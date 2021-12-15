Mercedes Maybach مرسيدس مايباخ 2022 السعر والمواصفات

مرسيدس مايباخ 2022 من السيارات التي تتميز بقوة أدائها وهي تتمتع بقدر كبير من الراحة والترفيه والمحرك لها 8 سلندر، وسوف نتناول فى هذا المقال إمكانيات ومواصفات هذه السيارة، وقوة محركها واسعارها، كما سوف نذكر مميزاتها وسعة الوقود والتصميم الخارجي والداخلي لها بالتفصيل، والعديد من المعلومات المهمة حول التقنيات ومعايير الأمان والسلامة بالسيارة. تصميم سيارة مرسيدس مايباخ 2022 مرسيدس مايباخ 2022 تتميز بمواصفات قياسية وتحتوي هذه السيارة على صندوق خلفي حجمه صغير وتصميمها الخارجي مميز وأنيق، وهي من سيارات الدفع الرباعي وتم تصنيعها من مواد عالية الجودة ليعطيها في النهاية مظهر أنيق وفريد من نوعه.

تحتوي السيارة على مصابيح ليد أمامية وتم إضافة الشبك الأمامي مع لمسات أنيقة ليعطيها مظهر رائع و هيكل السيارة مطلي بالكروم بخطوط حادة.

من الداخل السيارة تستوعب 5 ركاب وتم إضافة زخارف خشبية رائعة ويوجد نظام يمكن من خلاله عزل الضوضاء، كما يتوفر بالسيارة تقنيات رائعة لتثبيت السرعة.

تحتوي على شاشتين ترفيهية يبلغ مقاسها 11.6 بوصة ولوحة العداد للسائق يبلغ قياسها 12.3 بوصة. تصميم سيارة مرسيدس مايباخ 2022 مواصفات سيارة مرسيدس مايباخ 2022 تعتبر سيارة مرسيدس مايباخ 2022 من سيارات الرفاهية التي تحتوي على احدث الانظمة التكنولوجية ويبلغ سعة المحرك لها 6 لتر وقوته 621 حصان.

عزم الدوران فيها يصل إلى 1000 نيوتن على المتر و يتوفر بها تسع سرعات.

عدد الاسطوانات بها يبلغ ثماني أسطوانات وسرعة التسارع تبلغ مائة كيلومتر في الساعة وتبلغها السيارة في حوالي 4.5 ثانية والسرعة القصوى لهذه السيارة هي 250. مواصفات سيارة مرسيدس مايباخ 2022 مميزات Mercedes Maybach 2023 مرسيدس مايباخ 2022 تحتوي على مميزات مختلفة ويبلغ مقاس عجلات السيارة 18 سم، وتحتوي هذه السيارة على نظام الدفع إلكتروني للعجلات.

المركبة مجهزة بجميع معايير الأمن والسلامة فهي تحتوي على نظام الكبح التلقائي الذي يحمي في حالة الحوادث، كما يوجد بها نظام للتنبيه إذا غادرت السيارة المسار المخصص لها لمساعدة السائق على القيادة.

يوجد نظام خاص بتثبيت السرعة كما يستطيع السائق اختيار وضع القيادة الذكي. مميزات Mercedes Maybach 2023

سعر مرسيدس مايباخ 2022 سعر مرسيدس مايباخ 2022 يبلغ سعر السيارة 164 ألف يورو و 565 أي حوالي 750 ألف 817 ريال سعودي. في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع المعلومات المختلفة حول سيارة مرسيدس مايباخ 2022 كما ذكرنا مواصفاتها ومميزاتها واسعارها بالتفصيل، وأهم الإمكانيات الخاصة بقوة المحرك وأداء السيارة على الطريق.

مرسيدس مايباخ 2022 من السيارات التي تتميز بقوة أدائها وهي تتمتع بقدر كبير من الراحة والترفيه والمحرك لها 8 سلندر، وسوف نتناول فى هذا المقال إمكانيات ومواصفات هذه السيارة، وقوة محركها واسعارها، كما سوف نذكر مميزاتها وسعة الوقود والتصميم الخارجي والداخلي لها بالتفصيل، والعديد من المعلومات المهمة حول التقنيات ومعايير الأمان والسلامة بالسيارة. تصميم سيارة مرسيدس مايباخ 2022 مرسيدس مايباخ 2022 تتميز بمواصفات قياسية وتحتوي هذه السيارة على صندوق خلفي حجمه صغير وتصميمها الخارجي مميز وأنيق، وهي من سيارات الدفع الرباعي وتم تصنيعها من مواد عالية الجودة ليعطيها في النهاية مظهر أنيق وفريد من نوعه.

تحتوي السيارة على مصابيح ليد أمامية وتم إضافة الشبك الأمامي مع لمسات أنيقة ليعطيها مظهر رائع و هيكل السيارة مطلي بالكروم بخطوط حادة.

من الداخل السيارة تستوعب 5 ركاب وتم إضافة زخارف خشبية رائعة ويوجد نظام يمكن من خلاله عزل الضوضاء، كما يتوفر بالسيارة تقنيات رائعة لتثبيت السرعة.

تحتوي على شاشتين ترفيهية يبلغ مقاسها 11.6 بوصة ولوحة العداد للسائق يبلغ قياسها 12.3 بوصة. تصميم سيارة مرسيدس مايباخ 2022 مواصفات سيارة مرسيدس مايباخ 2022 تعتبر سيارة مرسيدس مايباخ 2022 من سيارات الرفاهية التي تحتوي على احدث الانظمة التكنولوجية ويبلغ سعة المحرك لها 6 لتر وقوته 621 حصان.

عزم الدوران فيها يصل إلى 1000 نيوتن على المتر و يتوفر بها تسع سرعات.

عدد الاسطوانات بها يبلغ ثماني أسطوانات وسرعة التسارع تبلغ مائة كيلومتر في الساعة وتبلغها السيارة في حوالي 4.5 ثانية والسرعة القصوى لهذه السيارة هي 250. مواصفات سيارة مرسيدس مايباخ 2022 مميزات Mercedes Maybach 2023 مرسيدس مايباخ 2022 تحتوي على مميزات مختلفة ويبلغ مقاس عجلات السيارة 18 سم، وتحتوي هذه السيارة على نظام الدفع إلكتروني للعجلات.

المركبة مجهزة بجميع معايير الأمن والسلامة فهي تحتوي على نظام الكبح التلقائي الذي يحمي في حالة الحوادث، كما يوجد بها نظام للتنبيه إذا غادرت السيارة المسار المخصص لها لمساعدة السائق على القيادة.

يوجد نظام خاص بتثبيت السرعة كما يستطيع السائق اختيار وضع القيادة الذكي. مميزات Mercedes Maybach 2023

سعر مرسيدس مايباخ 2022 سعر مرسيدس مايباخ 2022 يبلغ سعر السيارة 164 ألف يورو و 565 أي حوالي 750 ألف 817 ريال سعودي. في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع المعلومات المختلفة حول سيارة مرسيدس مايباخ 2022 كما ذكرنا مواصفاتها ومميزاتها واسعارها بالتفصيل، وأهم الإمكانيات الخاصة بقوة المحرك وأداء السيارة على الطريق.

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