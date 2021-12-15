لاندكروزر 2021 سيارات مستعملة للبيع بأقل من 30% عن سعر الوكالة

لاندكروزر 2021 في المملكة العربية السعودية هي ملكة سيارات الدفع الرباعي، وهي متوفرة لدى الوكالة عبداللطيف جميل بأسعار تبدأ من من 226 ألف ريال وحتى 358 ألف ريال، وهي أسعار مرتفعة بعض الشيء، ويمكن الحصول على نفس هذه السيارات ولكن مستعملة للبيع بحالات نظيفة وبأقل من 40% من سعر الوكالة. لاندكروزر 2021 سيارات مستعملة للبيع حالات نظيفة هناك سيارات مستعملة للبيع لاند كروزر 2021 مستعملة بحالة الوكالة وبسعر أقل بكثير من سعر الجديد، السيارة بقير اوتوماتيك.

وفي الوقت نفسه السيارة تأتي بوقود بنزين، ممشى السيارة هو 28 ألف كيلومتر.

سعر السيارة هو 215 ألف ريال، موديل GXR 2، يمكن التفاوض في السعر بعد الكشف عن السيارة.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على دبل، تحكم طارة، طارة خشب وجلد، اشارات مرايا.

وكذلك تحتوي السيارة على عتبات جانبية مع كشافات ليد بنور قوي للغاية لكشف الطريق. لاند كروزر 2021 مستعملة بأقل من 30% من سعر الجديدة هناك لاند كروزر 2021، حالة السيارة مستعملة وتقع في أبها، قير السيارة اتوماتيك بدون دبل، ممشي السيارة 31 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه حالة بودي السيارة كحالة الوكالة، سعر السيارة منخفض عن سعر الجديدة بنسبة 30% وهو 279 ألف ريال سعودي.

حالة السيارة من الداخل لا تحتاج إلى اي تجديد، وتأتي السيارة بشاشة كبيرة في الصالون يمكن التعامل من خلالها في جميع وظايف السيارة.

السيارة باللون الأبيض وجميع كمالياتها تتواجد داخلها بالإضافة إلى جميع المشمولات. لاندكروزر 2021 سيارات مستعملة للبيع حالات نظيفةلاند كروزر 2021 مستعملة بأقل من 30% من سعر الجديدة سيارات لاندكروزر بحالات قوية مثل الجديدة في المملكة العربية بأرخص الأسعار وفي الوقت نفسه هناك حالة لاند كروزر 2021 فئة GXR جراند تورينق، ممشى 70 ألف كيلومتر.

حالة البودي جيدة تشبه الوكالة، حالة عضلات السيارة جيدة ولا تحتاج إلى تعديل أو إصلاح.

سعر السيارة هو 270 ألف ريال، البيع بنظام الكاش فقط وليس هناك نظام اقساط.

السيارة 8 سلندر، دبل، قير اتوماتيك، فتحة سقف، تشغيل بصمة، كاميرا، مثبت سرعة.

وفي الوقت نفسه تحتوي على بلوثوت، مقاعد مخمل، تحكم طاره، طاره خشب وجلد، حساسات، كشافات، مكيف.

السيارة في جدة ويجب الفحص الكامل لجميع أجزاء السيارة الوعرة الجبارة. سيارات لاندكروزر بحالات قوية مثل الجديدة في المملكة العربية بأرخص الأسعار الوسوم

لاندكروزر 2021 في المملكة العربية السعودية هي ملكة سيارات الدفع الرباعي، وهي متوفرة لدى الوكالة عبداللطيف جميل بأسعار تبدأ من من 226 ألف ريال وحتى 358 ألف ريال، وهي أسعار مرتفعة بعض الشيء، ويمكن الحصول على نفس هذه السيارات ولكن مستعملة للبيع بحالات نظيفة وبأقل من 40% من سعر الوكالة. لاندكروزر 2021 سيارات مستعملة للبيع حالات نظيفة هناك سيارات مستعملة للبيع لاند كروزر 2021 مستعملة بحالة الوكالة وبسعر أقل بكثير من سعر الجديد، السيارة بقير اوتوماتيك.

وفي الوقت نفسه السيارة تأتي بوقود بنزين، ممشى السيارة هو 28 ألف كيلومتر.

سعر السيارة هو 215 ألف ريال، موديل GXR 2، يمكن التفاوض في السعر بعد الكشف عن السيارة.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على دبل، تحكم طارة، طارة خشب وجلد، اشارات مرايا.

وكذلك تحتوي السيارة على عتبات جانبية مع كشافات ليد بنور قوي للغاية لكشف الطريق. لاند كروزر 2021 مستعملة بأقل من 30% من سعر الجديدة هناك لاند كروزر 2021، حالة السيارة مستعملة وتقع في أبها، قير السيارة اتوماتيك بدون دبل، ممشي السيارة 31 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه حالة بودي السيارة كحالة الوكالة، سعر السيارة منخفض عن سعر الجديدة بنسبة 30% وهو 279 ألف ريال سعودي.

حالة السيارة من الداخل لا تحتاج إلى اي تجديد، وتأتي السيارة بشاشة كبيرة في الصالون يمكن التعامل من خلالها في جميع وظايف السيارة.

السيارة باللون الأبيض وجميع كمالياتها تتواجد داخلها بالإضافة إلى جميع المشمولات. لاندكروزر 2021 سيارات مستعملة للبيع حالات نظيفةلاند كروزر 2021 مستعملة بأقل من 30% من سعر الجديدة سيارات لاندكروزر بحالات قوية مثل الجديدة في المملكة العربية بأرخص الأسعار وفي الوقت نفسه هناك حالة لاند كروزر 2021 فئة GXR جراند تورينق، ممشى 70 ألف كيلومتر.

حالة البودي جيدة تشبه الوكالة، حالة عضلات السيارة جيدة ولا تحتاج إلى تعديل أو إصلاح.

سعر السيارة هو 270 ألف ريال، البيع بنظام الكاش فقط وليس هناك نظام اقساط.

السيارة 8 سلندر، دبل، قير اتوماتيك، فتحة سقف، تشغيل بصمة، كاميرا، مثبت سرعة.

وفي الوقت نفسه تحتوي على بلوثوت، مقاعد مخمل، تحكم طاره، طاره خشب وجلد، حساسات، كشافات، مكيف.

السيارة في جدة ويجب الفحص الكامل لجميع أجزاء السيارة الوعرة الجبارة. سيارات لاندكروزر بحالات قوية مثل الجديدة في المملكة العربية بأرخص الأسعار

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