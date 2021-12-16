الدبابة الواعرة.. سيارة ماكسوس لاكجري 2022 بمواصفات جبارة والأكثر كفاءة في اقتصاد الوقود

الدبابة الواعرة.. سيارة ماكسوس لاكجري 2022 تعد السيارة من ثاني السيارات الصادرة من شركة ماكسوس حيث أن هذه الشركة مملوكة لشركة شهيرة لانتاج السيارات المنتشرة في حوالي 42 دولة حول العالم، وتتوفر سيارة ماكسوس لاكجري 2022 الجديدة في سوق السيارات السعودي بثلاثة إصدارات لها وهم البيسك إيليت التي تحتوي على 8 مقاعد، الفل الكجري تحتوي على 7 مقاعد والوسط أكسكتيف 7 مقاعد وسنوضح لكم أهم مميزات وعيوب السيارة بالإضافة إلى أسعارها والتخفضيات عليها. أهم مواصفات سيارة ماكسوس لاكجري 2022 أهم مواصفات سيارة ماكسوس لاكجري 2022 تتميز سيارة ماكسوس لاكجري 2022 بأنها من أجرأ السيارات بالنسبة للشكل الخارجي وتتمثل مواصفات السيارة فيما يلي:- المحرك ذو غطاء طويل وعريض وتجاعيده مندمجة مع واجهة السيارة الخارجية.

المحرك تيربو سعته حوالي 1.5 لتر 4 سلندر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

شبك السيارة الأمامية ضخمة وبارزة حيث أنها تنقسم إلى 4 شرائح مختلفة.

الإضاءة تعمل بتقنية الليد كما أن السيارة مزودة بحساسات أمامية.

مقاس الجنوط الأمامية 16 بوصة.

تحتوي السيارة على 7 مقاعد حيث أنها مناسبة للرحلات العائلية.

صندوق الحقيبة الخلفية للأمتعة يعمل كهربيًا وسعته 300 لتر.

طول السيارة 482.5 سم وعرضها حوالي 182.5 سم بينما ارتفاعها 177.8 سم.

قاعدة عجلات السيارة يصل إلى حوالي 280 سم طول وترتفع عن الأرض مسافة 15 سم. أهم مميزات سيارة ماكسوس G50 موديل 2022

تحتوي على وسائل للتهوية جانبية وأمامية لكل ركاب المقعد الأمامي.

مزودة بنظام الثبات الإلكتروني ونظام لتجنب الاصطدام.

كما أنها مزودة بأنظمة كبح الفرامل عند الخطر وتثبيت المقاعد بنظام ISOFIX .

كاميرا خلفية وأمامية ومصابيح للضباب.

أنظمة ترفيه مثل “USB, AUk، MP3” ونظام صوتي مميز.

تعمل بنظام الملاحة وشاشتها المعلوماتية متطورة وتعمل باللمس مقاسها 8 بوصة. عيوب سيارة ماكسوس G50 موديل 2022 فتيس السيارة يحتوي على نتشة صغيرة.

نظرًا لأنها صينية المنشأ فالموثوقية بها ضعيفة إلى حد ما.

شاشتها المعلوماتية الوسطية كثيرة التهنيج.

استجابتها مع وضع eco ضعيفة نسبيًا.

تفتقر إلى بعض وسائل الترفيه بالنسبة لسعرها.

لا تحتوي على زجاج معتم. أسعار سيارة ماكسوس 2022 الجديدة أهم مميزات سيارة ماكسوس G50 موديل 2022عيوب سيارة ماكسوس G50 موديل 2022أسعار سيارة ماكسوس 2022 الجديدة قامت شركة صالح السعودية بتوفير السيارة ويمكنك شراءها عن طريقة معارضهم سيارة ماكسوس الجديدة موديل 2022 حيث انخفضت أسعارها من 84,360 ريال سعودي إلى 79,360 ريال سعودي من قبل. الوسوم

الدبابة الواعرة.. سيارة ماكسوس لاكجري 2022 تعد السيارة من ثاني السيارات الصادرة من شركة ماكسوس حيث أن هذه الشركة مملوكة لشركة شهيرة لانتاج السيارات المنتشرة في حوالي 42 دولة حول العالم، وتتوفر سيارة ماكسوس لاكجري 2022 الجديدة في سوق السيارات السعودي بثلاثة إصدارات لها وهم البيسك إيليت التي تحتوي على 8 مقاعد، الفل الكجري تحتوي على 7 مقاعد والوسط أكسكتيف 7 مقاعد وسنوضح لكم أهم مميزات وعيوب السيارة بالإضافة إلى أسعارها والتخفضيات عليها. أهم مواصفات سيارة ماكسوس لاكجري 2022 أهم مواصفات سيارة ماكسوس لاكجري 2022 تتميز سيارة ماكسوس لاكجري 2022 بأنها من أجرأ السيارات بالنسبة للشكل الخارجي وتتمثل مواصفات السيارة فيما يلي:- المحرك ذو غطاء طويل وعريض وتجاعيده مندمجة مع واجهة السيارة الخارجية.

المحرك تيربو سعته حوالي 1.5 لتر 4 سلندر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

شبك السيارة الأمامية ضخمة وبارزة حيث أنها تنقسم إلى 4 شرائح مختلفة.

الإضاءة تعمل بتقنية الليد كما أن السيارة مزودة بحساسات أمامية.

مقاس الجنوط الأمامية 16 بوصة.

تحتوي السيارة على 7 مقاعد حيث أنها مناسبة للرحلات العائلية.

صندوق الحقيبة الخلفية للأمتعة يعمل كهربيًا وسعته 300 لتر.

طول السيارة 482.5 سم وعرضها حوالي 182.5 سم بينما ارتفاعها 177.8 سم.

قاعدة عجلات السيارة يصل إلى حوالي 280 سم طول وترتفع عن الأرض مسافة 15 سم. أهم مميزات سيارة ماكسوس G50 موديل 2022

تحتوي على وسائل للتهوية جانبية وأمامية لكل ركاب المقعد الأمامي.

مزودة بنظام الثبات الإلكتروني ونظام لتجنب الاصطدام.

كما أنها مزودة بأنظمة كبح الفرامل عند الخطر وتثبيت المقاعد بنظام ISOFIX .

كاميرا خلفية وأمامية ومصابيح للضباب.

أنظمة ترفيه مثل “USB, AUk، MP3” ونظام صوتي مميز.

تعمل بنظام الملاحة وشاشتها المعلوماتية متطورة وتعمل باللمس مقاسها 8 بوصة. عيوب سيارة ماكسوس G50 موديل 2022 فتيس السيارة يحتوي على نتشة صغيرة.

نظرًا لأنها صينية المنشأ فالموثوقية بها ضعيفة إلى حد ما.

شاشتها المعلوماتية الوسطية كثيرة التهنيج.

استجابتها مع وضع eco ضعيفة نسبيًا.

تفتقر إلى بعض وسائل الترفيه بالنسبة لسعرها.

لا تحتوي على زجاج معتم. أسعار سيارة ماكسوس 2022 الجديدة أهم مميزات سيارة ماكسوس G50 موديل 2022عيوب سيارة ماكسوس G50 موديل 2022أسعار سيارة ماكسوس 2022 الجديدة قامت شركة صالح السعودية بتوفير السيارة ويمكنك شراءها عن طريقة معارضهم سيارة ماكسوس الجديدة موديل 2022 حيث انخفضت أسعارها من 84,360 ريال سعودي إلى 79,360 ريال سعودي من قبل.

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