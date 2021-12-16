سيارة لكزس LUXURY LX 2022 من أقوى السيارات في الوطن العربي معشوقة دول الخليج، على غرار لاندكروزر الأسطورية، مركبة الطرق الوعرة، والمناورات، وحش طرقات، قيادة ممتعة وسلسة، شكلها الخارجي تحفة فنية، تدل على الفخامة والرفاهية والرقي، كل ماترغب به يوجد في تلك السيارة، متعددة الاستخدامات تصلح لكل المناسبات، عائلية رياضية، مغامرة، تستحق الإعجاب، دعونا نتعرف على مواصفات لكزس ال اكس الجديدة، والأسعار.

مواصفات سيارة لكزس LUXURY LX 2022 أفضل سيارات الخليج

تم تحديث التصميم الخارجي للسيارة لتكون أكثر حدة وصلابة، مع تلك الشباك البارز العملاقة، بخطوط أفقية سميكة، على خلاف شكلها السابق، مع مصابيح LED عريضة في الأما، والخلف، يطغى الكروم على معظم أجزاء المقدمة، سيارة مبهرة للعين بلاشك.

تصميم LUXURY LX 2022 الداخلي

تصميم جيب لكزس 2022 الداخلي راقي، عند الجلوس بالمقصورة تشعر بالفخامة، تتناسب مع الشكل الخارجي لتكتمل الملحمة الجمالية، لتلك المركبة خارقة القوة، حصلت على العديد من التحديثات حيث تأتي بشاشة 12،3 إنش تلك العلوية، وأخري 7 إنش سفلية، لكل منها دور، الأول للتحكم بالصوت وأنظمة التنقل بكل سلاسة، والثانية، خاصة بالمناخ.

المقاعد الداخلية فخمة جداً، 4 مقاعد مميزة، تمنح الركاب رفاهية من نوع خاص، حتى أنها تصلح لإجتماع رجال الأعمال، الفئة الأعلى في لكزس تملك فتحة سقف، وأضواء مخصصة للقراءة، وشاشات عرض للمقاعد الخلفية، تملك المقاعد أيضا مساند مريحة للرأس، تملك LUXURY أيضا عجلات ضخمة قياس 22 بوصة لديها قدرة مذهلة للتعامل مع الطرقات الزلقة، والغير مستوية.

محرك سيارة لكزس LX 2022

تأتي سيارة لكزس LX 2022 بمحرك ليس فقط قوي بل موفرة في إستهلاك الوقود وتلك هي المعادلة، الصعبة بالأخص مع سيارة بمثل تلك الإمكانيات، تم استبدال المحرك القديم، بأخر سداسي الأسطوانات، تبلغ قوته 407 حصان، يمنحها أداء مثالي على الطرقات، بكل ثبات في السرعات العالية، يدعم ناقل حركة 10 سرعات، محرك مزدوج توربيني.

أسعار لكزس LX 2022 السعودية

سعر السيارة بالدولار يبلغ 90 ألف دولار تقريبا، وفي المملكة يبلغ السعر 470 ألف ريال للفئة الأساسية مع وجود أختلاف طفيف في الأسعار حسب الفئة والكماليات الإضافية.