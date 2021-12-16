ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت 2022 تبهر عاشقي السيارات الياباني بأسعارها ومواصفات القياسية

سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت 2022، تعد إكليبس كروس من أهم وأكثر السيارات لدى شركة ميتسوبيشي اليابانية، والتي قدمت لأول مرة عام 2018، وتم الكشف عن النسخة المحسنة منها الفيس ليفت في أكتوبر الماضي، واليوم تعلن شركة (دايموند موتورز) عن تقديم النسخة المحسنة من إكليبس كروس رسمياً بسوق السيارات المصرية، بأربع فئات مختلفة التجهيز.

سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت 2022

تنتمي سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت 2022 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـــ SUV، وطرحت السيارة بأربع فئات داخل السوق المحلي المصري، وهم الفئة الأولى Insport والفئة الثانية Inspire والفئة الثالثة Instyle والفئة الرابعة Infinity، هذا وقد أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية ميتسوبيشي مؤخراً عن أسعار طرازاته داخل السوق المصري، وكان من بين هذه الطرازات تأتي سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت 2022.

تستمد سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيبو.

كما ينتج قوة 150 حصان وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن / متر، ومتصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

بينما تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة في غضون 8.6 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

كما تضم السيارة عدد من وسائل الامان والحماية اهمها وسائد هوائية للمقاعد الأمامية.

بالإضافة للفرامل مانعة الانغلاق AB، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام ثبات إلكتروني ESP، وكذلك مساعدة عند صعود المرتفعات HAC.

بينما تحتوي على نظام التحكم في الجر وخاصية الثبات عند الدوران والمنحنيات ومثبت سرعة ومانع تشغيل المحرك للحماية ضد السرقات.

وتظهر السيارة بمصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، وجنوط 18 بوصة، وسبويلر خلفي مع مصباح توقف LED.

كما بها زجاج معتم جانبي وخلفي ومرايات كهربائية وشاشة وسائط لعرض البيانات ومكيف هواء.

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تأتي الفئة الأولى من السيارة Insport بسعر 430 الف جنيه.

أما الفئة الثانية منها Inspire بسعر 465 الف جنيه.

كما جاءت الفئة الثالثة Instyle بسعر 505 الف جنيه.

بينما الفئة الرابعة Infinity بسعر 555 الف جنيه.

مواصفات ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفتأسعار سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس فيس ليفت 2022