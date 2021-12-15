هيونداي وتويوتا مستعمل للبيع بحد رخيص في أحدث عروض حراج السيارات، توفرت للبيع بمدينة الرياض سيارة ميتسوبيشي اتراج 2018 بنزين، ماكينة 3 سلندر 1300 سي سي قير أوتوماتيك تبترونيك، السيارة موفرة جداً في البنزين حيث تمكنك من السير مسافة 27 كيلو متر بإستخدام لتر واحد من البنزين والممشى 86 ألف كيلو متر، تتميز بزجاج كهرباء، ريموت كنترول وسنترلوك، جنوط حديد، مراتب قماش فاخرة وتحكم طارة، أول مالك البودي وكالة ما فيها غير رش نظيف رفرف يسار أمامي خارجي وبعض الحكات والدقات على حالتها، القير والمكينة والشاصات والأيرباقات سليمة. السيارة أقتصادية جدا وموفرة للوقود إستمارة وفحص جديد وقد وصل أعلى سوم إلى 22 ألف ريال.

سيارات مستعملة نظيفة للبيع بحد رخيص

تتوفر لدى معرض العتيبي للسيارات بالرياض للبيع سيارة هيونداي اكسنت مستعمل 2016 سعودي بنزين، ماكيتة 4 سلندر 1600 سي سي قير اوتوماتيك والممشى 165 ألف كيلو متر، تتميز بزجاج كهرباء، كشافات، حساسات خلفية واشارات على المرايا الجانبية مع الطي أوتوماتيك، بالإضافة إلى طيس وريموت السيارة باللون ابيض وداخلية بيج، البدي وكاله عدا رفرف وباب أمامي يمين رش نظيف، المحركات على الفحص والسعر 26 ألف ريال كاش غير قابل للتقسيط.

تتوفر بمدينة جدة سيارة كيا اوبتيما 2012 بنزين، ماكينة 4 سلندر 2000 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 150 ألف كيلو متر، تتميز السيارة بإمكانية التحكم من خلال المقود في مثبت السرعة و عداد الرحلات بالإضافة إلى البلوتوث، شاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، تحكم كهربائي في الزجاج بالكامل، السيارة باللون الأحمر المميز وداخلية باللون البيج بودى بلد نظيفة جدا ما عدا رش رفرف امامي يمين وكبوت رش نظافة بدون معجون، القير والماكينة كذلك على الفحص والسعر المطلوب 28 ألف ريال.

أحدث عروض حراج سيارات السعودية

تتوفر بمدينة الرياض محافظة وادي الدواسر سيارة تويوتا مستعمل طراز انوفا 2015 فل كامل بنزين، محرك 4 سلندر 2700 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 380 ألف كيلو متر، مستخدم أول السيارة باللون الأبيض وداخلية بيج جلد تتميز بجنوط، اشارة مرايات مع خاصية الطي، زجاج كهرباء، كشافات و حساسات خلفية وامامية، مكيف تاتش، شاشة عرض تدعم اندرويد أوتو، كاميرا خلفية، كراسي جلد ودواسات جلد، رش اكصدام امامي وخلفي نظافة فقط محركات، شاض، إيرباق وكالة، السيارة على الشرط وقد وصل أعلى سوم إلى 35 ألف ريال.

تتوفر بمدينة جدة معارض الإخوان المميز للسيارات سيارة هيونداي سوناتا مستعمل 2018 بنزين، محرك 4 سلندر 2400 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 140 ألف كيلو متر، السيارة باللون الازرق والبودي وكاله مع وجود رش صدمات وتلقيط في باب على نظافة و جميع المحركات والعضلات شد بلد. تتميز بشبك أمامي ضخم من الكروم، مقاعد مخمل، تحكم من خلال المقود، مثبت سرعة، شاشة معلومات وكاميرا خلفية، جنوط 18 إنش ومرايا مع إمكانية الطي أوتوماتيك، اضاءه ليد خلفية وحساسات خلفية والسعر المطلوب 57 ألف ريال.