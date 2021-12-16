الفخامة اليابانية الحديثة|| سوزوكي كروس 2022 الجديد كليا بمواصفات حديثة ومبتكرة

سيارة سوزوكي كروس 2022 واحدة من السيارات الأشهر على الإطلاق في السوق العالمي للسيارات، حيث تضم مجموعة مختلفة من المميزات المختلفة سواء في الهيكل الخارجي أو التصميم الداخلي للسيارة، وهي من السيارات العصرية التي تتمتع بمقصورة داخلية للسيارة مميزة وانيقة وتتمتع بفنش عالي الجودة والكفاءة وهذا ما يجعلها الأفضل على الإطلاق في السيارات التي يتم الاختيار بينها في التصميمات العصرية الجديدة، فقد تتميز بأنها من فئة السيارات الكروس من الخارج وتتمتع بقدر عالي من المواصفات والإمكانيات والتقنيات المميزة والأنيقة.

مواصفات سيارة سوزوكي كروس 2022

تتمتع السيارة بالعديد من المواصفات المميزة التي تجعلها الاختيار الأفضل بين السيارات المتاحة في الأسواق، حيث أنها مفضلة لدى الكثير من محبي اقتناء مثل هذه السيارات ومزودة بالعديد من التجهيزات المختلفة والخاصة، وقد تتمتع بالتالي:

حجم السيارة مناسب وليس كبير بالمرة كما أن المحرك الخاص بها مميز تصل سعته إلى ألف سي سي.

كما أن السيارة تتمتع بمحرك قوي من ماركة سوزوكي بالإضافة إلى أنها تتمتع بقوة 67 حصان.

السيارة موجودة في الأسواق بعزم دوران للمحرك تبلغ سعته 90 نيوتن لكل متر.

والسيارة تتميز بأنها ثابتة على الطريق أثناء القيادة في أي طريق حتى وان كان وعر.

تتمتع السيارة بأنها من الطراز الياباني القوي والفريد من نوعه.

كما انها تدور من الفر وحتى 100 كم في أقل من 14 ثانية.

تتميز بأنها من السيارات التي تستهلك كمية قليلة من الوقود يصل إلى 6.50 لتر في كل ساعة.

ارتفاع السيارة الخارجي عن الأرض يصل إلى 157 متر.

تتميز سوزوكي 2022 بأنها من سيارات الكروس أوفر، وتتمتع بمساحة تخزينية للسيارة في الشنطة الخلفية باتساع مناسب.

بأنها من سيارات الكروس أوفر، وتتمتع بمساحة تخزينية للسيارة في الشنطة الخلفية باتساع مناسب. كما أنها تتوفر في الأسواق بوسائل الأمان المختلف للقائد والركاب.

بالإضافة إلى أنها تحتوي على مقاعد مريحة للركاب والسائق من الممكن طيها كما ترغب.

كما انها تتميز بأنها تتوفر بسعر مناسب يمكن للكثير شرائها.

تتوفر السيارة في الأسواق بسعر 147 ألف جنيها مصريا ومتوفرة في الكثير من المعارض بهذا السعر.

وقد تتمتع بالعديد من الإمكانيات والمميزات المختلفة

مميزات سيارة سوزوكي كروس 2022