أقوي عرض تقسيط … سوزوكي جمني 2022 من عبد اللطيف جميل تقسيط على 5 سنوات

أهم مواصفات سيارة سوزوكي جمني 2022 والتقسيط على أسعارها من عبد اللطيف جميل حيث كشفت مجموعة عبد اللطيف جميل للسيارات في المملكة العربية السعودية عن عروض خاصة بالتقسيط على سعر السيارة وهي من أفضل السيارات التي تسير على الأراضي الوعرة وتتميز بشكلها الجريء والجذاب ولم تتوفر السيارة حتى الآن في كل الأسواق بشكل كامل وأكدت شركة سوزوكي اليابانية أنه سيتم الكشف عنها وتوفرها في جميع الأسواق في بدايات العام القادم 2022.

طول السيارة: 3.480 مللي متر.

عرض السيارة: 1.645 مللي متر.

ارتفاع السيارة: 1.720 مللي متر.

بينما بلغ طول قاعدة عجلات السيارة: 2.250 مللي متر.

سعة المحرك تبلغ 1500 سي سي وقوته 102 حصان.

يبلغ أقصى عزم دوران للسيارة حوالي 130 نيوتن لكل متر.

ناقل الحركة يعمل يدويًا ومكون من 5 سرعات وبناقل حركي آخر يعمل أوتوماتيكيًا ذو 4 سرعات.

نظام ESP للتوازن الإكتروني.

منفذ لتشغيل أقرض السي دي.

كشف النقطة العمياء.

منافذ USB , AUX.

مصابيح خاصة بإضاءة الطريق عند إيقاف السيارة.

التشغيل عن بعد وكشف النقطة العمياء.

الإضاءة الأمامية في المصابيع تعمل بالهالوجين المضيء.

خاصية البلوتوث وأنظمة آبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

شحن الهواتف لاسلكيًا.

الاتصال بالواي فاي.

نظام تكييف الهواء يعمل بشكل يدوي.

سعرها أقل من أسعار السيارات المنافسة لها في السوق.

شكلها الخارجي مميز ومناسب للفئة الشبابية كما أنه قوي ومتين.

أصغر سيارة من سيارات الدفع الأمامي.

ثابتة على الأراضي الوعرة.

متوفر من السيارة حوالي 8 ألوان مختلفة.

محرك السيارة ضعيف إلى حد ما بسبب قوته الحصانية.

الأنظمة الترفيهية داخل السيارة ضعيفة نسبيًا.

الشاشة المعلوماتية ضعيفة.

مواصفات سيارة سوزوكي جمني 2022عيوب سوزوكي جمني الجديدة موديل 2022التقسيط من عبد اللطيف جميل على سيارة سوزوكي موديل جمني في السوق السعودية

جاء التقسيط من عبد اللطيف على كل فئة مختلف عن الفئة الأخرى بحسب سعر كل سيارة في سوق السيارات السعودي كالآتي:-