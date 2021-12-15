الفخامة والقوة اليابانية.. سيارة سوزوكي كروس S-Cross 2022 الجديدة كليا بتقنيات حديثة ومبتكرة

سعر ومواصفات سيارة سوزوكي S-cross من أهم ما يحرص عدد كبير من مفضلي متابعة عالم السيارات أن يتعرفوا بالتفصيل علية، حيث أن السيارة من طراز مميز وذات هيكل خارجي قوي، من خلال هذا المقال نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيارة والتي تعد من أقوى السيارات وتسم بالحداثة والعصرية، وكذلك تعتبر من أهم أنواع الموديلات التي تعتبر من أهم أنواع السيارات التي تجمع ما بين الحداثة والعصرية، وعراقة التصميم مع اتساع المقصورة الداخلية، وسوف نوافيكم بالعرض الكامل الآتي عن أهم المواصفات الخاصة بالسيارة، وتكلفة الشراء الخاصة بموديل سيارة من نوع سوزوكي إس كروس.

سعر ومواصفات سيارة سوزوكي S-cross

من أهم ما يتساءل عنه الكثير من الناس من محبي السيارات ومفضلي اقتناء ماركة سوزوكي هو التكلفة للشراء وأهم التجهيزات الخاصة بالسيارة ما سنقوم بالعرض له من خلال المواصفات الاتية:

مواصفات سيارة سوزوكي إس كروس cross

حجمها ليس بالكبير، والمحرك بسعة تبلغ ما يعدل ألف سي سي.

المحرك متوفر بالسيارة من ماركة سوزوكي إس كروس بالقوة سبعة وستين حصان.

عزم دوران المحرك يبلغ ما قيمته تسعين نيوتن لكل متر.

تتوفر فيها خاصية الثبات أثناء القيادة.

السيارة من الطراز القوي الياباني الفريد.

التسارع من الصفر إلى المائة يكون أربعة عشر ثانية.

السرعة القصوى الخاصة بالسيارة تبلغ مائة وخمسين كيلو متر في الساعة.

المتوسط الخاص بالاستهلاك للوقود يقدر بالحجم ستة ونصف لتر لكل ساعة.

الارتفاع للسيارة عن سطح الأرض يبلغ حوالي مائة سبعة وخمسين مم.

النوع للهيكل هو كروس أوفر.

القيمة الخاصة بالسيارة مرتفعة على الرغم من أن تكلفة شراءها أقل من تلك القيمة.

تتوفر مساحات تخزينية عديدة.

متوفر فيها العديد من الوسائل لأمان القيادة.

المقاعد الخلفية بالإمكان طيها.

أهم مميزات سيارة سوزوكي كروسالتكلفة السعرية للسيارة من ماركة سوزوكي

السيارة تعد متوفرة بالسعر مائة سبعة وأربعين ألف جنيه مصري بكافة المعارض، وهي تلك السيارة من فئة سوزوكي الأولى ومن النوع فل أوبشن تسطيع شراء السيارة من اي احد افرع الشركه في بلدك