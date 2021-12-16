سعرها مناسب.. سيارة كيا سبورتاج 2022 تظهر بشكلها الجديد بمواصفات مبتكرة تحاكي المستقبل

سعرها مناسب.. سيارة كيا سبورتاج 2022 تظهر بشكلها الجديد كشف أحد وكلاء شركة كيا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات عن إصدار عدة فئات جديدة من سيارة كيا سبورتاج 2022 في أسواق متعددة مثل السوق الروسية وتتميز السيارات الجديدة بأنها سيارات مختلفة تمامًا عن السيارات المعتادة من فئة سبورتاج المتعارف عليها وسنوضح لكم في مقالنا أبرز مواصفات السيارة ومميزاتها وعيوبها وكذلك الأسعار في سوق السيارات السعودية حيث تتمتع السيارة بأسعار مميزة وشهرة عالية ومن المتوقع أن تنتشر أكثر في بداية العام القادم 2022. مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 أبعاد السيارة الثلاثة على الترتيب تأتي كالآتي: 4.66 متر، 186 سم، 166 سم.

طول قاعدة عجلات السيارة متعددة المهام تتراوح بين 17 و19 إنس.

مزودة بأنظمة أنظمة الصوتيات والمولتيميديا.

أنظمة خاصة بتريد وتكييف المقاعد.

استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 6.7 لتر عند كل 100 كيلو متر مسافة.

سعة محرك السيارة تصل إلى 1.6 لتر (1600 سي سي).

قوة المحرك 177 حصان.

عزم الدوران أقصاه يبلغ 265 نيوتن لكل متر.

خاصية المفتاح الذكي حيث يمكن الدخول إلى السيارة بدون مفتاح من خلال تشغيلها عن بعد.

الاتصال الذكي بالهواتف الحديثة.

نقطة اتصال بالواي فاي مباشرة.

منافذ USB وAUX.

العجلة الأرضية مطلية بمادة الكروم اللامعة. مميزات سيارة كيا سبورتاج شحن وقوام من أعلى السيارة.

محركها قوي.

أبعادها مناسبة وفسيحة مما تعمل على راحة الركاب بداخلها.

موثوقيتها عالية جدًا لأنها سيارة تابعة لشركة كيا اليابانية. عيوب سيارة كيا سبورتاج سعر السيارة مرتفع نسبيًا مقارنة مع السيارات المنافسة لها من نفس الفئة.

معدل استهلاكها من البنزين عالي نسبيًا.

ثبات السيارة عند السرعات العالية وعلى الطرق الوعرة ضعيف.

تفتقر إلى وجود العديد من وسائل الأمان الهامة المتوفرة في السيارات المنافسة لها من نفس الجيل.

غير ثابتة على العفشة الناعمة.

لا توفر بها خاصية الركن الذكي.

المساحة التي يمكن للسائق رؤية المحيط حوله ليست كبيرة خاصة بالمقارنة مع السيارات المنافسة.

الوسائد الأمامية لها لا تنتفخ عند الإصطدام. أسعار سيارة كيا سبورتاج في سوق السيارات السعودي مميزات سيارة كيا سبورتاجعيوب سيارة كيا سبورتاجأسعار سيارة كيا سبورتاج في سوق السيارات السعودي تبدأ أسعار الفئة الأولى من السيارة 93.148 ريال سعودي في الفئة الأولى بينما الفئات الأعلى تصل إلى 132.363 ريال سعودي. الوسوم

سعرها مناسب.. سيارة كيا سبورتاج 2022 تظهر بشكلها الجديد كشف أحد وكلاء شركة كيا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات عن إصدار عدة فئات جديدة من سيارة كيا سبورتاج 2022 في أسواق متعددة مثل السوق الروسية وتتميز السيارات الجديدة بأنها سيارات مختلفة تمامًا عن السيارات المعتادة من فئة سبورتاج المتعارف عليها وسنوضح لكم في مقالنا أبرز مواصفات السيارة ومميزاتها وعيوبها وكذلك الأسعار في سوق السيارات السعودية حيث تتمتع السيارة بأسعار مميزة وشهرة عالية ومن المتوقع أن تنتشر أكثر في بداية العام القادم 2022. مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 أبعاد السيارة الثلاثة على الترتيب تأتي كالآتي: 4.66 متر، 186 سم، 166 سم.

طول قاعدة عجلات السيارة متعددة المهام تتراوح بين 17 و19 إنس.

مزودة بأنظمة أنظمة الصوتيات والمولتيميديا.

أنظمة خاصة بتريد وتكييف المقاعد.

استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 6.7 لتر عند كل 100 كيلو متر مسافة.

سعة محرك السيارة تصل إلى 1.6 لتر (1600 سي سي).

قوة المحرك 177 حصان.

عزم الدوران أقصاه يبلغ 265 نيوتن لكل متر.

خاصية المفتاح الذكي حيث يمكن الدخول إلى السيارة بدون مفتاح من خلال تشغيلها عن بعد.

الاتصال الذكي بالهواتف الحديثة.

نقطة اتصال بالواي فاي مباشرة.

منافذ USB وAUX.

العجلة الأرضية مطلية بمادة الكروم اللامعة. مميزات سيارة كيا سبورتاج شحن وقوام من أعلى السيارة.

محركها قوي.

أبعادها مناسبة وفسيحة مما تعمل على راحة الركاب بداخلها.

موثوقيتها عالية جدًا لأنها سيارة تابعة لشركة كيا اليابانية. عيوب سيارة كيا سبورتاج سعر السيارة مرتفع نسبيًا مقارنة مع السيارات المنافسة لها من نفس الفئة.

معدل استهلاكها من البنزين عالي نسبيًا.

ثبات السيارة عند السرعات العالية وعلى الطرق الوعرة ضعيف.

تفتقر إلى وجود العديد من وسائل الأمان الهامة المتوفرة في السيارات المنافسة لها من نفس الجيل.

غير ثابتة على العفشة الناعمة.

لا توفر بها خاصية الركن الذكي.

المساحة التي يمكن للسائق رؤية المحيط حوله ليست كبيرة خاصة بالمقارنة مع السيارات المنافسة.

الوسائد الأمامية لها لا تنتفخ عند الإصطدام. أسعار سيارة كيا سبورتاج في سوق السيارات السعودي مميزات سيارة كيا سبورتاجعيوب سيارة كيا سبورتاجأسعار سيارة كيا سبورتاج في سوق السيارات السعودي تبدأ أسعار الفئة الأولى من السيارة 93.148 ريال سعودي في الفئة الأولى بينما الفئات الأعلى تصل إلى 132.363 ريال سعودي.

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