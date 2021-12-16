قسط تمويلك علي دفعات ميسرة بدون كفيل بأقل راتب وأسهل الشروط

قسط تمويلك علي دفعات ميسرة بدون كفيل ، برنامج تمويلي بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات الشرائية للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً ، وقد وفرت شركة مرابحة مرنة للتمويل هذا المنتج بشروط سهلة وبسيطة وبأقل راتب شهري لطالب التمويل، حيث يمكن لطالب التمويل الاستفادة من هذا المنتج لشراء سيارة الأحلام ، أو شراء أي سلعة تأجيرية مثل المعدات لأصحاب المنشأت الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة العربية السعودية. أهم مزايا برنامج التمويل التأجيري من شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية برنامج تمويل شركة مرابحة مرنة مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

تمويل بمبالغ مالية تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي.

يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات ميسرة.

إجراءات سريعة وميسرة لاستكمال طلب الحصول على التمويل.

مدة سداد تمويل شركة مرابحة مرنة يمكن أن تصل حتي 5 سنوات.

توفر شركة مرابحة مرنة للتمويل هذا المنتج ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

تتيح الشركة للعميل من خلال هذا المنتج ، إمكانية شراء السيارة التي يرغب بها ، من جميع الوكالات والمعارض داخل المملكة العربية السعودية.

موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب الحصول على التمويل التأجيري المنتهي بالتمليك المتاح لدي شركة مرابحة مرنة.

تعمل الشركة علي سرعة تنفيذ الطلب.

مستندات وأوراق بسيطة لاستكمال طلب الحصول على المنتج. شروط الاستحقاق للاستفادة من تمويل شركة مرابحة مرنة طالب التمويل السعودي والمقيم أيضاً يمكنه الاستفادة من هذا المنتج.

موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً في المملكة العربية السعودية ، يمكنهم التقدم بطلب للاستفادة من التمويل التأجيرى المنتهي بالتمليك المتاح لدى شركة مرابحة مرنة.

الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل الموظف في القطاع الحكومي هو 3000 ريال سعودي.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 6000 ريال سعودي.

يشترط أن تكون مدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي عند التقدم بالطلب هو شهر واحد.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 12 شهر. المستندات اللازمة لاستكمال الطلب الهوية الوطنية أو الإقامة لطالب التمويل.

العنوان الوطني لطالب التمويل في المملكة العربية السعودية.

كشف حساب بنكي خاص بطالب التمويل.

رخصة قيادة ويشترط أن تكون سارية المفعول.

يجب تقديم سعر السيارة التي يرغب العميل في تمويلها. أهم مزايا برنامج التمويل التأجيري من شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعوديةشروط الاستحقاق للاستفادة من تمويل شركة مرابحة مرنةالمستندات اللازمة لاستكمال الطلب الوسوم

قسط تمويلك علي دفعات ميسرة بدون كفيل ، برنامج تمويلي بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات الشرائية للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً ، وقد وفرت شركة مرابحة مرنة للتمويل هذا المنتج بشروط سهلة وبسيطة وبأقل راتب شهري لطالب التمويل، حيث يمكن لطالب التمويل الاستفادة من هذا المنتج لشراء سيارة الأحلام ، أو شراء أي سلعة تأجيرية مثل المعدات لأصحاب المنشأت الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة العربية السعودية. أهم مزايا برنامج التمويل التأجيري من شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية برنامج تمويل شركة مرابحة مرنة مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

تمويل بمبالغ مالية تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي.

يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات ميسرة.

إجراءات سريعة وميسرة لاستكمال طلب الحصول على التمويل.

مدة سداد تمويل شركة مرابحة مرنة يمكن أن تصل حتي 5 سنوات.

توفر شركة مرابحة مرنة للتمويل هذا المنتج ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

تتيح الشركة للعميل من خلال هذا المنتج ، إمكانية شراء السيارة التي يرغب بها ، من جميع الوكالات والمعارض داخل المملكة العربية السعودية.

موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب الحصول على التمويل التأجيري المنتهي بالتمليك المتاح لدي شركة مرابحة مرنة.

تعمل الشركة علي سرعة تنفيذ الطلب.

مستندات وأوراق بسيطة لاستكمال طلب الحصول على المنتج. شروط الاستحقاق للاستفادة من تمويل شركة مرابحة مرنة طالب التمويل السعودي والمقيم أيضاً يمكنه الاستفادة من هذا المنتج.

موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً في المملكة العربية السعودية ، يمكنهم التقدم بطلب للاستفادة من التمويل التأجيرى المنتهي بالتمليك المتاح لدى شركة مرابحة مرنة.

الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل الموظف في القطاع الحكومي هو 3000 ريال سعودي.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 6000 ريال سعودي.

يشترط أن تكون مدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي عند التقدم بالطلب هو شهر واحد.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 12 شهر. المستندات اللازمة لاستكمال الطلب الهوية الوطنية أو الإقامة لطالب التمويل.

العنوان الوطني لطالب التمويل في المملكة العربية السعودية.

كشف حساب بنكي خاص بطالب التمويل.

رخصة قيادة ويشترط أن تكون سارية المفعول.

يجب تقديم سعر السيارة التي يرغب العميل في تمويلها. أهم مزايا برنامج التمويل التأجيري من شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعوديةشروط الاستحقاق للاستفادة من تمويل شركة مرابحة مرنةالمستندات اللازمة لاستكمال الطلب

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