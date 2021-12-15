مواصفات واسعار سوزوكي ديزاير تعرف على السيارة ومواصفتها الآن

مواصفات واسعار سوزوكي ديزاير هي من أهم أنواع السيارات التي يبحث عنها الكثير من الناس الذين يرغبون في شراء سيارة حديثة تمتلك الكثير من المزايا التي تناسبهم، كما أن هذه السيارة هي من أشهر السيارات في مصر وكوريا واليابان، نظرا لأنها سريعة وتحتوي على العديد من السمات الفائقة التي تجعل الناس يريدون شرائها، ولذلك فإن هذا المقال يشمل على مواصفاتها وأسعارها من أجل معرفة المناسب والمطلوب من تلك السيارة، فهي تعتبر الاختيار الأمثل عند الرغبة في الحصول على سيارة حديثة بمواصفات عالية الكفاءة والجودة.مواصفات واسعار سوزوكي ديزاير
قام الشركة المستوردة لهذا النوع من السيارات بالإعلان عن سعرها الحقيقي في الأسواق وهو 208 ألف جنيه مصري، حيث أن الموديل لهذه السيارة يفرق في تحديد سعرها، وهذا السعر لموديل سيارة سوزوكي ديزاير موديل 2021، بينما سيارة سوزوكي ديزاير كانت بسعر 200 ألف جنيه.مواصفات سيارة سوزوكي ديزاير
تمتلك هذا السيارة عدم مواصفات رائعة، ومن أهم مواصفاتها ما يلي:
- سوزوكي ديزاير تعتمد بشكل كلي على عجلات الدفع الأمامية.
- قوة محرك سوزوكي ديزاير هي 88 حصان والسعة هي 1210 سي سي عند 6100 لفة خلال دقيقة واحدة.
- كما تمتلك هذه السيارة عزم دوران 115 نيوتن متر في 4500 لفة في الدقيقة الواحدة.
- عزم هذه السيارة هو 200 حصان مع وجود ناقل متصل بشكل أتوماتيك من 4: 5 سيندر، ويتميز بوجود 17 صبابة.
- اقصى سرعة لسيارة سوزوكي ديزاير هي 180 كيلو متر في الساعة الوحدة، حيث يمكن أن تقوم بالسرعة العالية أثناء القيادة من خلال الاستعداد بسرعة 110 كيلو متر في الساعة الواحدة.
- كما أن طول سوزوكي ديزاير هو 3999 ملم.
- عرض سوزوكي ديزاير هو 1740 ملم.
- ارتفاع سوزوكي ديزاير هو 1520 ملم.
- تحتوي السيارة على وسائد للأمان تسمى الوسائد الهوائية وهي مخصصة للسائق والمقعد الأمامي بجانب السائق.
- يوجد مرايات على كلا جانبي السيارة بهما إشارة ضوئية عاكسة.
- كما يوجد في هذه السيارة نظام الحقن الإلكتروني لتزويدها بالوقود.
- يوجد فرامل مانعة للإنغلاق أثناء السير.
- يوجد توزيع تكنولوجي للفرامل به نظام تثبيت السرعة.
- كما يوجد مشغل للصوت في السيارة سوزوكي ديزاير، ويوجد بها مدخل للبلوتوث.
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مواصفات واسعار سوزوكي ديزاير هي من أهم أنواع السيارات التي يبحث عنها الكثير من الناس الذين يرغبون في شراء سيارة حديثة تمتلك الكثير من المزايا التي تناسبهم، كما أن هذه السيارة هي من أشهر السيارات في مصر وكوريا واليابان، نظرا لأنها سريعة وتحتوي على العديد من السمات الفائقة التي تجعل الناس يريدون شرائها، ولذلك فإن هذا المقال يشمل على مواصفاتها وأسعارها من أجل معرفة المناسب والمطلوب من تلك السيارة، فهي تعتبر الاختيار الأمثل عند الرغبة في الحصول على سيارة حديثة بمواصفات عالية الكفاءة والجودة.مواصفات واسعار سوزوكي ديزاير
قام الشركة المستوردة لهذا النوع من السيارات بالإعلان عن سعرها الحقيقي في الأسواق وهو 208 ألف جنيه مصري، حيث أن الموديل لهذه السيارة يفرق في تحديد سعرها، وهذا السعر لموديل سيارة سوزوكي ديزاير موديل 2021، بينما سيارة سوزوكي ديزاير كانت بسعر 200 ألف جنيه.مواصفات سيارة سوزوكي ديزاير
تمتلك هذا السيارة عدم مواصفات رائعة، ومن أهم مواصفاتها ما يلي:
- سوزوكي ديزاير تعتمد بشكل كلي على عجلات الدفع الأمامية.
- قوة محرك سوزوكي ديزاير هي 88 حصان والسعة هي 1210 سي سي عند 6100 لفة خلال دقيقة واحدة.
- كما تمتلك هذه السيارة عزم دوران 115 نيوتن متر في 4500 لفة في الدقيقة الواحدة.
- عزم هذه السيارة هو 200 حصان مع وجود ناقل متصل بشكل أتوماتيك من 4: 5 سيندر، ويتميز بوجود 17 صبابة.
- اقصى سرعة لسيارة سوزوكي ديزاير هي 180 كيلو متر في الساعة الوحدة، حيث يمكن أن تقوم بالسرعة العالية أثناء القيادة من خلال الاستعداد بسرعة 110 كيلو متر في الساعة الواحدة.
- كما أن طول سوزوكي ديزاير هو 3999 ملم.
- عرض سوزوكي ديزاير هو 1740 ملم.
- ارتفاع سوزوكي ديزاير هو 1520 ملم.
- تحتوي السيارة على وسائد للأمان تسمى الوسائد الهوائية وهي مخصصة للسائق والمقعد الأمامي بجانب السائق.
- يوجد مرايات على كلا جانبي السيارة بهما إشارة ضوئية عاكسة.
- كما يوجد في هذه السيارة نظام الحقن الإلكتروني لتزويدها بالوقود.
- يوجد فرامل مانعة للإنغلاق أثناء السير.
- يوجد توزيع تكنولوجي للفرامل به نظام تثبيت السرعة.
- كما يوجد مشغل للصوت في السيارة سوزوكي ديزاير، ويوجد بها مدخل للبلوتوث.
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