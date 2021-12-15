بقوة 626 حصان.. سعر السيارة بنتلي 2021 في السعودية

تعتبر سيارة بنتلي، من السيارات الأمريكية الشهيرة التي تتميزة بالقوة والسرعة والرفاهية؛ حيث أن قوة بعض الفئات الحديثة التابعة لها تصل إلى 626 حصان، ولذلك يرغب العديد من السعوديين باستخدامها؛ حيث أن المملكة مليئة بالأرضي الصحراوية التي تحتاج إلى سيارة سريعة قادرة على التحمل، لأنها تصل إلى سرعة 333 كم في الساعة، ولذلك تختصر وقت السائق وتساعده في الوصول للوجهة الخاصة به بأمان وسرعة، ولأن الموديلات الجديدة ظهرت بمعارض المملكة، إليكم سعر بنتلي 2021 في السعودية.

مواصفات سيارة بنتلي 2021

توجد أنواع عديدة من سيارة بنتلي موديل 2021 حاليًا في المملكة العربية السعودية، وسعرها يبدأ من 850 ألف ريال سعودي ويصل إلى 2 مليون ريال، وعلى الرغم من أن السعر مرتفع إلى حدًا ما؛ إلا أن إمكانيات السيارة في جميع الفئات مميزة، ومنها وجود ناقل حركة يحتوي على 8 سرعات ويعمل بنظام الدفع الرباعي، إضافة إلى قيادة رياضية مريحة؛ لأنها تحتوي على نظام يقلل من الشعور بحفر الطريق، وبجانب ذلك، صممت بوسائد هوائية ثلاثية تحتوي على هواء بمعدل أعلى 60 مرة من الفئات السابقة لحماية السائق في حالة التعرض لحادث سير.

وتصميم سيارة بنتلي من الدخل بجميع الفئات، يحتوي على مقاعد من الجلد الطبيعي، ويمكن التحكم فيها حتى تكون مريحة في حالة الرغبة بالنوم، وما يميز المقاعد أكثر من ذلك هو وجود نظام للمساج، أما النوافذ، فتحتوي على ستائر إلكترونية يمكن التحكم فيها بسهولة من خلال شاشة عرض في المنطقة الخلفية والأمامية.

موديل السيارة السعر يبدأ من أعلى سعر في الفئة بنتلي فلاينج سبر V8 2021 850 ألف ريال سعودي مليون ريال سعودي تلي فلاينج سبر W12 2021 940 ألف ريال سعودي مليون و300 ألف ريال سعودي بنتلي كونتيننتال جي تي W12 GT 2021 900 ألف ريال سعودي مليون و100 ريال سعودي بنتلي كونتيننتال جي تي سي V8 2021 850 ألف ريال سعودي مليون ريال سعودي بنتلي كونتيننتال جي تي سي W12 GT 2021 900 ألف ريال سعودي مليون و100 ريال سعودي بنتلي بينتايجا V8 2021 800 ألف ريال سعودي مليون و800 ريال سعودي بنتلي بينتايجا W12 2021 955 ألف ريال سعودي 2 مليون ريال سعودي

سعر بنتلي 2021 في السعودية