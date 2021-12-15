سيارات ومحركات

بقوة 626 حصان.. سعر السيارة بنتلي 2021 في السعودية

0 نشر
هشام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

تعتبر سيارة بنتلي، من السيارات الأمريكية الشهيرة التي تتميزة بالقوة والسرعة والرفاهية؛ حيث أن قوة بعض الفئات الحديثة التابعة لها تصل إلى 626 حصان، ولذلك يرغب العديد من السعوديين باستخدامها؛ حيث أن المملكة مليئة بالأرضي الصحراوية التي تحتاج إلى سيارة سريعة قادرة على التحمل، لأنها تصل إلى سرعة 333 كم في الساعة، ولذلك تختصر وقت السائق وتساعده في الوصول للوجهة الخاصة به بأمان وسرعة، ولأن الموديلات الجديدة ظهرت بمعارض المملكة، إليكم سعر بنتلي 2021 في السعودية.

سيارة بنتلي
مواصفات سيارة بنتلي 2021

توجد أنواع عديدة من سيارة بنتلي موديل 2021 حاليًا في المملكة العربية السعودية، وسعرها يبدأ من 850 ألف ريال سعودي ويصل إلى 2 مليون ريال، وعلى الرغم من أن السعر مرتفع إلى حدًا ما؛ إلا أن إمكانيات السيارة في جميع الفئات مميزة، ومنها وجود ناقل حركة يحتوي على 8 سرعات ويعمل بنظام الدفع الرباعي، إضافة إلى قيادة رياضية مريحة؛ لأنها تحتوي على نظام يقلل من الشعور بحفر الطريق، وبجانب ذلك، صممت بوسائد هوائية ثلاثية تحتوي على هواء بمعدل أعلى 60 مرة من الفئات السابقة لحماية السائق في حالة التعرض لحادث سير.

وتصميم سيارة بنتلي من الدخل بجميع الفئات، يحتوي على مقاعد من الجلد الطبيعي، ويمكن التحكم فيها حتى تكون مريحة في حالة الرغبة بالنوم، وما يميز المقاعد أكثر من ذلك هو وجود نظام للمساج، أما النوافذ، فتحتوي على ستائر إلكترونية يمكن التحكم فيها بسهولة من خلال شاشة عرض في المنطقة الخلفية والأمامية.

سيارة بنتلي من الداخل
سعر بنتلي 2021 في السعودية

موديل السيارة

السعر يبدأ من

أعلى سعر في الفئة

بنتلي فلاينج سبر V8 2021

850 ألف ريال سعودي

مليون ريال سعودي

تلي فلاينج سبر W12 2021

940 ألف ريال سعودي

مليون و300 ألف ريال سعودي

بنتلي كونتيننتال جي تي W12 GT 2021

900 ألف ريال سعودي

مليون و100 ريال سعودي

بنتلي كونتيننتال جي تي سي V8 2021

850 ألف ريال سعودي

مليون ريال سعودي

بنتلي كونتيننتال جي تي سي W12 GT 2021

900 ألف ريال سعودي

مليون و100 ريال سعودي

بنتلي بينتايجا V8 2021

800 ألف ريال سعودي

مليون و800 ريال سعودي

بنتلي بينتايجا W12 2021

955 ألف ريال سعودي

2 مليون ريال سعودي

الوسوم

تعتبر سيارة بنتلي، من السيارات الأمريكية الشهيرة التي تتميزة بالقوة والسرعة والرفاهية؛ حيث أن قوة بعض الفئات الحديثة التابعة لها تصل إلى 626 حصان، ولذلك يرغب العديد من السعوديين باستخدامها؛ حيث أن المملكة مليئة بالأرضي الصحراوية التي تحتاج إلى سيارة سريعة قادرة على التحمل، لأنها تصل إلى سرعة 333 كم في الساعة، ولذلك تختصر وقت السائق وتساعده في الوصول للوجهة الخاصة به بأمان وسرعة، ولأن الموديلات الجديدة ظهرت بمعارض المملكة، إليكم سعر بنتلي 2021 في السعودية.

سيارة بنتلي
مواصفات سيارة بنتلي 2021

توجد أنواع عديدة من سيارة بنتلي موديل 2021 حاليًا في المملكة العربية السعودية، وسعرها يبدأ من 850 ألف ريال سعودي ويصل إلى 2 مليون ريال، وعلى الرغم من أن السعر مرتفع إلى حدًا ما؛ إلا أن إمكانيات السيارة في جميع الفئات مميزة، ومنها وجود ناقل حركة يحتوي على 8 سرعات ويعمل بنظام الدفع الرباعي، إضافة إلى قيادة رياضية مريحة؛ لأنها تحتوي على نظام يقلل من الشعور بحفر الطريق، وبجانب ذلك، صممت بوسائد هوائية ثلاثية تحتوي على هواء بمعدل أعلى 60 مرة من الفئات السابقة لحماية السائق في حالة التعرض لحادث سير.

وتصميم سيارة بنتلي من الدخل بجميع الفئات، يحتوي على مقاعد من الجلد الطبيعي، ويمكن التحكم فيها حتى تكون مريحة في حالة الرغبة بالنوم، وما يميز المقاعد أكثر من ذلك هو وجود نظام للمساج، أما النوافذ، فتحتوي على ستائر إلكترونية يمكن التحكم فيها بسهولة من خلال شاشة عرض في المنطقة الخلفية والأمامية.

سيارة بنتلي من الداخل
سعر بنتلي 2021 في السعودية

موديل السيارة

السعر يبدأ من

أعلى سعر في الفئة

بنتلي فلاينج سبر V8 2021

850 ألف ريال سعودي

مليون ريال سعودي

تلي فلاينج سبر W12 2021

940 ألف ريال سعودي

مليون و300 ألف ريال سعودي

بنتلي كونتيننتال جي تي W12 GT 2021

900 ألف ريال سعودي

مليون و100 ريال سعودي

بنتلي كونتيننتال جي تي سي V8 2021

850 ألف ريال سعودي

مليون ريال سعودي

بنتلي كونتيننتال جي تي سي W12 GT 2021

900 ألف ريال سعودي

مليون و100 ريال سعودي

بنتلي بينتايجا V8 2021

800 ألف ريال سعودي

مليون و800 ريال سعودي

بنتلي بينتايجا W12 2021

955 ألف ريال سعودي

2 مليون ريال سعودي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بقوة 626 حصان.. سعر السيارة بنتلي 2021 في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا