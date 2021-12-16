قائمة بأفضل السيارات الحديثة المنتظرة في السعودية 2022

من ضمن اهتمامات المواطنين في المملكة العربية السعودية هو التعرف على السيارات الجديدة لعام 2022 ويريدون معرفة أسعارها، ودائمًا ما تتميز السيارات الموجودة داخل المملكة السعودية بفخامتها وتميزها، حيث يرغب المواطنين السعوديين في شراء سيارات حديثة فخمة ومميزة بها إمكانيات ومزايا غير موجودة في الإصدارات السابقة، وينتظر المواطنين الإصدار الأول من كل موديل جديد، ونحن سنذكر لكم في مقال اليوم قائمة بأفضل السيارات المنتظرة في السعودية 2022.. لذا تابعونا.

قائمة أفضل السيارات المنتظرة في السعودية 2022

عاشقي السيارات الحديثة مواطني المملكة العربية السعودية يتساءلون عن أفضل السيارات المنتظرة في السعودية 2022، وتأتي قائمة أفضل السيارات كما يلي:

سيارة هوندا سيفيك 2022

واحدة من السيارات التي ستندرج تحت قائمة السيارات المنتظرة في عام 2022، وستكون السيارة أطول بوصة واحدة عن السابق، وسوف تظهر أقل وأعرض من طراز الماركة السابق، الأمر الذي يعطيها مظهر رياضي يزيد من أناقتها، وتأتي السيارة ومعها عدد من مميزات الأمان والسلامة، والتي منها تحذير السائق عند مغادرة السيارة للمسار، مع التحكم التكيفي بثبات السرعة، وبالتالي تساعد على حفظ المسار.

هيونداي توكسون 2022

تُعتبر هيونادي توسون جديدة بشكل كلي لعام 2022، وتأتي تصميم واتصال وتقينات السيارة مشابهة للسيارات الرياضية عديدة الاستخدامات، وهذه السيارات تأتي أبعد وأفضل مما كانت عليه، وتأتي السيارات بمجموعة مختارة من محركات هجينة مداها يصل حتى 28 ميل، أضف لذلك مميزات فائقة من الأمان والسلامة، وتأتي بشاشة تعمل باللمس بمقاس 10.25 إنش مع نظام كامل للتحكم بالمناخ، ومزودة بنظام ما قبل الصطدام مع ميزة تكشف المشاة والنظام التكيفي لتثبيت السرعات.

كيا سيدونا 2022

من المفترض أن تصل هذه السيارة إلى أمريكا مع حلول عام 2022، كما تأتي السيارة بوحدة للتحكم مركزية بين المقعد الأمامي ومتصلة مع لوحة القيادة، وتأتي عددات رقمية كبيرة مع شاشاة معلومات ترفيهية كالسيارات المستخدمة في أمريكا، ومن المتوقع أن تأتي بمحرك بنزين بسعة 3.5 لتر قوته 290 حصان.

سيارة مرسيدس EQS SUV

يأتي اسم السيارة مستوحى من سيارات الدفع الرباعي بحزمة بطارية 100 كيلو واط داخل الساعة، الأمر الذي يوفر نطاق أكثر من 400 ميل، وتتمتع السيارة بمساحة جيدة للركاب تكفي لخمس أشخاص، ومساحة جيدة لصندوق الأمتعة أيضًا ومصنوع من مواد ذات جودة رائعة، مع نظام معلومات ترفيهي جديد باسم MBUX.

سيارة لكزس 2022

سيارة لزيكس الجديدة سيارة رياضية عديدة الاستخدامات، تأتي بمحرك توربو ثناني قوته 416 حصان، مع مجموعة نقل للحركة الهجين، ومن الممكن أن تأتي مع محرك F بقوة حوالي 354 حصان، وتأتي بتجربة قيادة ديناميكية مثالية، والتصميم الخارجي لها أنيق، حيث تمتد النوافذ من الأمام للخلف، مع عدد من التقنيات المستقلة كالركن الذاتي.

تويوتا تندرا 2022

تأتي السيارة بهيكل فولاذي قوته عالية وخفيف الوزن، وتأتي بمحرك V6 سعته حوالي 3.5 لتر قوتها 278 حصان، بجانب تقنيات عالية ونظام ترفيهي عالي، حيث شاشة باللمس قياسها حوالي 12 إنش، مع شاشة لعرض المعلومات على زجاج السيارة الأمامي، كما ستأتي السيارة مع نظام مكابح تلقائي للحالات الطارئة وأيضًا نظام تكيفي من أجل تثبيت السرعات.

نيسان آريا 2022

ستكون هذه السيارة سيارة كهربائية بحته مع تصميم دراماتيكي، وتأتي أكثر حيوية من سيارات نيسات التي تعمل بالديزل أو البنزين، وتأتي بشاشتين رقميتن، مع زرين من اجل تشغيل السياة وزر لتشغيل الملاحة عبر الأقمار الصناعية، ومزودة السياراة بتقنية الدواسة الإلكترونية، وتأتي ببطارية حوالي 63 كيلو ولت بالساعة عن قوة 217 خصان، حيث تتصارع من الصفر إلى 96 كم في حوالي سبع ثواني فقط.