سعر ومواصفات سيارة تويوتا كورولا Toyota Corolla 2022 السيارة المذهلة

تويوتا كورولا هي سيارة صغيرة لطيفة لعام 2022. تأتي بتصميمات رائعة، وتتميز بمقاعدها الأمامية المريحة، وركوبها السلس، ووجود نظام المعلومات والترفيه بشاشة تعمل باللمس سهل التشغيل، كما تأتي تويوتا كورولا أيضًا مع قائمة طويلة من ميزات الأمان القياسية، إذا كنت تبحث عن سيارة جديدة ، فإن سيارة Toyota Corolla 2022 تعد خيارًا جيدًا حيث إنها ممتعة للقيادة، موفرة للوقود ومجهزة جيدًا بالتكنولوجيا القياسية وأنظمة السلامة، ومعروفة جيدًا ومتانتها كما أن سعرها مناسب بالنسبة لهذه المواصفات الرائعة.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا

سيارة تويوتا كورولا تعتبر سيارة ذات قيمة رائعة مقابل المال، تعتبر Corolla SE اختيارًا جيدًا لأولئك الذين يريدون تصميمًا رياضيًا وأداء أفضل. تأتي مع شبكة رياضية وعجلات مميزة من سبائك الألمنيوم قياس 18 بوصة ، من بين خصائص أخرى كما تمنحك المقاعد الرياضية المتميزة تجربة قيادة أكثر إثارة، يأتي مع عدد كبير من الميزات الجذابة حيث توجد بها

شاشة تعمل باللمس مقاس 7.0 بوصات مع تكامل الهاتف الذكي Apple CarPlay / Android Auto ، وكاميرا احتياطية مدمجة، ووصلي USB من بين الميزات البارزة.

تتمتع المقصورة الداخلية بأجواء أكثر تطوراً بفضل المقاعد الفاخرة المكسوة بالقماش

هناك أيضًا تحكم تلقائي في درجة الحرارة، ودخول بدون مفتاح ، وشاشة تعمل باللمس أكبر مقاس 8.0 بوصات.

مقاعد أمامية مدفأة ، وفتحة سقف، وتشغيل بضغطة زر، وفرش سوفتكس من بين الميزات. يتوفر نظام صوت ممتاز JBL كخيار.

محرك تويوتا كورولا 2022

محرك قوي رباعي الأسطوانات سعة 1.8 لتر قياسي في تويوتا كورولا 2022. يولد 139 حصانًا ، وهو مثالي للمهام اليومية، يتم إرسال الطاقة إلى العجلات باستخدام علبة تروس متغيرة باستمرار للسائقين الذين يريدون المزيد من القوة، يتوفر محرك ديناميكي فورس رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر وتولد 169 حصانا و 151 رطلا من عزم الدوران، وفقا لتويوتا. يتوفر ناقل حركة يدوي ذكي من ست سرعات وناقل حركة ديناميكي CVT.

وسائل حماية والأمان في تويوتا كورولا

تقدم كورولا الجديدة حماية ممتازة من التصادم. Toyota Safety Sense 2.0 هي أيضًا قياسية في جميع المجالات. وهو يشتمل على نظام ما قبل الاصطدام مع فرملة الطوارئ التلقائية ومثبت السرعة الرادار الديناميكي ، من بين وسائل مساعدة القيادة الحديثة الأخرى. تتوفر أيضًا مراقبة النقطة العمياء ومصابيح LED الأمامية التكيفية.

سعر سيارة تويوتا كورولا في السعودية

تاتي اسعار سياره تويوتا كورولا المملكه العربيه بدايه من موديل ال اي هايبرد ويبلغ سعره 75000 ريال سعودي كما يبلغ سعر طراز اكس الاي هايبرد 80.600 الف ريال وطراز كروس ال تي دي سعره يكون 90 الف ريال.