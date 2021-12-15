بي ام دبليو الفئة 7 2022 BMW Series 7 مميزاتها المحسنة وأهم مواصفاتها

سيارة بي ام دبليو الفئة 7 2022 BMW Series 7 المميزة بتحسيناتها، سيارة فاخرة سمات الأناقة والرفاهية أعلى من الحيث الجودة عن سمات العملية، فهي تتمتع بجانب فخم وأنيق من حيث التصميم الخارجي للسيارة، فهي مزودة بناقل حركة مميزة ومعدل، بالإضافة إلى المحرك 6 سلندر المميز يرتقي بها لمستوى أعلى من حيث الجودة والقوة، فهي تتناسب مع القيادة على مختلف أنواع الطرق بمرونة تامة وفخامة، لترتقي بمميزاتها عن منافسيها من نفس الفئة، كما يبدو تصميم المقصورة الداخلية أكثر فخامة ورفاهية خاصةً بعد إجراء بعد التعديلات على BMW Series 7 لتصبح المقصورة أكثر فخامة وأناقة من الداخل كما هو الحال من الخارج.

بي ام دبليو الفئة 7 2022 BMW Series 7

سيارة القوة والفخامة مع العديد من المميزات والتحسينات التقنية، التي أضافت الفخامة والرقي مع صندوق تخزين شاسع المساحة بمساحة 18.2 قدم مكعب، تمكنت الفئة السابعة من سيارات BMW من حفظ مكانتها وقيمتها الخاصة بين منافسيها من نفس الفئة، ويرجع ذلك لدعمها بمميزات الرفاهية التي تجعل من القيادة رحل ممتعة للسائق والركاب طوال الطريق.

تتمتع السيارة بـ شاشة 10.2 إنش تعرض أنظمة السيارة المعلوماتية بوضوح، بالإضافة إلى نظام Apple CarPlay الذي يتوافق تمامًا مع أجهزة شركة أبل الذكية.

التصميم الخارجي للمصابيح الأمامية والخلفية يوحي بالشراسة والعدوانية، وهو ما يمنحها القوة مع لمسات مطلية بالكروم اللامع على الشبك الأمامي، والإضاءة DRLs LED لتوضيح الرؤية خلال الليل أو الأجواء الضبابية.

السيارة مزودة بـ 5 مقاعد فاخرة تتسم بالراحة وتوفر سبل الرفاهية، مصنوعة من خامات فاخرة عالية الجودة، كما أنها مزودة بـ 4 أبواب.

مواصفات BMW Series 7

يتوفر العديد من طرازات الفئة السابعة من سيارات بي إم دبليو موديل 2022، وهم طراز 740i، 745e، وطراز 750i وطراز M760i وأيضًا طراز Alpina B7، تتشابه الطرازات المختلفة من حيث المميزات والتجهيزات التقنية، بينما تختلف فيما بينها من حيث نوع المحرك.

يعتمد طراز 740i على محرك 6 سلندر يعمل وفقًا لاختيار المستخدم دفع أمامي أو خلفي، بينما يعمل طراز 745e بمحرك هجين يولد قوةته من خلال الكهرباء، وهو ما يمكنها من السير حتى 16 ميل، أما عن طرازي 750i و Alpina B7 فهما مزودان بمحرك V8 القوي.

بينما يعمل طراز M760i بمحرك كبيرة نسبيًا من نوع V12، ولذلك فهي تجمع بين مميزات القوة من حيث إعتمادها على خيارات قوية من المحركات، في حين أنها تشع بالفخامة والأناقة من الخارج ومن الداخل أيضًا.

ارتفاع معايير الجودة التي صممت على أساسها السيارة بكل طرازاتها.

أنظمة عملية ودقيقة جعلت من عملية التحكم في سرعة السيارة وثباتها على الطرق أسهل.

تتمتع بالعديد من مميزات الأمان الفاخرة، التي تحد من احتمالية التصادم.

صممت الفئة السابعة ليتوفر ضمن طرازاتها طراز هجين معدل لتحسين كافة المميزات.

مميزات بي إم دبليو الفئة 7 2022