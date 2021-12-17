الوحش الكوري وصل.. سيارة كيا كارينز 2022 تتحدي المستقبل بأسعار ومواصفات خيالية

واحدة من بين أهم السيارات والتي تتواجد بالأسواق المحلية والعالمية، ومن خلال هذا المقال نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تخص السيارة، وتجهيزاتها من الداخل، وأهم ما تحتويه السيارة من عوامل الأمان والتي من الممكن أن تكون واحدة من بين أهم ما يجذب لشراء تلك السيارة والتي تعد أكثر تميز في عالم السيارات والذي يطمح له مختلف من يرغبون في التجديد لسياراتهم واستبدالها بهذا الموديل، وعبر الآتي توضيح كامل لكل التفاصيل فيما يخص تلك السيارة.

سيارة كيا كارينز 2022 بالسعودية

موديل مميز في عالم سيارات ماركة كيا المتميزة، ويحمل الموديل أرقى المواصفات، والتجهيزات الممتازة سواء من حيث المكونات الداخلية ومواصفات المحرك، ومختلف وائل الأمان في القيادة والتي تكون متاحة عبر تلك السيارة، وبالنسبة لأهم المكونات والمواصفات ومختلف التجهيزات لسيارة من كيا ما سنقوم بالعرض له من خلال ما يلي من الفقرات القادمة:

مواصفات السيارة من كيا كارينز

من بين أفضل المواصفات الخاصة بتلك السيارة:

السيارة تحتوي على المحرك والذي تبلغ سعته ما يعدل ألف وستمائة سي سي.

القوة الخاصة بالمحرك تعدل مائة خمسة وثلاثين حصان.

السيارة عزم دورانها يبلغ مائة خمسة وستين نيوتن لكل متر.

السرعة القصوى الخاصة بالسيارة تبلغ مائة وثمانين كيلو متر لكل ساعة.

السيارة متوفر فيها النظام الخاص بالحقن الإلكتروني لنوع الوقود المستخدم في التشغيل.

المكيف متواجد بالسيارة ويعمل بالريموت.

المصابيح من النوع الليد.

المكيف متواجد بالسيارة ويعمل بالريموت. المصابيح من النوع الليد. تتوفر النوافذ الكهربائية والتي تتوفر بالخلف من السيارة.

المقاعد تعمل بطاقة الكهرباء.

السيارة تتوفر فيها أيضا الأنظمة الخاصة بالفرامل التي تمنع الانغلاق.

تم التزويد للسيارة بكل وسائل الترفيه وتتوفر وصلة يو إس بي.

راديو في داخل السيارة، مع شاشة بالحجم ستة بوصة.

الهيكل الخارجي الخاص بالسيارة كيا كاينز يمتاز بالقوة.

مقاعد السيارة تتواجد بجانبها الوسائد الهوائية للحماية من الصدمات.

سعر السيارة كيا كارينز بالمملكة العربية السعودية

بالمملكة العربية السعودية تتوفر تلك السيارة بسعر حوالي تسعين ألف ريال سعودي، وعلى حسب الفئة التي تكون السيارة تابعة لها يكون السعر الخاص بالسيارة.