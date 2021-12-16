التقيل وصل.. عرض تقسيط سيارة كيا بيجاس أحدث موديل من شركة الجبر للتمويل على 5 سنوات

التقيل وصل.. عرض تقسيط سيارة كيا بيجاس عرضت شركة جبر للتمويل إمكانية تقسيط سيارة كيا بيجاس لجميع عملائها بسعر جذاب لمدة خمس سنوات متتالية، حتى يتمكنون من الحصول على سيارة الاحلام بأسعار مناسبة للغاية وبتقسيط مريح للغاية في جميع الفئات المختلفة المتوفرة من نوع السيارة LX 2020، وهذه العروض المختلفة قد تتناسب مع جميع عملائنا الكرام في السعودية وتنال إعجابهم للغاية، ولهذا فقد نتعرف معا على تفاصيل التقسيط من شركة جبر للتمويل للحصول على السيارة التي يرغب فيها الشخص والتي تتمتع بالإمكانيات والمميزات المختلفة التي تجعلها الاختيار الأفضل عن غيرها من السيارات الموجودة في الأسواق تابعوا معنا .

عرضت شركة جبر للتمويل السيارة للتقسيط على مدار خمس سنوات (ستون شهر).

وهذا بعدما أعلنت على أن تكون الدفعة الأولى لهذه السيارة قد تكون بقيمة 4669 ريال سعودي.

وأن تكون دفعة المبلغ الأخر التي يتم دفعها تصل إلى 14007 ريال سعودي فقط لا غير.

وهذا لأن السيارة قد يبدأ طرحها في الأسواق بسعر 64688 ريال سعودي.

وأن تكون قيمة القسط الشهري مقابل الحصول على السيارة كيا بيجاس فئاتها المختلفة واصلة إلى 866 ريال سعودي.

وقد أكدت على أن قيمة القسط سوف تزيد ليصل إلى 948 ريال، ومن الممكن العمل على تقسيط ثمنها على مدار ستون شهر متتالية.

على أن يبدأ سعر السيارة من 51115 ريال، وتكون الدفعة الأولى من السيارة قيمتها 5112 ريال سعودي.

وتكون الدفعة الأخيرة من قيمة السيارة بمبلغ قيمته 15335 ريال.

ويوجد موديلات أخرى يمكنك تقسيطها 2021/2022 وهي.

عرض التقسيط من شركة جبر للتمويل

تتميز السيارة بأنها تحتوي على فتحة سقف بانوراما، كما انها مزودة بشاشة عرض بمقاس 2.8 بوصة.

بالإضافة إلى أنها تحتوي على مرايا جانبية تعمل بتقنية كهربائية.

وتحتوي على شاشة تساعد في الرؤية الخلفية للقائد.

بالإضافة إلى احتوائها على تكييف وتحتوي على سماعات قوية.

مزودة بمجموعة من وسائد هوائية من اجل توفير الأمان للسائق والركاب.

كما أنها تحتوي على مقاعد مريحة وتتميز بأنها واسعة من الداخل.

كما أنها مناسبة للتنقل من مكان إلى آخر ومريحة وبها مساحات تخزينية متعددة.

مميزات ومواصفات سيارة كيا بيجاس