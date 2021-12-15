مواصفات سيارة لكزس 2022 الجديدة ومميزات الآمان والسلامة المحدثة لصالحك

سيارة لكزس 2022 الجديدة إن هذه السيارة التي تم أطلاقها من الشركة اليابانية المتخصصة في تصنيع السيارات، وهذه السيارة تم التصريح عنها في حفل كبير على مستوى العالم داخل السعودي وذلك بموديل Lcxus Lx600 2022 التي تمتلك عدد من الخصائص المميزة داخل السيارة أو خارجها، وذلك بالإضافة إلى إعلان الشركة اليابانية عن ميعاد إنتاج الموديل الجديد لسيارة لكزس 2022 وذلك من المقرر أطلاقها في آخر هذا العام في شهر نوفمبر القادم، ولمعرفة مواصفات هذا الموديل بالتفصيل يرجي قراءة السطور التالية.

حيث تم إعداد الموديل الجديد لسيارة لكزس 2021 وفقا للشكل الجديد لسيارة تويوتا لاند كروزر التي تتميز بإمكانية الدفع الرباعي لأنها السيارة الأفضل انتشارا في فئات سيارة لكزس لاحتواءها على مزيد من الأناقة.

بالإضافة إلى إن سيارة لكزس تختلف عن أنواع السيارات الأخري لأنها تحتوي على نظم معلومات تتمثل في وجود شاشة معلومات توضح العديد من بيانات السيارة.

أيضا توفر العديد من نظم الأمان والسلامة للقائد ذلك فضلا أنها تتميز بنظم الرفاهية والراحة الكبيرة التي تجعلها منفردة عن غيرها من السيارات.

بالإضافة إلى وجود مقصورة كبيرة وتم وضع العديد من الخصائص الأخري عن الشكل السابق من سيارة لكزس ليصبح حجمها أكبر بكثير حيث تم التقليل من حجم الكونسول الوسطي للمقعد الخارجي مع إضافة أدوات للتحكم للسيارة مع وجود أزرار مثبتة علي الباب.

إن محرك هذه السيارة جاء بمحرك قوي يصل إلى 3.5 لتر زي تربو سلندر الذي يبلغ قوته 400 حصان في خلال 5 آلاف لفة في الدقيقة وبدرجة دوران 646 نيوتن/ متر.

هذا المحرك يوجد فيه ديسك مزود بناقل حركة أوتوماتيكي ينتج بسرعة مقدارها 10 درجات وذلك في 100 كيلو متر في فترة زمنية لا تتجاوز 6.3 ثانية، وذلك بسرعة 189 كيلو في الساعة.

إن سيارة لكزس Lx600 2022 تحتوي على محرك أقل كفاءة من المحرك الأول وذلك بقوة 370 حصان بدرجة دوران 479 رطل قدم.

بالإضافة إلى عدد من أشكال القيادة منها القيادة الثلجية والرملية حسب اتجاه الطريق.

إن هذه السيارة تشتمل على العديد من نظم السلامة وهي تتمثل في الآتي: