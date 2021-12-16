الأسطورة اليابانية.. سيارة تويوتا راش 2022 الجديدة كليا في السعودية بأسعار ومواصفات خيالية

سيارة تويتا راش ٢٠٢٢ من أفضل السيارات الأكثر تميز بالأسواق المحلية والعالمية وبالنسبة للمواصفات التي تمتاز بها تلك السيارة فهذا ما سنتابعه من خلال الآتي من الفقرات القادمة، وتعتبر تلك السيارة من بين أهم الموديلات والتي قد تم الطرح لها من قبل الشكة العالمية تويوتا، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن التجهيزات التي من الممكن أن تتوفر بالسيارة، وتعد من بين أهم السيارات والتي لها الكثير من الكماليات الأكثر تميز، وعبر ما يلي توضيح لأهم ما تمتاز به السيارة من تجهيزات وما يميزها من مواصفات.

سيارة تويتا راش ٢٠٢٢

من أفضل السيارات والتي قد أنتجتها الشركة المتميزة تويوتا وتتمتع السيارة بالعديد من المواصفات ذات الطراز الياباني الأكثر تميز مع قوة التصميم والهيكل الخارجي، ورحابة المقصورة الداخلية واتساعها، كما أن المقاعد الخاصة بالسيارة تعد مريحة ومميزة ومن خامات عالية الجودة بالإضافة لما يلي من المواصفات ذات المستوى العالمي القياسي:

مواصفات سيارة تويتا راش ٢٠٢٢

من بين أهم المواصفات التي تمتاز بها سيارة من ماركة تويوتا موديل راش ما يلي من السطور الآتية:

السيارة تعد منتمية لفئة السيارات من النوع الرياضي بالهيكل الخارجي القوي الأكثر تميز.

المحرك الخاص بالسيارة من موديل تويوتا راش من النوع رباعي الاسطوانات.

الموتور أو المحرك يولد قوة تبلغ مائة وأربعة حصان.

عزم الدوران للسيارة يبلغ مائة ستة وثلاثين نيوتن لكل متر.

السيارة مقصورتها تحتوي ما يعدل سبعة من المقاعد.

الناقل الخاص بالحركة من النوع الرباعي السرعات.

السيارة تعد معتمدة على النظام المعروف بالجر الخلفي.

التسارع من السكون وحتى مائة كيلو متر يكون في خلال ثلاثة عشر ثانية.

الجنوط من النوع الرياضي وقياسها يبلغ ما قيمته سبعة عشر إنش.

يتوفر الراديو مع عدد من المكبرات الصوتية المتميزة.

السيارة مكيفة وتحتوي على شاشة بمقاس ستة وسبعة من عشرة بوصة.

أسعار سيارة تويوتا راش 2022

تتوفر السيارة بالسعر الذي يعدل من ثلاثمئة وأربعين ألف إلى ثلاثمئة وخمسة وستين ألف جنيه.