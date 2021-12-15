مواصفات واسعار سوزوكي ديزاير تعرف على السيارة ومواصفتها الآن

مواصفات واسعار سوزوكي ديزاير هي من أهم أنواع السيارات التي يبحث عنها الكثير من الناس الذين يرغبون في شراء سيارة حديثة تمتلك الكثير من المزايا التي تناسبهم، كما أن هذه السيارة هي من أشهر السيارات في مصر وكوريا واليابان، نظرا لأنها سريعة وتحتوي على العديد من السمات الفائقة التي تجعل الناس يريدون شرائها، ولذلك فإن هذا المقال يشمل على مواصفاتها وأسعارها من أجل معرفة المناسب والمطلوب من تلك السيارة، فهي تعتبر الاختيار الأمثل عند الرغبة في الحصول على سيارة حديثة بمواصفات عالية الكفاءة والجودة.

مواصفات واسعار سوزوكي ديزاير

قام الشركة المستوردة لهذا النوع من السيارات بالإعلان عن سعرها الحقيقي في الأسواق وهو 208 ألف جنيه مصري، حيث أن الموديل لهذه السيارة يفرق في تحديد سعرها، وهذا السعر لموديل سيارة سوزوكي ديزاير موديل 2021، بينما سيارة سوزوكي ديزاير كانت بسعر 200 ألف جنيه.

مواصفات سيارة سوزوكي ديزاير

تمتلك هذا السيارة عدم مواصفات رائعة، ومن أهم مواصفاتها ما يلي: