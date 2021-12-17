الفخامة والشياكة والمتانة… تويوتا اف جي كروزر 2022 سيارة المستقبل في السعودية

الفخامة والشياكة والمتانة… تويوتا اف جي كروزر 2022 سيارة المستقبل تويوتا اف جي كروزر 2022 واحدة من ماركات السيارات الهامة في السعودية، وقد تتنافس بشكل واضح مع غيرها من السيارات الموجودة فقد تتمتع بمجموعة من المميزات والمواصفات المختلفة، بالإضافة إلى الطراز المميز والأنيق من الداخل والخارج فهي من اقوى العلامات التجارية الموجودة في السوق، وتم تجهيزها بطريقة مميزة من ناحية عوامل الأمان والسلامة التي توفرها السيارة بالسائقين والركاب، بالإضافة إلى أنها تتميز بتكلفة شرائية مميز من خلال المميزات والإمكانيات التي تحتوي عليها السيارة التي تجعل أدائها مميز للغاية.

تتميز السيارة بأنها من أشهر السيارات في الماركة اليابانية والاقوى من حيث الأداء المميز والثبات على الطريق.

فهي مزودة بالعديد من التقنيات الدقيقة والأدوات الهامة في الداخل التي تجعل القيادة أكثر متعة للقائد.

فضلا عن أنها خالية تماما من العيوب التي تواجه القائد أثناء قيادة السيارة سواء في التركيب الداخلي أو الخارجي.

كما أنها من السيارات الرياضية الموجودة في السوق السعودي.

وتتميز بأنها تتمتع بنظام الدفع الرباعي للعجلات، كما أنها تتمتع بمحرك تصل سعته إلى أربعة لتر.

وتصل قدرة المحرك ب 268 حصان.

ومزودة بناقل أوتوماتيكي يحتوي على خمس سرعات مختلفة.

تستهلك كمية بسيطة من الوقود مقدرة بلتر واحد لكل 9 كيلو.

تتميز السيارة بأنها توفر كافة التقنيات التي تريح السائق أثناء القيادة.

حيث أنها تحتوي على تكييف قوي يعمل على تحسين جو السيارة.

بالإضافة إلى الدخول الذكي للسيارة بدون مفتاح.

كما أنها مزودة بمداخل يو اس بي.

ومزودة بنظام أمان مع مدخل أي يو اكس.

سعر السيارة في السوق السعودي لكل من يبحث عنه يصل إلى 145 ريال سعودي فقط لا غير.

السيارة مزودة بمقاعد مريحة تستوعب عدد من الركاب.

القيادة على الطريق ثابتة للغاية ولا تشكل أي عبئ على القائد خاصة في حالات السفر.

السيارة توفر للسائقين السفر والتنقل بطريقة مريحة بدون أي ملل أثناء القيادة حيث جميع وسائل الراحة التي توفرها للركاب والسائق ايضا.

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزرمميزات سيارة تويوتا اف جي كروزر وسعرها