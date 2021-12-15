اليابانية الفخمة.. سوزوكي فيتارا 2021 ارخص السيارات بسعر مناسب ومواصفات جبارة

اليابانية الفخمة.. سوزوكي فيتارا 2021 ارخص السيارات بسعر مناسب تم طرح سيارة يابانية جديدة في الأسواق وهي سيارة سوزوكي فيتارا 2021 التي تتميز بمجموعة من الإمكانيات المختلفة التي يحتاجها العملاء ومحبي القيادة في العالم بأكمله، وهذا حيث أنها متوفرة بفئتين الأولى منها متوفرة بسعر 349.9 الف جنيها مصريا، والثانية منها تتوفر بسعر 356.9 ألف جنيها مصريا في الأسواق المصرية المحلية، وقد تتميز بانها واحدة من السيارات المتعددة الاستخدامات وهي سيارة بشكل رياضي مميز وتم تصميمها بمحرك رباعي الأسطوانات وتحتوي على محرك قوي بسعة 1600 سي سي، كما أنها تتميز بأنها تعمل بقوة 120 حصان، وتتميز بأنها مزودة بعزم أقصى للدوران يصل إلى 155 نيوتن، وتحتوي على ناقل حركة يحتوي على 6 سرعات مختلفة تعمل بشكل أوتوماتيكي. أبعاد سيارة سوزوكي فيتارا 2021 الخارجية تتميز السيارة بانها ذات طول مناسب يصل إلى 4175 متر.

وتتميز بأن عرضها متوفر ب1775 متر.

كما أن السيارة تتوفر بارتفاع عن الأرض يصل إلى 1610 متر.

وتحتوي على شنطة موجودة في خلف السيارة بسعة 375 لتر.

فضلا عن أنها مزودة بمجموعة مختلفة من المواصفات الهامة التي تتمثل في وسائط الهواء الموجودة.

ونظام الفرامل القوي والمانع للانغلاق، كما أنها تحتوي على نظام إلكتروني للفرامل.

وتحتوي على الثبات الإلكتروني الفعال على الطريق اثناء القيادة.

والسيارة متوفرة بمجموعة مختلفة من أنظمة المساعدة في حالة الصعود إلى المرتفعات المختلفة.

تحتوي على نظام مراقبة يعمل على ضغط الإطارات المختلفة. مميزات سيارة سوزوكي فيتارا 2021 تتميز السيارة بأنها تحتوي على حساسات مختلفة في الركن الأمامي للسيارة، وتتميز بوجود كاميرا في الخلفية

كما أنها تحتوي على زر خاص بالتشغيل ووزر خاص بإيقاف الحركة.

بالإضافة إلى أنها تحتوي على خاصية الدخول الذكي للسيارة بدون أن يتم استخدام مفتاح

تحتوي على عجلات وجنوط رياضية تصل إلى 17 بوصة.

السيارة بها مكيف للهواء يعمل بشكل اوتوماتيكي.

تحتوي على مصابيح أمامية تعمل تقنية الليد.

وتحتوي على مرايا موجودة من الجوانب تعمل بشكل كهربائي.

بالإضافة إلى أنها تحتوي على شاشة وسائط تصل إلى سبعة بوصة.

كما أنها مزودة بست مكبرات صوتية في السيارة أبعاد سيارة سوزوكي فيتارا 2021 الخارجيةمميزات سيارة سوزوكي فيتارا 2021 الوسوم

اليابانية الفخمة.. سوزوكي فيتارا 2021 ارخص السيارات بسعر مناسب تم طرح سيارة يابانية جديدة في الأسواق وهي سيارة سوزوكي فيتارا 2021 التي تتميز بمجموعة من الإمكانيات المختلفة التي يحتاجها العملاء ومحبي القيادة في العالم بأكمله، وهذا حيث أنها متوفرة بفئتين الأولى منها متوفرة بسعر 349.9 الف جنيها مصريا، والثانية منها تتوفر بسعر 356.9 ألف جنيها مصريا في الأسواق المصرية المحلية، وقد تتميز بانها واحدة من السيارات المتعددة الاستخدامات وهي سيارة بشكل رياضي مميز وتم تصميمها بمحرك رباعي الأسطوانات وتحتوي على محرك قوي بسعة 1600 سي سي، كما أنها تتميز بأنها تعمل بقوة 120 حصان، وتتميز بأنها مزودة بعزم أقصى للدوران يصل إلى 155 نيوتن، وتحتوي على ناقل حركة يحتوي على 6 سرعات مختلفة تعمل بشكل أوتوماتيكي. أبعاد سيارة سوزوكي فيتارا 2021 الخارجية تتميز السيارة بانها ذات طول مناسب يصل إلى 4175 متر.

وتتميز بأن عرضها متوفر ب1775 متر.

كما أن السيارة تتوفر بارتفاع عن الأرض يصل إلى 1610 متر.

وتحتوي على شنطة موجودة في خلف السيارة بسعة 375 لتر.

فضلا عن أنها مزودة بمجموعة مختلفة من المواصفات الهامة التي تتمثل في وسائط الهواء الموجودة.

ونظام الفرامل القوي والمانع للانغلاق، كما أنها تحتوي على نظام إلكتروني للفرامل.

وتحتوي على الثبات الإلكتروني الفعال على الطريق اثناء القيادة.

والسيارة متوفرة بمجموعة مختلفة من أنظمة المساعدة في حالة الصعود إلى المرتفعات المختلفة.

تحتوي على نظام مراقبة يعمل على ضغط الإطارات المختلفة. مميزات سيارة سوزوكي فيتارا 2021 تتميز السيارة بأنها تحتوي على حساسات مختلفة في الركن الأمامي للسيارة، وتتميز بوجود كاميرا في الخلفية

كما أنها تحتوي على زر خاص بالتشغيل ووزر خاص بإيقاف الحركة.

بالإضافة إلى أنها تحتوي على خاصية الدخول الذكي للسيارة بدون أن يتم استخدام مفتاح

تحتوي على عجلات وجنوط رياضية تصل إلى 17 بوصة.

السيارة بها مكيف للهواء يعمل بشكل اوتوماتيكي.

تحتوي على مصابيح أمامية تعمل تقنية الليد.

وتحتوي على مرايا موجودة من الجوانب تعمل بشكل كهربائي.

بالإضافة إلى أنها تحتوي على شاشة وسائط تصل إلى سبعة بوصة.

كما أنها مزودة بست مكبرات صوتية في السيارة أبعاد سيارة سوزوكي فيتارا 2021 الخارجيةمميزات سيارة سوزوكي فيتارا 2021

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