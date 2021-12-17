الفخامة والقوة اليابانية.. سيارة تويوتا تندرا 2022 بمواصفاتها الجبارة واسعارها في السوق السعودي

تعد شركة تويوتا أحد أشهر الشركات اليابانية للسيارات، فهي معروفة بسياراتها الرائعة الحديثة التي تتمتع بالعديد من المزايا والخصائص المذهلة والمميزة، وفي الفترات الأخيرة قامت الشركة بإضافة مجموعة جديدة إلى سيارتها وهي سيارة تويوتا تندرا، ذلك بالإضافة إلى أنها زودتها بالكثير من الخصائص والتطورات المبهرة، ومن خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كل ما يدور حول أسعار ومواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022 بالسعودية والأسواق.

مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022 بالسعودية والأسواق

تعد سيارة تويوتا تندرا أحد أنواع السيارات التي ستحظى بإعجاب كبير من شكلها ومميزاتها والصفات التي تحملها، وسنقوم في هذه الفقرة ومن خلال السطور الآتية بتوضيح أهم وأفضل المواصفات التي تتضمن عليها هذه السيارة وتقدمها لعملائها والتي تتمثل فيما يلي:

تحتوي سيارة تويوتا تندرا على سقف علوي مصنوع من الزجاج البانورامي.

تتضمن هذه السيارة على مصابيح من الخلف على هيئة حرف C وهي مصابيح ليد.

تم تزويد السيارة بخاصية الصوت حيث يمكن التحكم بها عن طريق المساعد الذكي بالصوت.

تضمن السيارة على أربعة أبواب بالإضافة إلى الاختيارات السبعة لشكل للشباك من الأمام، و8 اختيارات لشكل الجنوط بأحجام مختلفة.

تحتوي سيارة تويوتا تندرا على شاشة ذكية مقاسها 8 بوصة.

تعمل السيارة بنظام أبل واندرويد، ويمكن توصيلها بالواي فاي.

تتضمن السيارة على أماكن كثيرة وواسعة لتخزين العديد من الأشياء.

تم إعداد سيارة تويتا تندرا الحديثة بكافة الخصائص المتعلقة بأمن وسلامة العملاء كالكاميرات ونظام ثبات السرعة والتحذير أثناء انحراف السيارة للمسار.

تتضمن السيارة على عجلات متينة وقوية للطرق الصعبة والانحرافات.

يمكن أن تتحمل السيارة ما يقارب على حوالي نصف طن، وسعتها خمسة أشخاص.

تم صناعة جوانب السيارة بزوايا كبيرة بجانب المقاعد الجلدية اللامعة مما يعطي السيارة شكل رياضي ومتألق.

أسعار سيارة تويوتا تندرا بالسعودية

يبلغ سعر سيارة تويوتا تندرا 2022 الحديثة بالمملكة العربية السعودية وبالأسواق حوالي 135000 ريال سعودي، ويعد هذا السعر مناسب للغاية نسبةً إلى المميزات والخصائص الرائعة التي تتضمن عليها هذه السيارة تمنحها لعملائها.