أفضل سيارة كروز اوفر 2022 في السعودية ومصر

مع التطور والتقدم الكبير الذي يشهده عالم السيارات على مر السنيين، نقدم لكم أفضل سيارة كروز اوفر 2022 (cuv) والتي تعد من السيارات الرياضية متعددة الأغراض، حيث تم إصدار سيارة كروس اوفر بإطلاله جديدة في أسواق السيارات، جعلت هذه السيارات جذابة جداً بالنسبة لتصميمها الخارجي وهو من النوع الهاتشباك العالية ،ومن حيث إمكانيات السيارة الداخلية، كما في قوة المحرك ومساحتها الداخلية وإمكانياتها الإلكترونية، وقد تختلف هذه الإمكانيات من سيارة إلى أخرى في بعض المواصفات الداخلية أو الخارجية للسيارة.

أفضل سيارة كروز اوفر 2022

جاء الحديث عن افضل السيارات لعام ٢٠٢٢ من فئة سيارات الكروس أوفر 2022 والتي منها سيارة فورد إيكو سبورت ٢٠٢١ التي تتميز بالأتي:

هذه السيارة تتمتع بمحرك ذا قوة ١٠٠٠ cc تيربو المميز بالقوة العالية.

يستطيع المحرك إنتاج قوة قدرها ١٢٣ حصان، و بصورة أخرى ١٧٠ نيوتن / متر من قوة دورانها.

كما أن هذه الطاقة تنطلق من عند المحرك إلى العجلات عبر الناقل الأوتوماتيكي متعدد السرعات، وعدد هذا السرعات هي ٦.

إن أقصى انطلاقة للسيارة من موضع السكون إلى ١٠٠كيلو/ساعة، تتم في غصون ١١ ثانية.

كمان أن هذا النوع من المحركات لا يستهلك بنزين كثيراً فهو اقتصادي.

سيارة انفينيتي QX55 2022

من سيارات كروس اوفر المميزة في المملكة العربية السعودية يأتي الحديث عن سيارة انفينيتي QX55 2022 المميزة جدا، ومن خلال المعلومات في معرض جدة الدولي للسيارات نوضح لكم تلك المواصفات:

التصميم الخارجي للسيارة انفينيتي QX55 2022 بالضواء الأمامية LED مكعبة.

وشبك التهوية الأمامي مصمم على شكل قوس مزدوج، وبالسقف قضبان لحمل الأمتعة.

كما أن المصابيح الرئيسية بها في الخلفية على شكل بيانو.

محرك السيارة 4 سلندر، سعته لترين، بقوة 268 حصان، وعزم دوران 380 نيوتن/ متر.

بينما مقصورة السيارة من الداخل تتميز بالفخامة، والمقاعد من جلد سبيه الأنيلين.

أفضل سيارات كروس اوفر في مصر

تأتي بالمرتبة الأولى في مصر سيارة نيسان جوك ٢٠٢١، وتتمتع هذه السيارة الرائعة بالأتي: