أسعار مواصفات الجبارة سيارة الرياضية تويوتا راش 2022 Toyota Rush في المملكة العربية السعودية

تعتبر Toyota Rush 2022 من أقوى سيارات تويوتا الرياضية القوية، ومن المتوقع وصولها إلى المملكة العربية السعودية قريبًا، وأعلنت شركة تويوتا رسمياً عن مواصفات الجبارة سيارة تويوتا راش 2022، وهي السيارة إصدار جديد وأنيق ومتميزة لمسافات طويلة بفضل تصميمها الداخلي الفسيح الذي يتسع لسبعة أشخاص عندما تنظر إلى مقدمة السيارة لأول مرة ستشعر بقوتها بفضل وجود مقياس عالي الجودة، وسنستعرض ميزات Toyota Rush 2022 في السطور التالية الطراز الجديد وسعر السيارة في السوق.

السيارة مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 103 حصان و 136 نيوتن متر من عزم الدوران وهو متصل بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.

يقترن المحرك بصندوق تروس أوتوماتيكي رباعي السرعات ونظام الجر الخلفي وكما يبلغ استهلاك السيارة للوقود حوالي 16.3 كم / لتر.

يتميز Rush 2022 بتصميم خارجي يجمع بين التصميم الديناميكي والمساحة والمساحة والمعروف باسم التصميم الديناميكي الهوائي حيث يتم تجهيز السيارة بخاصية chromée calandre عالية الجودة في المقدمة.

السيارة مزودة بجنوط عالية الجودة مقاس 17 بوصة مصنوعة من السبائك السوداء.

نظرًا لوجود قاعدة من الكروم مع شعار تويوتا في المنتصف ، تتمتع السيارة بمظهر أمامي جذاب

تم تخصيص السيارة كمركبة عائلية حيث يمكن أن تستوعب السيارة من الداخل ما يصل إلى سبعة ركاب مرايا خارجية كهربائية

لم يتم الإعلان عن السعر الرسمي لسيارة تويوتا راش 2022، وكذلك موعد وصولها إلى المملكة العربية السعودية لكن الخبراء يعتقدون أن السيارة ستتوفر بسعر يضاهي أو يزيد قليلاً عن الإصدار السابق لعام 2021 راش وسنلقي نظرة على سعر تويوتا راش 2021.

يبدأ سعر تويوتا راش GL 2021 من 76،820 ريال سعودي.

لذا فإن الفئة الثانية من Rush STD 2021 تبدأ من 71،990 ريال سعودي.

تشمل ميزات Toyota Rush 2022 مستوى عالٍ من الأمن والأمان.