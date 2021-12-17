نقدم لكم أسعار ومواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022 الفخمة وأبرز مميزاتها وعيوبها في سوق السيارات السعودي حيث أن سيارة تويوتا تندرا تعد واحدة من أفضل السيارات المقدمة من شركة تويوتا في نهاية العام الحالي 2021 والتي من المتوقع أن تنتشر بشدة في منتصف وأوائل العام القادم 2022 وتحظي السيارة بموثوقية عالية لأنها منتج ياباني وهذا النوع من السيارات يبحث عنه مشتري السيارات بشكل أخص لأن عادة تويوتا هي تقديم السيارات المتميزة بمواصفات رائعة تابعوا معنا مشاهدينا عبر موقعنا. مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022 سعة المحرك 3500 سي سي (3.5 لتر) من نوع V6 مقترن بناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي.

قوة المحرك تبلغ 416 حصان بينما أقصى عزم دوران يبلغ 356 نيوتن لكل متر.

الشاشة التي تعمل لعرض الوسائط المعلوماتية أو الوسائط الترفيهية مقاسها 8 بوصة وتعمل باللمس.

شاشة عرض أخرى يبلغ مقاسها 4.1 بوصة.

المقصورة الداخلية متوفرة بلونين هما الأحمر والأسود. مميزات تويوتا تندرا مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022مميزات تويوتا تندرا تستطيع السير على الأراضي الوعرة.

مقاعدها تتسم بالمساحة الكبيرة التي تعمل على راحة واسترخاء الركاب.

المحرك من النوع V6 القوي.

متوفر بها العديد من وسائل الراحة والسلامة.

المقاعد مصنوعة من الجلد المخملي اللامع.

خاصية كشف النقطة العمياء.

الدخول إلى السيارة بواسطة المفتاح الذكي ويمكن تشغيلها عن بعد.

المصابيح الأمامية إضاءتها تعمل بتقنية الـ LED المضيئة.

نقطة اتصال واي فاي وشحن الهواتف الذكية لاسلكيًا.

الفرامل المانعة للانغلاق بنوع ABS المتطور.

الثبات العالي عند السرعات العالية.

تدعم خواص هواتف المحمول الذكية مثل Android auto, Apple PlayCar.

أكثر من منفذ USB و AUX. عيوب تويوتا تندرا عيوب تويوتا تندرا معدل استهلاك السيارة من الوقود كبير مقارنة بالسيارات المنافسة لها.

تم استبدال محركها بمحرك آخر أقل قوة حتى وإن كان قويًا.

جودة المقصورة الداخلية غير عالية بالإضافة إلى وجود العديد من الأشياء بداخلها مصنوعة من البلاستيك الصلب.

قدرتها على السحب أقل من السيارات التي من جيلها وتنافسها. أسعار تويوتا تندرا موديل 2022 في سوق السيارات السعودي أسعار تويوتا تندرا موديل 2022 في سوق السيارات السعودي يبدأ سعر تويوتا تندرا 2022 في سوق السيارات السعودي من 138.800 ريال سعودي ، أي نحو 37 ألف دولار أمريكي. الوسوم

نقدم لكم أسعار ومواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022 الفخمة وأبرز مميزاتها وعيوبها في سوق السيارات السعودي حيث أن سيارة تويوتا تندرا تعد واحدة من أفضل السيارات المقدمة من شركة تويوتا في نهاية العام الحالي 2021 والتي من المتوقع أن تنتشر بشدة في منتصف وأوائل العام القادم 2022 وتحظي السيارة بموثوقية عالية لأنها منتج ياباني وهذا النوع من السيارات يبحث عنه مشتري السيارات بشكل أخص لأن عادة تويوتا هي تقديم السيارات المتميزة بمواصفات رائعة تابعوا معنا مشاهدينا عبر موقعنا. مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022 سعة المحرك 3500 سي سي (3.5 لتر) من نوع V6 مقترن بناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي.

قوة المحرك تبلغ 416 حصان بينما أقصى عزم دوران يبلغ 356 نيوتن لكل متر.

الشاشة التي تعمل لعرض الوسائط المعلوماتية أو الوسائط الترفيهية مقاسها 8 بوصة وتعمل باللمس.

شاشة عرض أخرى يبلغ مقاسها 4.1 بوصة.

المقصورة الداخلية متوفرة بلونين هما الأحمر والأسود. مميزات تويوتا تندرا مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022مميزات تويوتا تندرا تستطيع السير على الأراضي الوعرة.

مقاعدها تتسم بالمساحة الكبيرة التي تعمل على راحة واسترخاء الركاب.

المحرك من النوع V6 القوي.

متوفر بها العديد من وسائل الراحة والسلامة.

المقاعد مصنوعة من الجلد المخملي اللامع.

خاصية كشف النقطة العمياء.

الدخول إلى السيارة بواسطة المفتاح الذكي ويمكن تشغيلها عن بعد.

المصابيح الأمامية إضاءتها تعمل بتقنية الـ LED المضيئة.

نقطة اتصال واي فاي وشحن الهواتف الذكية لاسلكيًا.

الفرامل المانعة للانغلاق بنوع ABS المتطور.

الثبات العالي عند السرعات العالية.

تدعم خواص هواتف المحمول الذكية مثل Android auto, Apple PlayCar.

أكثر من منفذ USB و AUX. عيوب تويوتا تندرا عيوب تويوتا تندرا معدل استهلاك السيارة من الوقود كبير مقارنة بالسيارات المنافسة لها.

تم استبدال محركها بمحرك آخر أقل قوة حتى وإن كان قويًا.

جودة المقصورة الداخلية غير عالية بالإضافة إلى وجود العديد من الأشياء بداخلها مصنوعة من البلاستيك الصلب.

قدرتها على السحب أقل من السيارات التي من جيلها وتنافسها. أسعار تويوتا تندرا موديل 2022 في سوق السيارات السعودي أسعار تويوتا تندرا موديل 2022 في سوق السيارات السعودي يبدأ سعر تويوتا تندرا 2022 في سوق السيارات السعودي من 138.800 ريال سعودي ، أي نحو 37 ألف دولار أمريكي.

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