إلى المائة يكون أربعة عشر ثانية.
- السرعة القصوى الخاصة بالسيارة تبلغ مائة وخمسين كيلو متر في الساعة.
- المتوسط الخاص بالاستهلاك للوقود يقدر بالحجم ستة ونصف لتر لكل ساعة.
- الارتفاع للسيارة عن سطح الأرض يبلغ حوالي مائة سبعة وخمسين مم.
- النوع للهيكل هو كروس أوفر.
- القيمة الخاصة بالسيارة مرتفعة على الرغم من أن تكلفة شراءها أقل من تلك القيمة.
- تتوفر مساحات تخزينية عديدة.
- متوفر فيها العديد من الوسائل لأمان القيادة.
- المقاعد الخلفية بالإمكان طيها.
السيارة تعد متوفرة بالسعر مائة سبعة وأربعين ألف جنيه مصري بكافة المعارض، وهي تلك السيارة من فئة سوزوكي الأولى ومن النوع فل أوبشن تسطيع شراء السيارة من اي احد افرع الشركه في بلدك
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سعر ومواصفات سيارة سوزوكي S-cross من أهم ما يحرص عدد كبير من مفضلي متابعة عالم السيارات أن يتعرفوا بالتفصيل علية، حيث أن السيارة من طراز مميز وذات هيكل خارجي قوي، من خلال هذا المقال نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيارة والتي تعد من أقوى السيارات وتسم بالحداثة والعصرية، وكذلك تعتبر من أهم أنواع الموديلات التي تعتبر من أهم أنواع السيارات التي تجمع ما بين الحداثة والعصرية، وعراقة التصميم مع اتساع المقصورة الداخلية، وسوف نوافيكم بالعرض الكامل الآتي عن أهم المواصفات الخاصة بالسيارة، وتكلفة الشراء الخاصة بموديل سيارة من نوع سوزوكي إس كروس.سعر ومواصفات سيارة سوزوكي S-cross
من أهم ما يتساءل عنه الكثير من الناس من محبي السيارات ومفضلي اقتناء ماركة سوزوكي هو التكلفة للشراء وأهم التجهيزات الخاصة بالسيارة ما سنقوم بالعرض له من خلال المواصفات الاتية:
مواصفات سيارة سوزوكي إس كروس cross
- حجمها ليس بالكبير، والمحرك بسعة تبلغ ما يعدل ألف سي سي.
- المحرك متوفر بالسيارة من ماركة سوزوكي إس كروس بالقوة سبعة وستين حصان.
- عزم دوران المحرك يبلغ ما قيمته تسعين نيوتن لكل متر.
- تتوفر فيها خاصية الثبات أثناء القيادة.
- السيارة من الطراز القوي الياباني الفريد.
- التسارع من الصفر إلى المائة يكون أربعة عشر ثانية.
- السرعة القصوى الخاصة بالسيارة تبلغ مائة وخمسين كيلو متر في الساعة.
- المتوسط الخاص بالاستهلاك للوقود يقدر بالحجم ستة ونصف لتر لكل ساعة.
- الارتفاع للسيارة عن سطح الأرض يبلغ حوالي مائة سبعة وخمسين مم.
- النوع للهيكل هو كروس أوفر.
- القيمة الخاصة بالسيارة مرتفعة على الرغم من أن تكلفة شراءها أقل من تلك القيمة.
- تتوفر مساحات تخزينية عديدة.
- متوفر فيها العديد من الوسائل لأمان القيادة.
- المقاعد الخلفية بالإمكان طيها.
السيارة تعد متوفرة بالسعر مائة سبعة وأربعين ألف جنيه مصري بكافة المعارض، وهي تلك السيارة من فئة سوزوكي الأولى ومن النوع فل أوبشن تسطيع شراء السيارة من اي احد افرع الشركه في بلدك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفخامة والقوة اليابانية.. سيارة سوزوكي كروس S-Cross 2022 الجديدة كليا بتقنيات حديثة ومبتكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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