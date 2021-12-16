شوف الحلاوة.. الصورة الأولى الرسمية لسيارة كيا كارينز 2022 العائلية تعلن عنها كيا اليابانية

قامت شركة كيا اليابانية أشهر شركات السيارات في جمهورية اليابان بالكشف عن سيارتها الجديدة سيارة كيا كارينز 2022 الجديدة ومن المقرر أن يتم إطلاق هذا الموديل لأول مرة يوم الخميس 16 ديسمبر 2021 وتم إنشاء وإصدار السيارة في الهند وحجمها كبير يسمح بالرحلات العائلية حيث أنه من الممكن أن تحمل 7 أفراد وسنوضح لكم في سطور مقالنا التالية أبرز مواصفات السيارة والأسعار التي من المقرر طرحها للسيارة وأبرز مميزاتها وعيوبها.

أهم الركائز التي تستند إليها سيارة كيا كارينز 2022

تستند السيارة على خمس ركائز هامة في تصميمها وتتمثل هذه الركائز فيما يلي:-

الفرح المستهدف.

الجرأة لخدمة الطبيعة.

التكنولوجيا من أجل الحياة.

القدرة على التطور والتقدم.

التوتر للصفاء.

مصابيح أمامية تعمل بتقنية الليد المضيئة.

المصابيح الخاصة بالقيادة في النهار والتي من النوع DRLs.

نظام الملاحة عن بعد يأتي بمقاس 10.25 بوصة.

سعة محرك السيارة تصل إلى 1600 سي سي والقوة الحصانية 135 حصان.

عزم دوران المحرك 165 نيوتن لكل متر.

تحتوي السيارة على 4 أسطوانات و6 سرعات و16 صبابة.

السرعة القصوى للسيارة تبلغ 180 كيلو متر لكل ساعة.

نظام حقن الوقود الخاص بالسيارة يعمل أوتوماتيكيًا.

شاشة عرض المعلومات والترفيه مقاسها يبلغ 10.25 بوصة وتعمل باللمس.

المقاعد الخلفية والأمامية مصنوعة من مادة الجلد الفاخر.

عجلة قيادة السيارة متعددة المهام والاستخدامات.

الفرش الداخلي للسيارة أيضًا مصنوع من الجلد المخملي اللامع.

الشبك الأمامي عريض وضخم يتوسطه لوجو شركة كيا اليابانية ومطلي بمادة الكروم اللامعة باللون الفضي.

مصابيح السيارة على شكل حرف V وعدد الجنوط الرياضية لعجلات السيارة 5.

نقطة اتصال واي فاي والبلوتوث.

كشف النقطة العمياء.

الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح وتشغيلها عن بعد.

النظام الصوتي فاخر ومتطور والمكبرات الصوتية ذات دقة عالية.

تدّعم خاصية الآبل كار بلاي والأندرويد أوتو.

شحن الهواتف لاسلكيًا.

الكاميرا الخارجية تعمل بزاوية 360 درجة مئوية لكشف كل نواحي الطريق أمام السائق.

عجلة القيادة يمكنها التحكم في نظام السيارة الصوتي الداخلي.

مواصفات سيارة كيا كارينز الجديدةعيوب السيارة

لم يتم الكشف حتى الآن عن أي عيوب.

أسعار السيارة في السوق السعودية

تبدأ أسعار السيارة في سوق السيارات السعودية من 82,610 ريال سعودي.