الأسطورة وصلت السعودية.. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 تتحدي المستقبل بأسعار ومواصفات خيالية

سعر ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر نتعرف عليها حيث تعتبر السيارة من النوع الياباني بالتقنيات اليابانية المميزة والتكنولوجيا التي لا تبارى من تويوتا موديل فورتشنر، ومن خلال هذا المقال نتعرف بالتفصيل على أهم المواصفات الخاصة بالسيارة، والتجهيزات المتميزة، والتي تعد السيارة من الماركة العالمية تويوتا محتوية ومشتملة عليها، وبالنسبة لكل ما سبق مع سعر السيارة فهذا ما سنعرضه تباعا بالآتي من فقراتنا القادمة.مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر بالسعودية
أهم المواصفات التي تتوفر بالسيارة من موديل فورتشنر ما يلي:
- السيارة تتمتع بقوة محركها التي تبلغ مائة وأربعين حصان.
- عزم الدوران لمحرك سيارة فورتشنر أربعمائة وخمسين نيوتن لكل متر.
- التسارع من صفر لمائة يكون خلال إحدى عشر ثانية.
- تتوفر أنواع المقاعد المريحة والأكثر تميز.
- تتوفر أيضا الفرامل المانعة للانغلاق والتي تزيد من أمان استعمال وقيادة السيارة في أصعب الطرق مهما بلغت درجة وعورتها.
- السيارة يتوفر بمقاعدها نوع من الوسائد الهوائية للحماية من الرضوض والصدمات.
- الإضاءة ممتازة داخل المقصورة المتسعة الخاصة بالسيارة من ماركة تويوتا موديل فورتشنر حيث أن المصابيح التي تتوفر فيها من النوع الليد.
تتوفر العديد من الكماليات والتي من الممكن أن توفر رحلة قيادة مميزة وتتوفر في السيارة التكييف المميز وهو يساعد في تحسين حرارة الجو في داخل المقصورة الداخلية للسيارة، وبالنسبة للسيارة من الداخل فتتوفر فيها الكثير من الوصلات الهامة فأهمها وصلة خاصة بيو إس بي، مع توفر العديد من نظم الأمان، مع مدخل من نوع إي يو إكس، كما أن الراديو يتوفر بالسيارة مع توفر أيضا شاشة بحجم ستة وسبعة من عشرة إنش.سعر سيارة تويوتا فورتشنر بالمملكة العربية السعودية
السيارة متوفرة بالعديد من معارض المملكة العربية السعودية والتكلفة السعرية الخاصة بالسيارة من فئة أولى للإصدار الأخير منها تبلغ ما يعادل قيمة مائة ألف ريال سعودي مع التمتع بكل المواصفات ومختلف التجهيزات والتي قد سلف الذكر لها يمكن شراؤها بسهوله من أحد المعارض لديكم .
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سعر ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر نتعرف عليها حيث تعتبر السيارة من النوع الياباني بالتقنيات اليابانية المميزة والتكنولوجيا التي لا تبارى من تويوتا موديل فورتشنر، ومن خلال هذا المقال نتعرف بالتفصيل على أهم المواصفات الخاصة بالسيارة، والتجهيزات المتميزة، والتي تعد السيارة من الماركة العالمية تويوتا محتوية ومشتملة عليها، وبالنسبة لكل ما سبق مع سعر السيارة فهذا ما سنعرضه تباعا بالآتي من فقراتنا القادمة.مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر بالسعودية
أهم المواصفات التي تتوفر بالسيارة من موديل فورتشنر ما يلي:
- السيارة تتمتع بقوة محركها التي تبلغ مائة وأربعين حصان.
- عزم الدوران لمحرك سيارة فورتشنر أربعمائة وخمسين نيوتن لكل متر.
- التسارع من صفر لمائة يكون خلال إحدى عشر ثانية.
- تتوفر أنواع المقاعد المريحة والأكثر تميز.
- تتوفر أيضا الفرامل المانعة للانغلاق والتي تزيد من أمان استعمال وقيادة السيارة في أصعب الطرق مهما بلغت درجة وعورتها.
- السيارة يتوفر بمقاعدها نوع من الوسائد الهوائية للحماية من الرضوض والصدمات.
- الإضاءة ممتازة داخل المقصورة المتسعة الخاصة بالسيارة من ماركة تويوتا موديل فورتشنر حيث أن المصابيح التي تتوفر فيها من النوع الليد.
تتوفر العديد من الكماليات والتي من الممكن أن توفر رحلة قيادة مميزة وتتوفر في السيارة التكييف المميز وهو يساعد في تحسين حرارة الجو في داخل المقصورة الداخلية للسيارة، وبالنسبة للسيارة من الداخل فتتوفر فيها الكثير من الوصلات الهامة فأهمها وصلة خاصة بيو إس بي، مع توفر العديد من نظم الأمان، مع مدخل من نوع إي يو إكس، كما أن الراديو يتوفر بالسيارة مع توفر أيضا شاشة بحجم ستة وسبعة من عشرة إنش.سعر سيارة تويوتا فورتشنر بالمملكة العربية السعودية
السيارة متوفرة بالعديد من معارض المملكة العربية السعودية والتكلفة السعرية الخاصة بالسيارة من فئة أولى للإصدار الأخير منها تبلغ ما يعادل قيمة مائة ألف ريال سعودي مع التمتع بكل المواصفات ومختلف التجهيزات والتي قد سلف الذكر لها يمكن شراؤها بسهوله من أحد المعارض لديكم .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسطورة وصلت السعودية.. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 تتحدي المستقبل بأسعار ومواصفات خيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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