تبدأ بـ30 الف ريال أرخص وأقوي السيارات في السوق السعودي بمواصفات جبارة

تبدأ بـ30 الف ريال أرخص وأقوي السيارات في السوق السعودي من أكثر ما يشغل مؤشرات البحث عبر الإنترنت هو أرخص السيارات في السعودية أو السيارات الرخصية في أسواق السيارات العالمية والمحلية بشكل عام ولا يعني رخص سعر السيارة أنها رديئة الجودة بالعكس تعد السيارات المقدمة من مجموعة الشيباني السعودي من أفضل السيارات التي تتميز بجودة عالية واستهلاكها اقتصادي جدًا للوقود وسنوضح لكم بالتفصيل أبرز أرخص خمس سيارات في سوق السيارات السعودي ومميزات كل سيارة وعيوبها وسعرها في السوق.

تبدأ بـ30 الف ريال أرخص وأقوي السيارات في السوق السعودي

نقدم لكم خمس سيارات صُنفت بأنها من أكثر السيارات الرخصية في السوق السعودي وسنقوم بتوضيح مواصفات كل سيارة على حدة.

قدرة محرك السيارة الحصانية تبلغ 77 حصان.

تسارعها يبدأ من نقطة الصفر (نقطة السكون) حتى سرعة 170 كيلو متر في الساعة الواحدة في ثواني قليلة.

معدل استهلاك السيارة للوقود اقتصادي جدًا.

مقترنة بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا.

تتوفر سيارة ميتسوبيشي ميراج في سوق السيارات السعودي بسعر 30 ألف ريال سعودي.

يمكن للسيارة إنجاز العديد من المشاوير الهامة في وقت قياسي.

القوة الحصانية للمحرك تبلغ 107 حصان ومقترن بناقل حركة أوتوماتيكي.

متوفرة في سوق المملكة العربية السعودية بسعر 36 ألف ريال سعودي.

قوة محرك السيارة تبلغ 99 حصان.

قدرتها على التحمل عالية.

مقترنة بناقل حركة أوتوماتيكي.

سعرها في سوق السيارات السعودي يبلغ 45 ألف ريال سعودي.

تتميز بمساحتها الواسعة والمريحة بين المقاعد والأخرى.

سعرها اقتصادي ومناسب كما أن استهلاكها من الوقود عظيم.

أقصى سرعة تبلغها السيارة هي 175 كيلو متر لكل ساعة.

قوة المحرك حوالي 120 حصان ومقترن بناقل حركي يعمل أوتوماتيكيًا.

سعرها في السوق السعودية يتراوح بين 48 إلى 54 ألف ريال سعودي.

من أكثر السيارات الاقتصادية في جميع أسواق السيارات سواء بالنسبة لسعرها أو استهلاكها للوقود.

أقصى سرعة تصل إليها السيارة هي 180 كيلو متر في الساعة الواحدة.

قدرة محركها الحصانية تبلغ 102 حصان كما أن المحرك مقترن بفتيس أوتوماتيكي.

تتوفر السيارة في السوق السعودية للسيارات بسعر 39 ألف ريال سعودي.

3. سيارة نيسان صني