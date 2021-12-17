اسعار ومواصفات تويوتا هايلوكس الجديدة كليًا تقتحم الأسواق العربية والغربية، تعتبر سيارة هايلوكس من السيارات التى خضعت لعدة اختبارات وهذه الاختبارات كانت قاسية فأثبتت السيارة هايلوكس قوتها وجدارتها، وتعتبر هايلوكس من السيارات الخاضعة لبيك آب تويوتا عبر الأجيال الثمانية ونحن الآن بصدد السيارة هايلوكس2021 من الجيل الثامن الذي ظهر عام 2015. اسعار ومواصفات تويوتا هايلوكس وقد أجرى تحديث للسيارة هايلوكس تويوتا على الشكل الخارجي مع بعض التحديثات التى تجعل من السيارة مظهرا جماليا وقوة وسيارة هايلوكس تتوفر بكابينة بمقعدين خلفيين مع المقصورة فردية بمقعدين أو كابينة مزدوجة لها أربعة أبواب ومقاعد خلفية.

ومن ضمن التحديثات التى أجريت على هايلوكس 2021 الشكل الخارجى بالتحديد الواجهة الأمامية والخليفة مع مصابح ليد أمامية ومصابيح ليد خلفية وهذه المصابيح تستخدم فى بيك أب تويوتا للمرة الأولى فى تاريخها.

الجزء الأمامى من هايلوكس تم تحديثه بإضافة شبك حديد مع صادم أمامى ومصد أيضا أمامى مما يجعل هايلوكس على الطريق لها حضور قوى وشكل جذاب تنفرد به عن باقى السيارات.

وللسيارة هايلوكس القدرة الفائقة على التعامل مع التضاريس بكل سهولة وتقتحمها اقتحاما هايلوكس من الداخل والتحديثات التى أجريت عليها الجالس فى المقصورة التى أعدت لراحة السائق تتميز بأنها بها شاشة ترفيهية مقاس 8 إنش وهذه الشاشة تدعم نظام أبل كار بلاى وأندرويد أوتو للهواتف النقالة.

كما أنها ترتبط بالقمر الصناعى مباشرة وتدعم النظام الملاحى.

بها تكييف هواء أوتوماتيك كما أنه يوجد بها حساسات أمامية وخلفية وبها سماعت قوتها 800 وات. اسعار ومواصفات هايلوكس محرك السيارة هايلوكس 2021 محرك رباعى الاسطوانات سعة 204 لتر يولد قوة 147 حصان.

كما يتصل بناقل حركة مكون من 5 سرعات وبها بناقل يحتوى على 6 سرعات.

كما أنه يمكن اختيار ناقل حركة أوتوماتيك مع نظام الدفع الرباعى للعجل.

هى اقتصادية جدا فى استهلاك البنزين فى تستهلك 6 لتر / 100كيلو متر. أسعار هايلوكس 2021 يبدأ سعر سيارة هايلوكس 2021 من 79 ألف درهم إماراتى أو ما يعادل21500دولار أمريكى للسيارة فئة GL دفع خلفى فقط.

أما السيارة هايلوكس دفع رباعى فالسعر يبدأ من 101آلاف درهم إماراتى وهو ما يعادل 27500 دولار أمريكي.

وسعر السيارة هايلوكس 2021 4 × 4 دفع رباعى من114250درهم إماراتى وهو ما يعادل 31 ألف دولار أمريكي.

كما أن السيارة هايلوكس 2021 المزودة بناقل حركة أتوماتيكى يزداد سعرها فى الإمارات ليصل إلى 122.250درهم إماراتى وهو ما يعادل 33.500 دولار أمريكي. اسعار ومواصفات تويوتا هايلوكسهايلوكس من الداخل والتحديثات التى أجريت عليهااسعار ومواصفات هايلوكسأسعار هايلوكس 2021 الوسوم

اسعار ومواصفات تويوتا هايلوكس الجديدة كليًا تقتحم الأسواق العربية والغربية، تعتبر سيارة هايلوكس من السيارات التى خضعت لعدة اختبارات وهذه الاختبارات كانت قاسية فأثبتت السيارة هايلوكس قوتها وجدارتها، وتعتبر هايلوكس من السيارات الخاضعة لبيك آب تويوتا عبر الأجيال الثمانية ونحن الآن بصدد السيارة هايلوكس2021 من الجيل الثامن الذي ظهر عام 2015. اسعار ومواصفات تويوتا هايلوكس وقد أجرى تحديث للسيارة هايلوكس تويوتا على الشكل الخارجي مع بعض التحديثات التى تجعل من السيارة مظهرا جماليا وقوة وسيارة هايلوكس تتوفر بكابينة بمقعدين خلفيين مع المقصورة فردية بمقعدين أو كابينة مزدوجة لها أربعة أبواب ومقاعد خلفية.

ومن ضمن التحديثات التى أجريت على هايلوكس 2021 الشكل الخارجى بالتحديد الواجهة الأمامية والخليفة مع مصابح ليد أمامية ومصابيح ليد خلفية وهذه المصابيح تستخدم فى بيك أب تويوتا للمرة الأولى فى تاريخها.

الجزء الأمامى من هايلوكس تم تحديثه بإضافة شبك حديد مع صادم أمامى ومصد أيضا أمامى مما يجعل هايلوكس على الطريق لها حضور قوى وشكل جذاب تنفرد به عن باقى السيارات.

وللسيارة هايلوكس القدرة الفائقة على التعامل مع التضاريس بكل سهولة وتقتحمها اقتحاما هايلوكس من الداخل والتحديثات التى أجريت عليها الجالس فى المقصورة التى أعدت لراحة السائق تتميز بأنها بها شاشة ترفيهية مقاس 8 إنش وهذه الشاشة تدعم نظام أبل كار بلاى وأندرويد أوتو للهواتف النقالة.

كما أنها ترتبط بالقمر الصناعى مباشرة وتدعم النظام الملاحى.

بها تكييف هواء أوتوماتيك كما أنه يوجد بها حساسات أمامية وخلفية وبها سماعت قوتها 800 وات. اسعار ومواصفات هايلوكس محرك السيارة هايلوكس 2021 محرك رباعى الاسطوانات سعة 204 لتر يولد قوة 147 حصان.

كما يتصل بناقل حركة مكون من 5 سرعات وبها بناقل يحتوى على 6 سرعات.

كما أنه يمكن اختيار ناقل حركة أوتوماتيك مع نظام الدفع الرباعى للعجل.

هى اقتصادية جدا فى استهلاك البنزين فى تستهلك 6 لتر / 100كيلو متر. أسعار هايلوكس 2021 يبدأ سعر سيارة هايلوكس 2021 من 79 ألف درهم إماراتى أو ما يعادل21500دولار أمريكى للسيارة فئة GL دفع خلفى فقط.

أما السيارة هايلوكس دفع رباعى فالسعر يبدأ من 101آلاف درهم إماراتى وهو ما يعادل 27500 دولار أمريكي.

وسعر السيارة هايلوكس 2021 4 × 4 دفع رباعى من114250درهم إماراتى وهو ما يعادل 31 ألف دولار أمريكي.

كما أن السيارة هايلوكس 2021 المزودة بناقل حركة أتوماتيكى يزداد سعرها فى الإمارات ليصل إلى 122.250درهم إماراتى وهو ما يعادل 33.500 دولار أمريكي. اسعار ومواصفات تويوتا هايلوكسهايلوكس من الداخل والتحديثات التى أجريت عليهااسعار ومواصفات هايلوكسأسعار هايلوكس 2021

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