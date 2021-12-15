أسعار ومواصفات سيارة «هيونداى توسان» موديل 2022 السيارة المميزة

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تتمتع Hyundai Tucson لعام 2022 بتصميم جديد وجريء يبدو أنه مهيأ لتغيير صناعة سيارات الدفع الرباعي المدمجة، يتم تشغيل قاعدة توكسون بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر ومشترك مع عائلة سوناتا سيدان، ولكن يتوفر أيضًا محرك هجين وقابس هجين، وكلاهما يستخدم شاحن توربيني 1.6 لتر رباعي الأسطوانات بمساعدة محرك محرك كهربائي. يعد Tucson أحد البدائل الأكثر أناقة في السوق ، حيث تم تجهيز جميع المتغيرات جيدًا. تتنافس سيارة توكسون 2017 ضد عدد من المنافسين الأقوياء.مواصفات سيارة هيونداى توسان HYUNDAI Tucson
تجمع بسيارة Hyundai Tucson بين المميزات والسعر الجيد، تعد المقاعد الأمامية المدفأة، وتوجد فتحة سقف، كما توجد شاشة لوحة القيادة الرقمية مقاس 10.3 بوصة من بين الميزات التي تأتي بشكل قياسي لأول مرة، يتم تقديم طراز N Line رياضي، بالإضافة إلى طراز XRT متين ، لكن العملاء الذين يبحثون عن محرك رباعي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني عالي الأداء.الأداء والمحرك وناقل الحركة
- سيكون المحرك رباعي الأسطوانات سعة 187 حصانًا سعة 2.5 لترًا
- مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ونظام دفع أمامي أو دفع رباعي قياسيًا.
- سيتم تزويد الطرازين الهجين والمكونات الهجينة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لترًا يعمل بالشاحن التوربيني والذي تدعي شركة هيونداي أنه ينتج 227 حصانًا في السابق و 261 حصانًا في الأخير
- الدفع الرباعي قياسي مع مجموعة نقل الحركة المكهربة ، وكلاهما يأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.
- تتمتع سيارة Tucson بالقوة الكافية للقيادة في المدينة .
تتميز لوحة أجهزة القياس في Tucson الجديدة بالبساطة والحداثة، مع شاشة قياس رقمية، ومفتاح تبديل بضغطة زر، ولوحة تحكم في المناخ والتحكم الترفيهي حساسة للمس، شكلت سيارة Palisade SUV الرائدة من Hyundai، بالإضافة إلى سيارات Sonata و Elantra السيدان التي أعيد تصميمها مؤخرًا، بمثابة لحظة فاصلة للتصميمات الداخلية للشركة، وتتطلع Tucson الجديدة إلى مواصلة الاتجاه مع تصميم داخلي مدروس بعناية مليء بالجودة العالية المواد والميزات الفاخرة. مساحة الأمتعة ومساحة المقعد الخلفي في توكسون 2022 أكبر من الطراز السابق، مما يعزز راحة الركاب وراحتهم.
- يحتوي TLX العادي على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني بقوة 272 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات.
- يعد الدفع بالعجلات الأمامية قياسيًا ، مع تقنية الدفع الرباعي SH-AWD من Acura ، والتي تقوم بتبديل القوة بين العجلات لزيادة الرشاقة والثبات.
تم الاعلان عن سعر سيارة هيونداى توسان فى الأسواق حيث وصلت لسعر 460 ألف جنيه.
- سيارة هيونداى توسان سمارت بلس من النوع الثاني سعرها بلغ نحو 490 ألف جنيه.
- سيارة هيونداى وصل سعرها في النوع من الدرجة الثالثة إلى 525,000 جنيه مصرى.
- الفئة الرابعة من سيارة هيونداى توسان سيكون سعرها 575000 ألف جنيه.
- الفئة الخامسة وهي بريميوم من سيارة هيونداى توسان 615000 جنيه مصرى.
الوسوم
تتمتع Hyundai Tucson لعام 2022 بتصميم جديد وجريء يبدو أنه مهيأ لتغيير صناعة سيارات الدفع الرباعي المدمجة، يتم تشغيل قاعدة توكسون بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر ومشترك مع عائلة سوناتا سيدان، ولكن يتوفر أيضًا محرك هجين وقابس هجين، وكلاهما يستخدم شاحن توربيني 1.6 لتر رباعي الأسطوانات بمساعدة محرك محرك كهربائي. يعد Tucson أحد البدائل الأكثر أناقة في السوق ، حيث تم تجهيز جميع المتغيرات جيدًا. تتنافس سيارة توكسون 2017 ضد عدد من المنافسين الأقوياء.مواصفات سيارة هيونداى توسان HYUNDAI Tucson
تجمع بسيارة Hyundai Tucson بين المميزات والسعر الجيد، تعد المقاعد الأمامية المدفأة، وتوجد فتحة سقف، كما توجد شاشة لوحة القيادة الرقمية مقاس 10.3 بوصة من بين الميزات التي تأتي بشكل قياسي لأول مرة، يتم تقديم طراز N Line رياضي، بالإضافة إلى طراز XRT متين ، لكن العملاء الذين يبحثون عن محرك رباعي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني عالي الأداء.الأداء والمحرك وناقل الحركة
- سيكون المحرك رباعي الأسطوانات سعة 187 حصانًا سعة 2.5 لترًا
- مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ونظام دفع أمامي أو دفع رباعي قياسيًا.
- سيتم تزويد الطرازين الهجين والمكونات الهجينة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لترًا يعمل بالشاحن التوربيني والذي تدعي شركة هيونداي أنه ينتج 227 حصانًا في السابق و 261 حصانًا في الأخير
- الدفع الرباعي قياسي مع مجموعة نقل الحركة المكهربة ، وكلاهما يأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.
- تتمتع سيارة Tucson بالقوة الكافية للقيادة في المدينة .
تتميز لوحة أجهزة القياس في Tucson الجديدة بالبساطة والحداثة، مع شاشة قياس رقمية، ومفتاح تبديل بضغطة زر، ولوحة تحكم في المناخ والتحكم الترفيهي حساسة للمس، شكلت سيارة Palisade SUV الرائدة من Hyundai، بالإضافة إلى سيارات Sonata و Elantra السيدان التي أعيد تصميمها مؤخرًا، بمثابة لحظة فاصلة للتصميمات الداخلية للشركة، وتتطلع Tucson الجديدة إلى مواصلة الاتجاه مع تصميم داخلي مدروس بعناية مليء بالجودة العالية المواد والميزات الفاخرة. مساحة الأمتعة ومساحة المقعد الخلفي في توكسون 2022 أكبر من الطراز السابق، مما يعزز راحة الركاب وراحتهم.
- يحتوي TLX العادي على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني بقوة 272 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات.
- يعد الدفع بالعجلات الأمامية قياسيًا ، مع تقنية الدفع الرباعي SH-AWD من Acura ، والتي تقوم بتبديل القوة بين العجلات لزيادة الرشاقة والثبات.
تم الاعلان عن سعر سيارة هيونداى توسان فى الأسواق حيث وصلت لسعر 460 ألف جنيه.
- سيارة هيونداى توسان سمارت بلس من النوع الثاني سعرها بلغ نحو 490 ألف جنيه.
- سيارة هيونداى وصل سعرها في النوع من الدرجة الثالثة إلى 525,000 جنيه مصرى.
- الفئة الرابعة من سيارة هيونداى توسان سيكون سعرها 575000 ألف جنيه.
- الفئة الخامسة وهي بريميوم من سيارة هيونداى توسان 615000 جنيه مصرى.
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