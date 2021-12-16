Mercedes g63 مرسيدس جي 2022 السعر المواصفات من السيارات الأنيقة الثابتة على الطريق وسوف نتناول فى هذا المقال مواصفاتها ومميزاتها بالتفصيل، فهي تمتاز بقدرتها على صعود المرتفعات وغيرها من المعلومات المختلفة حول هذه السيارة الفخمة، كما سوف نذكر منظومة الحركة التي تعتمد على الدفع الرباعي للعجلات والسعة المحرك والقوة الحصانية له والسرعة القصوى للسيارة والأبعاد المختلفة الخاصة بها بالنسبة للطول والارتفاع والعرض وغيرها.

التصميم الخارجي لسيارة Mercedes g63 مرسيدس جي 2022

هذه السيارة تحتوي على مصابيح ذات مظهر أنيق ومضاف إليها شبك أمامي كلاسيك وتمتاز السيارة بمظهرها الجذاب الرياضي كما أن المصابيح الخلفية والامامية ليد. تحتوي على نظام ملاحة يسهل استخدامها كما تدعم تشغيل أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وتحتوي على عدادات رقمية أمام السائق لتسهيل عملية القيادة.

تصميم سيارة Mercedes g63 مرسيدس جي 2022 من الداخل

مرسيدس جي 2022 من السيارات الألمانية التي تم تصميمها بشكل مميز وأنيق وهي سيارة فاخرة، ومساحتها من الداخل واسعة وتعتبر من طراز السيارات الرياضية وتحتوي على شاشة ترفيهية متطورة، وأدائها الديناميكي رائع إذا تمت مقارنته بالسيارات الأخرى المنافسة مصنوعة من معجزات من الألمنيوم يبلغ مقاطع من 22 بوصة مقدمة. السيارة من الداخل مصنوعة من جلد فاخر يوجد بها خشب احمر في منطقة الابواب وفي المقاعد، وتحتوي على ثلاثة صفوف من المقاعد المعدلة كهربائيا ويوجد شاشتين بحجم الـ 12 بوصة وتحتوي السيارة على جهاز تحكم عن بعد سياسي.

مرسيدس جي 2022 من السيارات المميزة التي تحتوي على مكبرات صوت بجودة عالية، كما تستطيع من خلالها شحن الهاتف عبر استخدام توصيل يو اس بي ويوجد بها نظام تكييف يعمل بشكل اتوماتيك.

المحرك ثماني الأسطوانات وتبلغ سعته 8 لتر وقوته 420 حصان عند 6000 دورة الدقيقة الواحدة، ويبلغ عزم الدوران هذه السيارة 600 نيوتن على المتر ومعايير الأمن والسلامة للسيارة تحتوي على نظام كبح تلقائي للفرامل عند المنزلقات والطوارئ.

يتوفر بالسيارة أنظمة وتقنيات حديثة تسهل استخدامها وقيادتها والتحكم فيها ببساطة وسهولة ومنها نظام رائع يساعد السائق في الحفاظ على المسار الصحيح ويحميه من خطر التعرض للاصطدام الأمامي، كما يوجد خاصية التنبيه إذا كان هناك حركة مرور في الخلف او مشاه، وتحتوي السيارة على نظام انذار للنقط العمياء كما يتوفر كاميرات تساعد في الرؤية الخلفية ونظام آخر مخصص لتعريف إشارات المرور.

تحتوي السيارة على كيس هوائي لحماية السائق في حالة التعرض للصدام كما يوجد نظام حديث يساعد في ركن السيارة دون حدوث أي حوادث وهناك نظام إنذار ضد السرقة، وتحتوي السيارة على مصابيح للإضاءة موجودة في الصندوق الخلفي، كما يتوفر وحدة التحكم في الصندوق، وهناك نظام لكشف الحركة المجسمة.

مميزات سيارة Mercedes g63 2022

سعر سيارة مرسيدس جي 2022 يبلغ 184.536.60 دولار ونظام للتحكم في مدى قوة الفرامل يعمل بشكل إلكتروني وتوجد في السيارة خاصية تساعد في السيطرة على الثبات لمقاعد الأطفال.

يتوافر خاصية للقيادة الذكية ونظام للتحكم في انقلاب السيارة وأحزمة أمان قوية وشاشة تراقب ضغط الهواء في إطارات السيارة.

تحتوي السيارة على نظام خاص يعمل على تثبيت السرعة بشكل مميز كما يتوفر جهاز يتحكم في صعود وهبوط المنحدرات والتلال، وهناك جهاز يتحكم في الجر ويساعد في توزيع عزم الدوران بها.

سعر سيارة مرسيدس جي 2022 وأنظمة التحكم بها

في ختام هذا المكان قد ذكرنا مميزات سيارة مرسيدس جي 2022 كما ذكرنا مواصفاتها والعديد من المعلومات الخاصة بقوة الموتور وعزم الدوران هذه السيارة وسعرها ومعايير الأمان بها.