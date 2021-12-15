تخفيض غير مسبوق 16% على ام جي 5 2021 الإقتصادية تعرف على السعر الجديد

تخفيض غير مسبوق %16 على ام جي 5 2021 الإقتصادية تعرف على المواصفات والسعر الجديد، بدأ موسم إنخفاض أسعار السيارات بالمملكة تخفيضات مذهلة على السيارات الأكثر مبيعا، من ضمن عروض السيارات سيارة ام جى 5 المتميزة الفاخرة صاحبة المواصفات الرائعة كما أنها سيارة إقتصادية من الطراز الأول، نتناول اليوم كافة مواصفات السيارة و الشركة التي تقدم هذا العرض المميز، تخفيض غير مسبوق %16 على ام جي 5 2021 الإقتصادية تعرف على المواصفات والسعر الجديد.

تخفيض غير مسبوق %16 على ام جي 5 2021

تتميز فئة ستاندر بكونها اقتصادية من الطراز الأول حيث تمكنك من السير مسافة 19.5 كيلو متر بإستخدام لتر واحد من بنزين 91 تقييم ممتاز +، محرك سيارة السيدان ام جي 5 2021 ستاندر 4 سلندر 1500 سي سي، جير اوتوماتيك CVT ونظام الدفع امامي، انضمت السيارة إلى سلسلة تخفيضات السيارات المقامة بالمملكة العربية السعودية حيث أصبحت بسعر 40 ألف و 250 ريال بدلا من 48 ألف ريال، لدى معارض القادسية الرياض شركة هاجد بن وزير للسيارات و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة تخفيض يتجاوز 16%.

ام جي 5 2021 ستاندر الإقتصادية

تتميز السيارة بجنوط مقاس 16 إنش ألمنيوم مع اشارات على المرايا الجانبية ذو خاصية الطي اوتوماتيك، كما تتميز السيارة الأكثر إقبالا بالمملكة العربية السعودية مؤخرا بانوار ليد خلفية بالإضافة إلى شبك أمامي مميز من الكروم يتوسطه شعار ام جي المميز مع تطعيمات كروم على كافة أنحاء السيارة، كما تتوفر السيارة السيدان ام جي 5 2021 ستاندر السيارة الإقتصادية كافة مواصفات الأمن والسلامة نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، ايرباج للسائق و الراكب وعدد خمس احزمة امان.

مزايا ام جي 5 2021 ستاندر

تتميز فئة ستاندر بمفتاح ريموت يمكنك من الدخول الذكي، مقاعد قماش فاخرة باللون البيج، زجاج كهربائي بالكامل لكافة النوافذ، مرايا كهربائية جانبية مع الطي أوتوماتيك، تحكم من خلال المقود المكسي بالجلد في مثبت سرعة وعداد الرحلات، منفذ USB للنظام الصوتي بالإضافة إلى بلوتوث بالنظام الصوتي، مسند لمقاعد الصف الأول للسيارة الأفضل بين المنافسين مع منافذ للشحن والطاقة في مقاعد الصف الثاني وفتحات تكييف، هذا وقد قدمنا لكم تخفيض غير مسبوق %16 على ام جي 5 2021 الإقتصادية تعرف على المواصفات والسعر الجديد.