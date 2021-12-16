سيارات للتنازل بدون مقابل مع عرض مميز وفرص ذهبية لامتلاك سيارة مستعملة نظيفة، ونبدأ تقريرنا مع عرض مميز للتنازل فقط بسداد الدفعة الأخيرة على سيارة نيسان⁩ باثفندر⁩ موديل ⁨2016⁩، السيارة بمحرك بنزين وجير أوتوماتيكي وممشاها 154 ألف كيلو متر، السيارة حالتها ممتازة والبودي والمحركات شرط ماعدا حكات بسيطة بسبب الاستخدام. السيارة للتنازل بدون مقابل على مصرف الراجحي والمطلوب لنقل الملكية هو الدفعة النهائية فقط والتي تبلغ 43000 ريال، حيث تم سداد كافة الأقساط ويتم نقل الملكية مباشرة بعد سداد الدفعة الأخيرة والتي يمكن جدولتها أيضاً.

سيارات مستعملة حديثة للتنازل بدون مقابل

تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا كورولا 2020 هايبرد فئة نص فل ، محرك 4 سلندر 1800 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 74 ألف كيلو متر، تتميز السيارة بجنوط مع شاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو يمكنك من خلالها مراقبة الكاميرا الخلفية، مكيف اوتوماتيك، مقاعد مخمل فاخرة و حساسات خلفية، تعرضت السيارة لحادث بسيط من المقدمة تم اصلاحها بالوكالة على التامين، تم تغيير الكبوت والصدام وبعض القطع والرفرف اليمين، لم يتاثر الشاص ولم يخرج الايرباق، الماكينة و القيرعلى الشرط،

السيارة للتنازل بدون مقابل بمدينة الرياض على برنامج بدون فوائد فقط تأمين التنازل فقط لعميل معتمد على مصرف الراجحي، تبلغ قيمة القسط الشهري 1127.89 ريال، وتم دفع 13 قسط بمبلغ 14662.57 ريال وعدد الأقساط المتبقية 46 قسط بمبلغ 51882.94 ريال، الدفعة الأخيرة 36180.45 ريال قابلة للجدولة والتقسيط ويبلغ مبلغ السداد المبكر 79472.99 ريال، شروط التنازل عدم وجود مخالفات، راتب على مصرف الراجحي ومعتمد و فحص وكالة على المستأجر الجديد.

تتوفر للتقبيل بدون رسوم سيارة شيري تيجو 8 برو فلاث شيب 2022 فئة فل كامل بدون رادار بنزين الوكيل محمد يوسف ناغي، محرك 4 سلندر 1600 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 7000 كيلو متر، تتميز بإضاءة ليد بالكامل وكاميرا محيطية 360 درجة، نظام تثبيت سرعة ذكي، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، نظام ذاكرة للمقاعد، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود، مرايا جانبية كهربائية ومكيف متعدد المناطق.

تتميز أيضاً باتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، ابل كار بلاي، أندرويد أوتو و6 مكبرات الصوت، صندوق خلفي كهربائي، مقاعد جلدية، تدفئة المقاعد، شاحن لاسلكي، لوحة قيادة السيارة مضيئة، شاشة ترفيه وبانوراما، نظام تحذير مغادرة المسار، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الانزلاق، تقنية دعم المكابح ونظام المساعدة في المرتفعات، تحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد جلد.

تتوفر السيارة للتنازل بدون مقابل على البنك الاهلي، تبلغ قيمة القسط الشهري 1535 ريال مدفوع قسطين فقط، السيارة بحالة الوكالة سعرها كاش جديده بالوكالة 114 الف ريال، عدد الأقساط المتبقية 58 قسط فقط و دفعه اخيره 35 ألف ريال تامين شامل من البنك الاهلي طوال مدة سريان العقد، ضمان السيارة 200 الف او 6 سنين ايهما اسبق.

تقبيل سيارات بدون رسوم

تتوفر للتقبيل سيارة فورد اكسبلورر 2020 دبل، تتميز بمحرك 4 سلندر 2300 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 27 ألف كيلو متر فقط، تتميز بنظام تثبيت سرعة ذكي، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم كامل من خلال المقود ومكيف أوتوماتيك، شاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو بالإضافة إلى كاميرا خلفية،اتصال يو اس بي، مشغل سي دي و 6 مكبرات الصوت، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح وتحكم كهربائي بالمقاعد، البودي وكاله معدا باب خلفي رش بسيط و تتميز بمظلة ضمان سنتين.

تتوفر السيارة للتنازل بدون مقابل بالمدينة المنورة لدى بنك الراجحي، تبلغ قيمة القسط الشهري 2011 تم دفع عشرة أقساط وعدد الأقساط المتبقية 50 قسط، تم دفع مبلغ 25 ألف دفعة أولى والدفعة الأخيرة 66500 ريال قابل للتقسيط لعامين، متطلبات التنازل صورة الهويه والرخصه وتعريف الراتب مصدق من الغرفه التجاريه، تبلغ إجمالي قيمة السيارة للكاش 132 ألف ريال.