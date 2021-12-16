عشاق سيارات بنتلي في المملكة العربية السعودية. أتينا لكم بمجموعة من اسعار وصور سيارات بنتلي مستعمل في المملكة العربية السعودية. اسعارها ومواصفاتها وكذلك صورها. وينجذب الكثير من السعوديين لسيارات البنتلي لما تتميز من الفخامة والوجاهة. فهي من الداخلية فائقة التصميم بامكانياتها الرهيبة وقوة الدفع الرباعي الرائعة. كذلك الفرش الداخلي ممتاز وعالي. وكذلك العدي دمن الامكانيات التكنولوجية التي تتمتع بها هذه السيارة رهيبة.

بنتلي كونتيننتال GT سبيد موديل 2015 مستعمل.

المسافة المقطوعة :56000 كيلومتر.

المدينة الرياض.

اللون: أزرق غامض.

ناقل السرعة : أوتوماتيك.

السعر المعروضة به 390 ألف ريال سعودي.

بنتلي‬ كونتيننتال GT سبيد

الصانع: بنتلي‬

الموديل: كونتيننتال GT سبيد

السنة: 2013

المسافة المقطوعة: 25000 كم

المدينة: الرياض

اللون: أسود

ناقل السرعة: أوتوماتيك

بنتلي‬ كونتيننتال فلاينج سبور‬ مستعمل من معرض DIAMOND CAR – سيارة الألماس

بنتلي‬ كونتيننتال فلاينج سبور‬ مستعمل من معرض DIAMOND CAR – سيارة الألماس 275,000 ريال سعودي.

الصانع: بنتلي‬.

الموديل: كونتيننتال فلاينج سبور.

السنة: 2014.

المسافة المقطوعة: 82000 كم.

المدينة: جدة.

اللون: أبيض.

ناقل السرعة: أوتوماتيك

بنتلي مستعمل للبيع اسعارها مواصفاتها في السعودية من التاجر معرض السلطانبنتلي‬ كونتيننتال GT سبيد مستعمل للبيع اسعارها مواصفاتها في السعودية

330,000 ريال سعودي

الصانع: بنتلي‬

أما فيما يخص الموديل: كونتينينتال.

السنة: 2014.المسافة المقطوعة: 33592 كم.

المدينة: Jeddah مدينة جدة.

اللون: أبيض

ناقل السرعة: أوتوماتيك

بنتلي كونتينينتال موديل 2014 في مدينة جدة من معرض خضر المالكيبنتلي كونتيننتال جى تي 2012 مستعملة

2012 71765 Kms أوتوماتيكي أسود كوبيه. نظام مكابح ABS مشغل اسطوانات CD تحكم أوتوماتيكي للسرعة وسادة هوائية للسائق مقاعد كهربائية نوافذ كهربائية نظام استشعار للباركنج قفل مركزي عن بعد كاميرة خلفية جلد من الداخل حالة ممتازة تحكم من المقود السعر: 275,000 ريال سعودي.

سيارات مستعملة للتقبيل هيونداي النترا و تويوتا كامري سعر رخيص ومريح

معرض بلاك اديشن للسيارات بنتلي فلاينج سبير

معرض بلاك اديشن للسيارات

◐◐ مـــــتوفـــــر لـــــديـــــــــنا ◐◐

السيارة: ⁨بنتلي⁩ – ⁨كونتيننتال فلاينج سبير⁩

الموديل: ⁨2014

⁩

حالة السيارة: ⁨البودي سليم

القير: ⁨قير اوتوماتيك⁩

اللون : روز قولد ( طلبيه خاصه)

نوع الوقود: ⁨بنزين⁩

الممشى: ⁨81

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وارد الغسان تشييكات وكاله

المواصفات لهذه الفئه

مقاعد دايموند

مساج

طاولات

شعارات بنتلي

تخشيب فاتح

لونين داخلي

شاشات

اخي العزيز

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عــزيزي العميل الرجاء مراعاه اوقات الدوام والاتصال

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اوقات الدوام : من الساعة 3:00 مساء حتى 9:00 مساء

اوقات الدوام ليوم الجمعه : من الساعة 3:00 عصرا حتى 9:00

– القادسية – معرض بلاك اديشن للسيارات