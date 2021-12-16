تخفيض خيالي في سعر ميتسوبيشي اكليبس 2021 سيارة الكروس اوفر الأكثر مبيعاً في المملكة، لا شك أن سيارات الكروس أوفر هي المفضلة لدى أغلب عشاق السيارات، حيث تجمع بين الفخامة والقدرة على التعامل في الطرق الوعرة؛ لذا يطلقون عليها سيارات العمر الطويل. ولكن يقف سعر سيارات الكروس أوفر دائما هو العائق: نظرا لأن سعر تلك الفئة يتفوق على سعر السيارات السياحية في كثير من الأحيان، لذا نقدم لكم اليوم عرض مميز ونكشف لكم عن تخفيض كبير في سعر فئة ستاندر من ميتسوبيشي اكليبس 2021، وذلك ضمن عروض العيسائي الأخيرة وتصفيات نهاية العام.

تخفيض سعر ميتسوبيشي اكليبس 2021

تتميز السيارة بمحرك تيربو اقتصادي 4 سلندر سعة 1500 سي سي يولد قوة 148 حصان وعزم يصل إلى 250 نيوتن متر، ويعمل بنظام الدفع الأمامي مع جير أوتوماتيك CVT، المحرك اقتصادي من الطراز الأول حيث يمكنك من السير مسافة 16.3 كيلو متر بإستخدام لتر واحد من بنزين فئة 91. انضمت ميتسوبيشي اكليبس 2021 فئة ستاندر مؤخراً إلى سلسلة تخفيضات العيسائي للسيارات بمناسبة تصفيات نهاية العام، حيث أصبحت تتوفر بسعر 73 ألف و400 ريال بدلا من 86 ألف و850 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

تأتي فئة ستاندر من اكليبس جي ال اكس 2021 سيارة الكروس أوفر الأكثر تميزاً بجنوط مقاس 18 مكحل وجناح خلفي، شبك مميز ضخم مطعم بالكروم يتوسطه شعار ميتسوبيشي وإطارات للنوافذ أيضاً من الكروم. تأتي فئة GLX أيضاً بإضاءة ليد نهاري وإشارات انعطاف وأنوار ليد خلفية وجناح خلفي، كما تتمبز السيارة بكافة مواصفات الأمن والسلامة فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، ارباج للسائق والراكب وعدد خمس احزمة امان.

مزايا اكليبس 2021 فئة ستاندر

تتميز فئة ستاندر من ميتسوبيشي اكليبس GLX الجديدة بمفتاح ريموت وتصميم داخلي ممتاز ومريح مع مقاعد قماش فاخرة، بالإضافة إلى تطعيمات كروم داخلية على التابلون و مقابض الأبواب، زجاج كهربائي بالكامل لجميع النوافذ و مرايا كهربائية أوتوماتيك، تحكم كامل من خلال عجلة القيادة الكسوة بالجلد في مثبت سرعة وعداد رحلات. كما يتوفر شاشة معلومات وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بالاضافة إلى كاميرا خلفية ومكيف اوتو لمس في ميتسوبيشي اكليبس كروس أوفر 2021.