انطلاق سيارة كومبكت كروزر إي في Compact Cruiser بمميزات فريدة ومناسبة للتضاريس الوعرة

الشركة العالمية تويوتا موتور قامت بالإعلان عن سيارة كومبكت كروزر إي في إن تعمل بالكهرباء والتي تأتي من أهم منافسين فوري بورنكو سنوات وتعد من اهم السيارات التي تتميز بالأناقة والتقنية العالية، وذلك الإعلان جاء خلال أكبر عروض السيارات حول العالم في يوم الثلاثاء الماضي والذي وضح الاستراتيجية المستقبلية بأنواع وموديلات السيارات التي تعمل بالكهرباء، وفي هذا الإعلان لم يتضح أي معلومات عن محرك هذه السيارة أو مواصفاتها لكن سوف نعرض أبرز التفاصيل عن مميزات هذه السيارة اليوم. سيارة كومبكت كروزر أي في تم الإعلان عن السيارة الجديدة التي تعمل بالكهرباء التي تتناسب مع التضاريس الوعرة ومن المقرر أطلاق الموديل الأول عن هذه السيارة في هذا الأسبوع.

تأتي ضمن فئات السيارات الرياضية التي تتميز بالعديد من الاستخدامات ل suv والتي تأتي بتقنية سيارة fj كروزر .

. تتميز هذه السيارة بانها تتلاءم مع استخدام التضاريس الوعرة بالإضافة إلى التصميم الجيد الجانبي ويوجد فيها مصابيح خلفية تعمل بالليد والعديد من الإطارات المميزة لمواجهة التضاريس.

بالنسبة للمقصورة الداخلية تتميز بوجود لوحة العدادات الرقمية بشكل مختلف ووجود شاشه تعمل باللمس.

كشفت شركة تويوتا اليابانية عن أنها تعمل على أطلاق موديل إنتاجي خلال السنوات القادمة ويقوم بالمنافسة الشرسة مع فورد بورنكو سبورت وجيب رينيجيد الموديل القادم. مميزات سيارة كومبكت كروزر Compact Cruiser تتميز هذه السيارة بوجود جهاز إنذار للتنبيه بالسرقة بالإضافة إلى عجل للتنبيه بالسرقة وإمكانيه قفل الباب تلقائيا ويوجد ستارة إلكترونية من الخلف ويوجد فتحة سقف تعمل بالكهرباء وتوجد مقاعد خلفية من الممكن طيها.

بوجود جهاز إنذار للتنبيه بالسرقة بالإضافة إلى عجل للتنبيه بالسرقة وإمكانيه قفل الباب تلقائيا ويوجد ستارة إلكترونية من الخلف ويوجد فتحة سقف تعمل بالكهرباء وتوجد مقاعد خلفية من الممكن طيها. بالإضافة إلى وجود دواسات خلائطية مع وجود صدام بنفس لون السيارة في الجزء الخلفي السيارة، ويوجد مراءة للسيارة وأجهزة تحكم في الصوت موجودة على عجلة القيادة ويوجده مكيف أوتوماتيكي.

تأتي هذه السيارة بمحرك pertol 6 باتساع 4.0 بقوة 271 حصان وبدرجة دوران 381 نيوتن/ متر. أسعار كومبكت كروزر تأتي هذه السيارة بسعر عالي يصل إلى 189.900 درهم. سعر هذه السيارة في المملكة العربية السعودية 118.450 ريال سعودي. الوسوم

الشركة العالمية تويوتا موتور قامت بالإعلان عن سيارة كومبكت كروزر إي في إن تعمل بالكهرباء والتي تأتي من أهم منافسين فوري بورنكو سنوات وتعد من اهم السيارات التي تتميز بالأناقة والتقنية العالية، وذلك الإعلان جاء خلال أكبر عروض السيارات حول العالم في يوم الثلاثاء الماضي والذي وضح الاستراتيجية المستقبلية بأنواع وموديلات السيارات التي تعمل بالكهرباء، وفي هذا الإعلان لم يتضح أي معلومات عن محرك هذه السيارة أو مواصفاتها لكن سوف نعرض أبرز التفاصيل عن مميزات هذه السيارة اليوم. سيارة كومبكت كروزر أي في تم الإعلان عن السيارة الجديدة التي تعمل بالكهرباء التي تتناسب مع التضاريس الوعرة ومن المقرر أطلاق الموديل الأول عن هذه السيارة في هذا الأسبوع.

تأتي ضمن فئات السيارات الرياضية التي تتميز بالعديد من الاستخدامات ل suv والتي تأتي بتقنية سيارة fj كروزر .

. تتميز هذه السيارة بانها تتلاءم مع استخدام التضاريس الوعرة بالإضافة إلى التصميم الجيد الجانبي ويوجد فيها مصابيح خلفية تعمل بالليد والعديد من الإطارات المميزة لمواجهة التضاريس.

بالنسبة للمقصورة الداخلية تتميز بوجود لوحة العدادات الرقمية بشكل مختلف ووجود شاشه تعمل باللمس.

كشفت شركة تويوتا اليابانية عن أنها تعمل على أطلاق موديل إنتاجي خلال السنوات القادمة ويقوم بالمنافسة الشرسة مع فورد بورنكو سبورت وجيب رينيجيد الموديل القادم. مميزات سيارة كومبكت كروزر Compact Cruiser تتميز هذه السيارة بوجود جهاز إنذار للتنبيه بالسرقة بالإضافة إلى عجل للتنبيه بالسرقة وإمكانيه قفل الباب تلقائيا ويوجد ستارة إلكترونية من الخلف ويوجد فتحة سقف تعمل بالكهرباء وتوجد مقاعد خلفية من الممكن طيها.

بوجود جهاز إنذار للتنبيه بالسرقة بالإضافة إلى عجل للتنبيه بالسرقة وإمكانيه قفل الباب تلقائيا ويوجد ستارة إلكترونية من الخلف ويوجد فتحة سقف تعمل بالكهرباء وتوجد مقاعد خلفية من الممكن طيها. بالإضافة إلى وجود دواسات خلائطية مع وجود صدام بنفس لون السيارة في الجزء الخلفي السيارة، ويوجد مراءة للسيارة وأجهزة تحكم في الصوت موجودة على عجلة القيادة ويوجده مكيف أوتوماتيكي.

تأتي هذه السيارة بمحرك pertol 6 باتساع 4.0 بقوة 271 حصان وبدرجة دوران 381 نيوتن/ متر. أسعار كومبكت كروزر تأتي هذه السيارة بسعر عالي يصل إلى 189.900 درهم. سعر هذه السيارة في المملكة العربية السعودية 118.450 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق سيارة كومبكت كروزر إي في Compact Cruiser بمميزات فريدة ومناسبة للتضاريس الوعرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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