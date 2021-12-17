الفخمة الجبارة.. سيارة هيونداي i20 2022 بالاسعار والمواصفات في سوق السيارات السعودي

الفخمة الجبارة.. سيارة هيونداي i20 2022 بالاسعار والمواصفات لكل المتسائلين عن مميزات وعيوب سيارة هيونداي i20 2022 وأسعارها في سوق السيارات السعودي والراغبين في شراء السيارة وهي واحدة من أفضل سيارات الهاتشباك التي تمت الإشادة الطيبة بها في معظم أسواق السيارات منذ وقت إصدارها ولكن لم تنتشر السيارة بالشكل الكافي الذي تستحقه حيث أنها لا تزال موديل جديد وأعلنت شركة هيونداي العالمية أنه بحلول الربع الأول والثاني من عام 2022 القادم سيتم انتشار السيارة بشكل كافي في جميع أسواق السيارات.

جنوط العجلات الرياضية يأتي بمقاس 18 بوصة ومصنوع من الألومنيوم.

مقاس المكابح الأمامية 320 مللي متر والخلفية 262 مللي متر.

شاشة العدادات الديجيتال مقاسها يبلغ حوالي 10.25 بوصة.

سعة المحرك 1400 سي سي (1.4) بينما يعمل بقوة تبلغ 99 حصان.

ناقل الحركة الأوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

أقصى عزم دوران للسيارة تبلغ 134 نيوتن لكل متر.

أبعاد السيارة الثلاثة تبلغ 4,040 مللي متر بينما العرض 1.775 مللي متر.

ارتفاع السيارة يبلغ 1.450 مللي متر وتبلغ طول قاعدة العجلات حوالي 2,580 مللي متر.

حجم وسعة الصندوق الخلفي للسيارة يبلغ 351 لتر.

يصل ارتفاع السيارة عن الأرض حوالي 140 مللي متر.

تحتوي في كل فئاتها على فرامل مانعة للانغلاق ونظام إلكتروني خاص بالإتزان.

مراقبة ضغط الهواء على إطارات السيارة.

شبك أمامي أسود عريض تتوسطه علامة شركة هيونداي العالمية ملونة باللون الفضي المطلي بمادة الكروم اللامع.

المصابيح الأمامية تضيء بتقنية وخاصية الليد القوية والذكية.

تدعم خواص الهواتف الذكية مثل Apple CarPlay وAndroid Auto بشكل سلكي.

الراديو الداخلي للسيارة من النوع الديجيتال DAB.

مرايا السيارة الجانبية قابلة للطي وتعمل بالكهرباء.

حساسات أمامية تساعد في ركن السيارة.

نظام تثبيت السيارة إلكترونيًا.

مواصفات سيارة هيونداي i20 2022مميزات هيونداي i20 موديل 2022عيوب هيونداي i20 موديل 2022

يعد الموديل من النوع الحديث كليًا ولذلك لم يتم الكشف حتى الآن عن عيوب من قبّل المشترين وبمجرد الإعلان عن العيوب سنقوم بكشفها أو يمكنكم تزويدنا بأي عيوب تخص السيارة.

أسعار هيونداي i20 موديل 2022 في سوق السيارات السعودي

لم يتم الكشف حتى الآن عن الأسعار التي نزلت بها السيارة في سوق السيارات السعودي نظرًا لكونها موديل جديد تمامًا.