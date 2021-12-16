سيارات تويوتا كامري يارس مستعملة للتنازل بأقل من 1800 ريال شهريا

تويوتا كامري سيارة ذو شعبية جارفة في المملكة العربية السعودية، وليست وحدها، هناك أيضا تويوتا يارس، وكذلك تويوتا راش، وتتميز سيارات تويوتا بكونها سيارات اعتمادية وتحتفظ بسعر إعادة بيعها دون خسارة الكثير منه، وكذلك تمتلك هذه السيارات نظام تعليق قوي يتمكن من الأداء بأعلى جودة في أقصى الظروف وأقسى الطرق خاصة الطرق الوعرة، ونشرنا قبل ذلك مقالة بعنوان سيارات مستعملة لاندكروزر بنصف سعر الجديدة حالات نظيفة.

هناك سيارة تويوتا كامري 2021، الحالة مستعملة، نوع الوقود هايبر، قير اتوماتيك، ممشى 10 آلاف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه القسط الشهري 1793 ريال شهري، الدفعة الأخيرة 49 ألف و900 ريال.

لون السيارة فضي، تكييش السيارة 125 ألف ريال، حالة السيارة وكالة من الخارج، ومن الداخل لا تحتاج إلى تجديد.

هناك سيارة تويوتا يارس 2021 للتنازل بدون مقابل، السيارة تتبع بنك الراجحي، القسط 799 ريال شهريا.

وفي الوقت نفسه السيارة سددت قسط واحد فقط، حالة السيارة وكالة من البودي لداخل السيارة.

وتمتلك السيارة محرك قوي بقدرة 105 حصان، وتعد السيارة من السيارات الموفرة والاقتصادية في استهلاك البنزين، حيث تسير 200 كيلومتر ب 20 لتر فقط.

السيارة متواجدة في جيزان، ولون السيارة هو الأبيض، فئة السيارة هي يارس y.

مدة تقسيط السيارة هي 60 شهر وهي أطول مدة لتقسيط السيارات في السعودية.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة من الداخل على منفذ usb يمكن استعماله كشاحن للجوال اي ما كان نوعه.

هناك يارس 2021 فئة y plus، ناقل الحركة اتوماتيك، وقود السيارة بنزين، ممشى السيارة 18 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه قسط السيارة هو 1125 ريال شهريا، حالة بودي السيارة به صدمة ناحية الجانب الأيمن.

سعر السيارة كاش 56 ألف و917 ريال، وتحتوي السيارة على مفتاح ريموت كنترول بالإضافة إلى صيانة من الوكالة حتى انتهاء مدة التقسيط.

السيارة باللون الرمادي، السيارة في الباحة، حالة السيارة من الداخل لا تحتاج إلى تجديد.

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